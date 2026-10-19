12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
A szél okozott meglepetést az időjárásban: az átlagnál jóval melegebb reggelre ébredtek sokan Magyarországon
Gazdaság

A szél okozott meglepetést az időjárásban: az átlagnál jóval melegebb reggelre ébredtek sokan Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az északkeleti és az északnyugati országrészben tapasztalt enyhe légmozgás megakadályozta a hőmérséklet jelentős csökkenését, így ott az átlagosnál lényegesen enyhébb volt a hajnal, míg a szélcsendes területeken továbbra is csípős időt mértek – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

A meteorológiai elemzés szerint már a legkisebb szél is érdemben befolyásolta a hajnali hőmérséklet alakulását.

Azokon a vidékeken, ahol nem volt teljesen szélcsend, a hőmérséklet a szezonális átlag felett maradt.

Ahol kicsit lengedezett a szél, ott nagyrészt 7 és 9 fok között alakult a minimum, ami nagyjából 5-7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál – emelték ki.

Ezzel szemben a derült, szélvédett kistájakon nem érvényesült ez a keveredést biztosító hatás, így azokban a körzetekben a megszokottnak megfelelően kifejezetten hideg maradt a reggeli időjárás.

Még több Gazdaság

Használt autók Magyarországon: nagy rekord van születőben

Évtizedek óta ígérik: most az AI hozhatja el az áttörést és a fúziós energia korszakát

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Súlyos zavargások Franciaországban és más európai államokban – Percről percre követjük az eseményeket
Tisza-kormány: kiderült, miről tárgyalt Magyar Péter és Zelenszkij, megvan mikor mutatják be a 2027-es költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility