Bombafenyegetést kapott nagyon sok magyar iskola - Megszólalt a rendőrség

Fenyegető e-mail érkezett több médiatartalom-szolgáltatóhoz 2026. október 19-én reggel. A levél szerint az országban több mint hetven oktatási intézményben helyeztek el robbanószert. Az ORFK közölte, hogy a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. A hatóság arra kéri az érintetteket, hogy a helyszíneken kövessék a rendőrök és az intézmények dolgozóinak utasításait, és aki hasonló üzenetet kap, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

Több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail 2026. október 19-én reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el.

Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz - írja az ORFK.

Kérjük, hogy a helyszíneken a rendőrség, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el. Aki ilyen küldeményt kap, értesítse a rendőrséget

- hangsúlyozzák.

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