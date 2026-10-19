A kormányfő beszédében elmondta, hogy a 2027-es költségvetés célja az, hogy több forrás jusson a rászorulóknak, miközben a legnagyobb vagyonok birtokosai egy kicsit nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös terhek viseléséhez.
Ennek szellemében a kormány 2027-ben a 180 milliárd éves árbevételt meghaladó cégek esetén megemeli a jelenlegi 9 százalékos társasági adó-mértéket
- jelentett be Magyar Péter kormányfő.
Ezen cégek esetében a tényleges adóbefizetés eddig nem érte el a 9 százalékot, ezután pedig 11 százalék körül fog alakulni
- tette hozzá a kormányfő, aki azt is elmondta, hogy a nagyvállalatok társasági adókedvezmények rendszerét is alapjaiban gondolja át a kormány. (Az új adókulcs pontosan nem derült ki, csak a kedvezményeket is magába foglaló effektív terhelés.)
A miniszterelnök ezután hozzátette, hogy
az innovációs járulék mértékét is emeli 2027-ben a Tisza-kormány, itt 0,2 százalékpontos emelés után 0,5 százalékra emeli.
Ezt a hozzájárulást a mikro- és kisvállalkozásoknak nem kell megfizetniük
- hangsúlyozta Magyar Péter.
A 2027-es költségvetés bemutatásáról alábbi cikkeinkben tudósítottunk:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója
Az intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be.
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