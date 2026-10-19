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Átlagosan 17 százalékos béremelés jöhet az egészségügyben, de azonnal tiltakozik az érdekképviselet
Gazdaság

Átlagosan 17 százalékos béremelés jöhet az egészségügyben, de azonnal tiltakozik az érdekképviselet

Portfolio
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Bár a bejelentett tervek szerint átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére, az érdekképviselet elégedetlen a feltételekkel. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) szerint a kormány nem tartotta be korábbi ígéreteit, mivel a béremelésre szánt összeg elmarad a várttól, az intézkedés csúszik, a szakmai szervezetet pedig kihagyták az egyeztetésekből - írta a MESZKOSZ.

A miniszterelnök tájékoztatása alapján a 2027-es költségvetésben az állami egészségügy 510 milliárd forint többletforráshoz jut.

Ebből a keretből 192 milliárd forintot szánnak az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezésére, ami a tervek szerint átlagosan 17 százalékos emelést jelent.

A MESZK, bár elismeri, hogy a bérfejlesztés bekerült a költségvetésbe, a részletekkel kapcsolatban komoly hiányosságokra hívta fel a figyelmet. A szervezet korábban arra kapott ígéretet, hogy az 500 milliárd forintot meghaladó többletforrás legalább felét a szakdolgozói bérekre fordítják, a most bejelentett 192 milliárd forint azonban elmarad ettől az aránytól. Kifogásolják az időzítést is, hiszen várakozásaik szerint a béremelésre még az idén sor került volna, a jelenlegi tervek alapján azonban ez csak 2027-ben valósul meg. Jelenleg az sem tisztázott, hogy az emelés az év melyik hónapjában lép életbe, illetve miként oszlik meg a 17 százalékos átlagos növekmény a különböző munkakörök és tapasztalati szintek között.

A több mint százezer egészségügyi dolgozót képviselő köztestület azt is sérelmezi, hogy a korábbi ígéretek ellenére nem kaptak meghívást a döntés-előkészítő egyeztetésekre.

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A helyzet rendezése érdekében a kamara három fő elvárást fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Egyrészt azt kérik, hogy az egészségügyi többletforrás legalább felét fordítsák bérekre, másrészt a bérfejlesztést még az idén hajtsák végre, harmadrészt pedig vonják be az érdekképviseletet a részletszabályok kidolgozásába. A MESZK hangsúlyozta, hogy nyitott a közös munkára, és amennyiben a tárgyalások során érdemi előrelépés történik, azt támogatni fogja, végleges álláspontját azonban csak a pontos számok és részletek ismeretében alakítja ki.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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