Elszivárog a horvátok pénze, amelyet a turisták hagynak ott minden évben

A horvát turizmusban elköltött minden száz euróból mindössze negyvennyolc marad az ország gazdaságában, ami azt jelzi, hogy Horvátország nem használja ki kellően az ágazat gazdasági lehetőségeit. A bevételek jelentős része azért áramlik ki, mert a szállodák és éttermek sok árut külföldről szereznek be. A külföldi turisták 2025-ben csaknem 15,3 milliárd eurót költöttek Horvátországban, ez hatalmas piacot jelentene a helyi beszállítóknak. A belföldi beszerzés növeléséhez azonban komoly beruházásokra lenne szükség a termelésben, a technológiában és a logisztikában.

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A horvát turizmusban elköltött minden száz euróból mindössze negyvennyolc marad a hazai gazdaságban – derült ki az Izazov promjene üzleti konferencián elhangzott adatokból, amelyekről a Jutarnji list számolt be - közölte a Croatia Week.

A figyelemre méltó arányt Željko Kukurin, a Valamar Riviera vezérigazgatója ismertette. Az adat rávilágít arra, hogy Horvátország – ahol az idegenforgalom a gazdaság egyik alappillére – nem tudja kellően kiaknázni a turizmusban rejlő gazdasági potenciált. A külföldi vendégek által generált bevételek jelentős része ugyanis kiáramlik az országból, mivel

a szállodák, éttermek és egyéb turisztikai vállalkozások a beszállítóik jelentős részét külföldről választják.

Az élelmiszerek, italok, berendezések és egyéb áruk importja révén a turisták pénze részben más országok gazdaságát gyarapítja.

Kukurin ugyanakkor kiemelte, hogy a Valamar Riviera az élelmiszer- és italbeszerzéseinek mintegy 80 százalékát horvát termelőktől szerzi be. Az idegenforgalom és a hazai mezőgazdaság közötti szorosabb együttműködés nemcsak a horvát gazdáknak és élelmiszergyártóknak biztosíthatna kiszámíthatóbb piacot, hanem a turisztikai szereplőknek is előnyös lenne a helyi alapanyagokhoz való hozzáférés révén. Ehhez azonban a belföldi beszállítóknak is teljesíteniük kell az ágazat elvárásait az árak, a minőség, a folyamatos árualap és a megbízható szállítás terén.

A konferencián felszólalt Martina Dalić, a Podravka elnöke és Marko Pipunić, a Žito Group elnöke is. Dalić a nemzetközi piacok fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a Podravka élelmiszeripari árbevételének mintegy 65–70 százaléka Horvátországon kívülről származik. Pipunić pedig arról számolt be, hogy 43 ezer szlavón sonkát értékesítettek Olaszországban, ami a horvát termelők külföldi piacra jutásának egyik sikeres példája.

A Horvát Nemzeti Bank adatai szerint – amelyeket a Turisztikai és Sportminisztérium tett közzé – a külföldi turisták által generált bevétel 2025-ben elérte a 15,298 milliárd eurót, ami 2 százalékos növekedés 2024-hez képest. Az adat jól mutatja, mekkora piac áll a hazai vállalkozások előtt, ugyanakkor a belföldi beszerzés növeléséhez a termelésbe, a technológiába, a raktározásba és a logisztikába egyaránt komoly beruházásokra lenne szükség.

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