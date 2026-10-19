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45 milliárd dolláros ügyletről tárgyal az Nscale AI-felhőszolgáltató és az Anthropic
Gazdaság

45 milliárd dolláros ügyletről tárgyal az Nscale AI-felhőszolgáltató és az Anthropic

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Mintegy 45 milliárd dolláros kapacitásbérleti megállapodásról tárgyal az Nscale mesterségesintelligencia-felhőszolgáltató és az Anthropic - írta meg a Bloomberg. A megállapodás megalapozhatja az Nscale közelgő tőzsdei bevezetését is.
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Az Nvidia által is támogatott adatközpont-fejlesztő Nscale a Nyugat-Virginiában található Monarch kampuszán épülő második létesítményéhez kötné az új szerződést. A Claude AI-modell mögött álló Anthropic már jelenleg is az Nscale egyik legnagyobb ügyfele, a tervezett tőzsdei bevezetéshez benyújtott hatósági dokumentumok szerint

a két társaság között már érvényben van egy mintegy 44,6 milliárd dollár értékű infrastrukturális megállapodás.

A Monarch második épülete 460 megawattnyi számítási kapacitást biztosítana az Nvidia legújabb generációs, Vera Rubin AI-chipjeire alapozva. Az Anthropic emellett előbérleti joggal rendelkezik a kampusz tervezett harmadik épületére is.

A tárgyalásokat ismerő források szerint a megállapodást akár napokon belül aláírhatják, bár a részletek még változhatnak.

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A Monarch kampusz a teljes kiépítése után több mint 8 gigawattos bruttó kapacitással rendelkezik majd. A létesítmény egy részét

eredetileg a Microsoft bérelte volna, amely márciusban szándéknyilatkozatot is aláírt erről, ám a technológiai óriás nyáron visszalépett, így az Anthropic vehette át a bérlői pozíciót.

Egy újabb, tízmilliárd dolláros nagyságrendű megállapodás jelentősen javítaná az Nscale tőzsdei kilátásait. A vállalat mintegy 30 milliárd dolláros cégértékelést céloz meg az IPO-nál, bár egyes befektetők a várakozások mérséklésére szólították fel a vezetőséget. A társaság szeptemberben nyújtotta be az amerikai tőzsdei jegyzés iránti kérelmét, ám a részvényértékesítési szakasz még nem indult el, mivel jelenleg az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) észrevételeit dolgozzák fel. Az Nscale a múlt hónapban 3,36 milliárd dollár tőkét vont be egy pre-IPO finanszírozási körben, amelyet Dan Loeb fedezeti alapja, a Third Point vezetett, és amelyben az Nvidia, az Apollo Global Management, a Citadel, a Hudson Bay Capital, valamint az Abu Dhabi Investment Council is részt vett.

Az Anthropic maga is egyre meghatározóbb szereplővé válik az adatközponti piacon. A cég korábban a Fluidstackkel egy 50 milliárd dolláros, a Volta Infrastructure-rel egy 10 milliárd dolláros, Elon Musk SpaceX vállalatával pedig egy 45 milliárd dolláros megállapodást kötött. A májusban 965 milliárd dollárra értékelt vállalattal kapcsolatban az a piaci várakozás, hogy a közeljövőben maga is tőzsdére lép, ami akár rekordméretű tőzsdei kibocsátás is lehet.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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