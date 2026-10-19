Évtizedek óta ígérik: most az AI hozhatja el az áttörést és a fúziós energia korszakát

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Az elmúlt időszakban egyértelműen lendületet vett a fúziós erőmű technológia világszerte zajló fejlesztése, miután a kutatók több olyan áttörést is elértek, amelyekkel közelebb kerültünk a technológia kereskedelmi hasznosításához. Ennek köszönhetően ma már nem érvényes az a régi fizikusvicc sem, amely szerint "a fúziós energia már csak 30 évre van tőlünk - és ez így is marad". Az aktuális várakozások szerint a technológia a 2030-as évek elejére válhat piacéretté, míg széles körű, globális elterjedése valamikor a 2040-es évtizedben kezdődhet. A fúziós energiával az emberiség egy szinte korlátlan, olcsó és biztonságos energiaforráshoz juthat hozzá, amely alapjaiban alakíthatja át a globális gazdaságot, a geo- és klímapolitikát, illetve környezeti viszonyokat.

Az utóbbi évek fúziós energia területén elért mérföldköveinek sorát a nettó energianyereség elérése jelentette, amikor is 2022 decemberében tengerentúli kutatóknak a világon először sikerült egy olyan fúziós reakciót megvalósítaniuk, amely több energiát termelt, mint amennyi a beindításához szükséges volt.

Lényegében ez az eredmény bizonyította az ellenőrzött fúzió fizikai megvalósíthatóságát.

Fontos állomását jelentette a fejlesztésnek az is, hogy 2024 februárjában az Egyesült Királyságban sikerült elérni az abszolút fúziós energiatermelési rekordot, amikor is a JET (Joint European Torus) reaktorban 69 megajoule energiát állítottak elő mindössze 0,2 milligramm üzemanyagból. Ez a valaha volt legnagyobb fúziós energiamennyiség, amit úgynevezett tokamak berendezésben elértek.

A tokamak egy fánk alakú, mágneses mezőt használó berendezés, amely képes a magfúzióhoz szükséges, több tízmillió fokos plazma lebegtetésére és összetartására anélkül, hogy az hozzáérne a kamra falához.

Nagyon leegyszerűsítve a fúziós erőmű működési elve ugyanaz, mint ami a Napot és a csillagokat is működteti: két könnyű atommagot préselünk össze eggyé, és az így keletkező hatalmas hőenergiát árammá alakítjuk.

2024-ben plazmahőmérséklet és időtartam rekordok is születtek Ázsiában: a dél-koreai KSTAR reaktornak sikerült a Nap magjánál hétszer forróbb, 100 millió Celsius-fokos plazmát fenntartania 100 másodpercen keresztül, ami kulcsfontosságú a folyamatos erőművi működés stabilitásához.

2026 több áttörést is hozott: az egyesült államokbeli székhelyű Helion Energy-nek sikerült elérni a 150 millió Celsius-fokos plazmahőmérsékletet, és mérhető deutérium-trícium fúziót produkáltak. Ez volt az első alkalom, hogy egy teljesen magántőkéből fejlesztett fúziós berendezés elérte ezt a szintet.

2026 októberében több újabb mérföldkövet is bejelentettek, amelyek az eddigieknél hatékonyabb és olcsóbb utakat nyithatnak meg a fúziós reaktorok előtt.

A hónap első napjaiban a Princeton Plazmafizikai Laboratóriumának kutatói egy olyan új modellt mutattak be, amely az eddigi módszerrel szemben nem egyszerre sűríti és hevíti a plazmát, hanem először felmelegítik, és csak utána növelik a sűrűségét, ami jelentősen csökkenti a fúzió beindításához szükséges energia mennyiségét.

Szintén a hónap elején kanadai-brit együttműködésben méregdrága lézerek és szupravezető mágnesek nélkül, tisztán mechanikus összenyomással sikerült átlépni az 1 kiloelektronvolt (~12 millió Celsius-fok) elektron-hőmérsékleti küszöböt, ami megnyithatja az utat az olcsóbban gyártható és skálázható új erőművek előtt. Emellett több más, a mérnöki feladatokat egyszerűsítő és felgyorsító áttörés is történt csak az aktuális hónapban.

A 2025-2026-os évek lényegi újdonsága az is, hogy az időszak egyben az intenzív állami stratégiák megjelenésének és a mesterséges intelligencia kutatásokba való bevonásának kezdetét is jelöli.

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) véglegesítette vonatkozó nemzeti stratégiáját (Fusion Science and Technology Roadmap), miközben szintén a tengerentúlon elindult a Genesis Mission nevű kormányzati kezdeményezés, ami mesterséges intelligencia alkalmazásával kívánja tökéletesíteni a plazma viselkedésének modellezését, illetve felgyorsítani a technológia kereskedelmi bevezetését. Németország pedig szintén saját kormányzati finanszírozási programot indított a fúziós startapok támogatására.

A mesterséges intelligencia szerepére külön is érdemes kitérni, miután az AI az utóbbi időszakban a fúziós kutatások egyik legfontosabb motorjává és gyorsítójává vált.

A fúziós reaktorokban a Nap magjánál is forróbb plazmát kell mágneses mezőkkel kordában tartani. Ez a plazma rendkívül turbulens, kiszámíthatatlan, és a másodperc ezredrésze alatt képes összeomlani; ez olyan gyors folyamat, amit emberi operátorok vagy a hagyományos számítógépes rendszerek képtelenek valós időben lereagálni.

Az AI viszont képes előre jelezni a plazma veszélyes instabilitásainak kialakulását - igaz, csak az esemény előtt jóval kevesebb, mint 1 másodperccel, azonban ez is elegendő ahhoz, hogy az AI a másodperc tört része alatt (az emberi reakcióidőnél nagyságrendekkel gyorsabban) módosítsa a reaktor mágneseit és fűtési rendszereit, megmentve a plazmát az összeomlástól. Emellett az AI jól használható a reaktorok belső "vakfoltjainak" feltérképezésére vagy a fejlesztést elősegítő digitális ikrek és új anyagok tervezésére is.

A fúziós és az AI-ipar között egyfajta gazdasági összefonódás, kölcsönös egymásrautaltság is kezd formát ölteni.

Ugyanis, miközben jelenleg az AI segíti kifejleszteni a fúziós erőmű technológiát, az egyre nagyobb AI-modellek futtatása és a jövőbeli szuperszámítógépek hatalmas mennyiségű tiszta energiát igényelnek,

ezért a fúziós energia első és legnagyobb ügyfele várhatóan maga a mesterséges intelligencia lesz.

Ezért a technológiai vállalatok és vezetőik, például Sam Altman (OpenAI) vagy a Nvidia nagy összegeket fektetnek olyan fúziós startupokba, mint a Helion Energy vagy a Commonwealth Fusion Systems.

Mindennek köszönhetően a legelső hálózati villamosenergia-termelés a várakozások szerint a 2020-as évek végén, a 2030-as évek elején indulhat az első kísérleti, de már kereskedelmi céllal épült reaktorokban.

Az első fecske várhatóan a Sam Altman által támogatott Helion Energy lesz, amely már a hatósági engedélyeket is megkapta Washington államban épülő Orion nevű erőművéhez, és villamosenergia-ellátási szerződése is van a Microsofttal. A vállalat azonban 2026 szeptemberében csendben elhalasztotta a korábban 2028-ra ígért kereskedelmi üzemkezdet indulását, és a Microsoft-nak ígért 50 megawattos kapacitást a korábbiakhoz képest már rugalmasabban kezelik: a legújabb tervek szerint a hálózati betáplálást és a teljesítmény fokozatos növelését 2029-2030-ra tolják.

Ami a fúziós technológiát általánosságban illeti, a pilot időszakot követően a 2030-as évek második felében már várhatóan bizonyítottan és stabilan fog működni, de valószínűleg még csak drága első példányos erőművek épülhetnek állami és privát együttműködésben. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) nemzeti stratégiájában a 2030-as évek közepére célozza meg a fúziós pilot erőművek életképességének elérését, míg Nagy-Britannia és Németország szintén a 2030-as évek végére tervezi első saját hálózati reaktorai felépítését.

Ahhoz azonban, hogy a fúziós energia érdemben átalakíthassa a globális energiamixet és tömegesen válthassa fel a hagyományos fosszilis és (maghasadáson alapuló) atomerőműveket,

még évtizedes gyárépítési és skálázási tevékenység szükséges; a fúziós energia teljes életciklusra vetített fajlagos áramtermelési költsége (LCOE) a technológia korai fázisa miatt jelenleg még rendkívül magas,

de szakértői becslések szerint a gazdasági költségversenyképesség 2040 és 2045 között elérhető.

Várakozások szerint az érett, sorozatgyártott technológia 2045-2050 körül és után 25-60 USD/MWh teljes élettartamra számított áramtermelési költséget (LCOE) biztosíthat. Ennek megfelelően Kína nemzeti útitervében 2050-re tűzte ki a fúziós energia tömeges, kereskedelmi elterjedését, a dél-koreai kormány pedig szintén 2050-es céldátummal számol.

A globális ellátási láncok (például a szupravezető mágnesekhez szükséges ritkaföldfémek kitermelése vagy az üzemanyagként szolgáló trícium előállítása) várakozások szerint körülbelül 2040 és 2045 között érhetik el azt a szintet, hogy a fúziós erőműveket már ipari sorozatgyártásban lehessen építeni.

Tehát míg a hálózati fúziós villamos energia már a 2020-as évek végére, 2030-as évek elejére valósággá válhat, addig ahhoz, hogy a minimális helyen, éjjel-nappal, szén-dioxid-kibocsátás és radioaktív hulladékprobléma nélkül termelő fúziós erőművek mindennapi életünk részévé váljanak, és a villanyszámlánkon is megérezzük a hatásukat, 2040 utánig kell várnunk.

Ugyanakkor a prognózisok szerint megéri várni rá, mert a fúziós energia széles körű elterjedése nem egyszerűen egy újabb eleme lesz az energiamixnek, hanem

hosszabb távon lényegében új szintre emelheti az emberi civilizációt.

Ha a fúziós energiával az emberiség valóban egy szinte korlátlan, olcsó és biztonságos energiaforráshoz jut majd hozzá, az alapjaiban alakíthatja át a globális gazdaságot, a geo- és klímapolitikát, illetve környezeti viszonyokat - amennyiben az emberiségnek addig sikerül átvészelnie az őt jelenleg létében fenyegető kihívásokat, a súlyosbodó geopolitikai konfliktusokat, a klímaváltozást és a mesterséges intelligencia jelentette veszélyt.

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