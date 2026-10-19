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Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója
Gazdaság

Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója

Portfolio
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A jelenlegi 9 százalékról megemeli 2027-ben a Tisza-kormány a társasági adó általános adókulcsát - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben napirend előtti felszólalásában.

A kormányfő beszédében elmondta, hogy a 2027-es költségvetés célja az, hogy több forrás jusson a rászorulóknak, miközben a legnagyobb vagyonok birtokosai egy kicsit nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös terhek viseléséhez.

Ennek szellemében a kormány 2027-ben a 180 milliárd éves árbevételt meghaladó cégek esetén megemeli a jelenlegi 9 százalékos társasági adó-mértéket

- jelentett be Magyar Péter kormányfő.

Ezen cégek esetében a tényleges adóbefizetés eddig nem érte el a 9 százalékot, ezután pedig 11 százalék körül fog alakulni

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- tette hozzá a kormányfő, aki azt is elmondta, hogy a nagyvállalatok társasági adókedvezmények rendszerét is alapjaiban gondolja át a kormány. (Az új adókulcs pontosan nem derült ki, csak a kedvezményeket is magába foglaló effektív terhelés.)

A miniszterelnök ezután hozzátette, hogy

az innovációs járulék mértékét is emeli 2027-ben a Tisza-kormány, itt 0,2 százalékpontos emelés után 0,5 százalékra emeli.

Ezt a hozzájárulást a mikro- és kisvállalkozásoknak nem kell megfizetniük

- hangsúlyozta Magyar Péter.

A 2027-es költségvetés bemutatásáról alábbi cikkeinkben tudósítottunk:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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