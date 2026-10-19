A szél okozott meglepetést az időjárásban: az átlagnál jóval melegebb reggelre ébredtek sokan Magyarországon

A meteorológiai elemzés szerint már a legkisebb szél is érdemben befolyásolta a hajnali hőmérséklet alakulását.

Azokon a vidékeken, ahol nem volt teljesen szélcsend, a hőmérséklet a szezonális átlag felett maradt.

Ahol kicsit lengedezett a szél, ott nagyrészt 7 és 9 fok között alakult a minimum, ami nagyjából 5-7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál – emelték ki.

Ezzel szemben a derült, szélvédett kistájakon nem érvényesült ez a keveredést biztosító hatás, így azokban a körzetekben a megszokottnak megfelelően kifejezetten hideg maradt a reggeli időjárás.

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