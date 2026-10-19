Átlagosan 17 százalékos béremelés jöhet az egészségügyben, de azonnal tiltakozik az érdekképviselet

A miniszterelnök tájékoztatása alapján a 2027-es költségvetésben az állami egészségügy 510 milliárd forint többletforráshoz jut.
Ebből a keretből 192 milliárd forintot szánnak az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezésére, ami a tervek szerint átlagosan 17 százalékos emelést jelent.
A MESZK, bár elismeri, hogy a bérfejlesztés bekerült a költségvetésbe, a részletekkel kapcsolatban komoly hiányosságokra hívta fel a figyelmet. A szervezet korábban arra kapott ígéretet, hogy az 500 milliárd forintot meghaladó többletforrás legalább felét a szakdolgozói bérekre fordítják, a most bejelentett 192 milliárd forint azonban elmarad ettől az aránytól. Kifogásolják az időzítést is, hiszen várakozásaik szerint a béremelésre még az idén sor került volna, a jelenlegi tervek alapján azonban ez csak 2027-ben valósul meg. Jelenleg az sem tisztázott, hogy az emelés az év melyik hónapjában lép életbe, illetve miként oszlik meg a 17 százalékos átlagos növekmény a különböző munkakörök és tapasztalati szintek között.
A több mint százezer egészségügyi dolgozót képviselő köztestület azt is sérelmezi, hogy a korábbi ígéretek ellenére nem kaptak meghívást a döntés-előkészítő egyeztetésekre.
A helyzet rendezése érdekében a kamara három fő elvárást fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Egyrészt azt kérik, hogy az egészségügyi többletforrás legalább felét fordítsák bérekre, másrészt a bérfejlesztést még az idén hajtsák végre, harmadrészt pedig vonják be az érdekképviseletet a részletszabályok kidolgozásába. A MESZK hangsúlyozta, hogy nyitott a közös munkára, és amennyiben a tárgyalások során érdemi előrelépés történik, azt támogatni fogja, végleges álláspontját azonban csak a pontos számok és részletek ismeretében alakítja ki.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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