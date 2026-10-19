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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait
Gazdaság

Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait

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Vértelen forradalom zajlik Magyarországon a tavaszi hatalomátadás óta, amelynek során akár alkotmánymódosítással is el kell távolítani az előző rendszer kinevezettjeit a kulcspozíciókból a jogállam helyreállítása érdekében – fejtette ki Baka András köztársasági elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. Az államfő elismerte, hogy hibázott az első legfőbb ügyészi jelölt kiválasztásakor, tisztázta a közelmúltbeli, határozottan Ukrajna-párti ENSZ-beszédének hátterét, és egyértelművé tette, hogy kegyelmezési gyakorlatában radikálisan szakít elődje, Novák Katalin politikai indíttatású döntéseivel.

Baka András úgy látja, a választók tavasszal egyértelműen nemet mondtak a megfélemlítésre, az ipari méretű korrupcióra és a végtelenségig túlhajtott propagandára, így az országban tulajdonképpen egy vértelen forradalom ment végbe.

A hatalom tavaszi átadása önmagában nem tette sem demokratikussá, sem jogállamivá az előző korszakot

– hangsúlyozta ugyanakkor. Kiemelte, hogy az új, európai és alkotmányos demokrácia felépítésével párhuzamosan le kell bontani a korábbi rendszert, és szigorúan felelősségre kell vonni azokat, akik a jogellenes működtetésért vagy a közvagyon magánvagyonná alakításáért felelnek. Az államfő szerint az előző hatalom által a kulcsintézmények élére bebetonozott tisztségviselők eltávolítása – ha az adott szervezet jogállami működése másképp nem biztosítható – akár jogszabályi vagy alkotmánymódosítási úton is indokolt. Az ez ellen felszólaló ellenzékiek önkényuralmat kiáltó nyílt leveleit politikai megnyilatkozásoknak tekinti, amelyekre nem kíván reagálni.

A köztársasági elnök önkritikát gyakorolt az első, kudarccal végződött legfőbb ügyészi jelölése kapcsán.

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Bár Szathmáry Zoltánt szakmailag alkalmasnak tartotta, elismerte, hogy hibázott, amikor nem mutatta be kellő alapossággal a nyilvánosságnak és a parlamentnek a jelöltet, akinek a testvére egy büntetőügy gyanúsítottja.

Második jelöltje, Fejes Péter esetében már kiemelt figyelmet fordított a transzparenciára. Baka András szerint az ügyészség megtisztításához és normális működéséhez mielőbb új, a rendszert belülről ismerő vezetőre van szükség. Az államfő az elnöki vétót a demokrácia és a közjó érdekében folytatott vita természetes eszközének tartja, amivel élt az orvosi kamaráról szóló törvény esetében is, mivel határozottan ellenzi a tisztségviselők mesterséges, jogszabályi úton történő mandátumkorlátozását.

A nemzetközi kapcsolatok helyreállítását kiemelt feladatának tekinti, amelynek fontos állomása volt a szeptemberi New York-i ENSZ-közgyűlésen elmondott beszéde, amelyet teljes egészében maga írt.

Az orosz agressziót határozottan elítélő, Ukrajna mellett kiálló felszólalással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Magyarország ezáltal is egyértelművé teszi a világ számára:

újra közeledik Európához, és világosan megkülönbözteti az agresszort az áldozattól.

Bár a hazai és az ukrán helyzet között sok a különbség, párhuzamot vont 1956 és a jelenlegi ukrajnai háború között, kiemelve, hogy mindkét esetben az önrendelkezés joga volt a tét.

Kegyelmezési jogkörét illetően Baka András szigorú, tisztán jogi elveket követ, leszögezte, hogy

nem fog negyedfokú bíróságként eljárni, és élesen elítélte a korábbi, terrorcselekmény vagy pedofil bűncselekményben való bűnsegédlet miatt elítélteknek adott kegyelmeket.

Kiemelte, hogy kizárólag a bíróság által korábban nem mérlegelt, egyedi szempontok alapján, kivételes esetekben gyakorol kegyelmet, amelyben politikai kérések vagy közbenjárások nem játszhatnak szerepet. Elődje rejtett kegyelmi aktáinak visszamenőleges átvizsgálására ugyanakkor időhiány és a személyiségi jogok szigorú védelme miatt nem vállalkozik.

Az előkészületben lévő új alkotmány kapcsán arra figyelmeztetett, hogy egyetlen írott joganyag sem képes megvédeni egy társadalmat önmagától. Ahogy a korábbi, gránitszilárdságúnak nevezett alaptörvény árnyékában is ellensúlyok nélkül épülhetett ki egy illiberális rendszer, úgy az új alkotmány is csak egy ünnepelt papírdarab marad, ha a mindennapi demokratikus gyakorlat és a független intézmények működése nem tölti meg tartalommal.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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