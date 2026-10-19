Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon

Új, nyilvánosan böngészhető kormányzati szervezeti fát indított a kabinet, amely egyetlen felületen mutatja be a központi állami intézményeket, a költségvetési szervek közötti irányítási és fenntartói kapcsolatokat, valamint a többségi állami tulajdonban álló vállalatokat – jelentette be közleményében a kormány. A cél, hogy a korábban különböző adatbázisokban elérhető információkat egységes, könnyen áttekinthető rendszerben tegyék hozzáférhetővé.

A felületet a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium közösen készítette el a kormany.hu/kormanyzatifa címen elérhető felületet, ahol nemcsak a kormány által irányított intézmények, hanem valamennyi központi állami szerv szerepel.

A szervezeti ábrából többek között az is kiderül, hogy mely intézmények felelősek a közmédia működéséért, hogyan épül fel a bírósági szervezetrendszer, illetve milyen vállalatok tartoztak a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz.

Az adatbázisban konkrét cégekre és intézményekre is rá lehet keresni.

A rendszer időrendben is követhetővé teszi a szervezeti változásokat, így az aktuális állapot mellett a 2026 májusi kormányváltás óta, illetve a 2018 után végrehajtott átalakítások is megismerhetők. A kabinet szerint a fejlesztés az átláthatóbb kormányzást szolgálja, különösen az állami vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi és irányítási viszonyok bemutatásával.

A költségvetési szervekre vonatkozó információk a Magyar Államkincstár nyilvántartásából, a vállalati adatok pedig a Magyar Cégadat Szolgáltató Kft.-től származnak.

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