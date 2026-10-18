Tisza-kormány: hamarosan jönnek a nagy bejelentések

Kiegészítő tájékoztatást küld a mentelmi bizottság elnökének Forsthoffer Ágnes a családi vállalkozásban meglévő 28 százalékos tulajdonrészéről, miután kiderült, hogy azt nem tüntette fel nyitó vagyonnyilatkozatában. Az Országgyűlés elnöke fenntartja a bevallásában szereplő vagyoni és jövedelmi adatokat, a céges érdekeltség kihagyását pedig a szabályok értelmezésével indokolta, írta a HVG.

A házelnök vagyonnyilatkozatáról a Blikk számolt be. A lap szerint Forsthoffer Ágnes üresen hagyta a gazdasági érdekeltségekre vonatkozó részt, miközben a cégadatok alapján 2006 óta tulajdonos a családi vállalkozásban. A balatonfüredi hotel mögött álló társaság taggyűlése 2025-ben 40 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.

Forsthoffer a Facebook-oldalán reagált az ügyre. Közölte, hogy nyitó vagyonnyilatkozata a 2026. május 9-i állapotot rögzítette, és az abban feltüntetett vagyoni, illetve jövedelmi adatokat továbbra is fenntartja.

Az osztalékkal kapcsolatban azt írta, hogy a bevallásában szerepelt a 2024-es év után felvett 9,3 millió forint. A 2025-ös év után járó osztalékot ugyan már megállapították, de májusig nem fizették ki neki. Érvelése szerint olyan jövedelmet nem lehet feltüntetni, amelyben az érintett még nem részesült.

A cégtulajdon kihagyását külön magyarázta. Azt közölte, hogy értelmezése szerint a 28 százalékos részesedése nem felelt meg az Országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati mellékletében szereplő kitételeknek, ezért nem írta be a nyilatkozatba.

A házelnök szerint a vagyonnyilatkozat egyes rovatai nem határozták meg egyértelműen, milyen adatokat kell megadni. Úgy látja, a rendszer elavult fogalmakat használ, és több ponton pontosításra szorul. Hozzátette, hogy az azóta elfogadott módosítások javítottak a szabályozáson.

A tulajdonrészéről szóló kiegészítő tájékoztatással együtt a szabályokra vonatkozó kérdéseit és javaslatait is megküldi a mentelmi bizottság elnökének.

Forsthoffer visszautasította, hogy el akarta volna titkolni a céges érdekeltségét. Arra hivatkozott, hogy a családi vállalkozásban meglévő tulajdona húsz éve megismerhető a nyilvános cégadatokból.