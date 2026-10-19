Fontos döntést hozott a NAV: haladékot kapnak a vállalkozások és a könyvelők

Ezzel a vállalatoknak több ideje maradna az automatizált rendszerek fejlesztésére, illetve az eÁFA-rendszer, Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), valamint a nagyvállalatok számára elérhető gép-gép kapcsolaton alapuló adatkapcsolati (M2M) megoldások használatának tesztelésére és a felhasználók felkészítésére - olvasható a WTS tájékoztatójában.
A szakma szerint több időre van szükség
A NAV az eÁFA-rendszerrel kapcsolatos felmérésében közel kétezer adózási szakember, könyvelő és fejlesztő véleményét gyűjtötte össze. A válaszok alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy
az érintettek jelentős része még nem érzi magát felkészültnek az eredetileg tervezett átállási ütemre.
A könyvelők 55 százaléka a megfelelő felkészülési idő hiányát, valamint a könyvelőszoftverek fejlesztésének elmaradását nevezte meg a legfontosabb akadályként. A szoftvercégek 64 százaléka arról számolt be, hogy még a tényleges tesztelési szakaszt sem kezdte meg.
A NAV szerint a visszajelzések azt mutatják, hogy az átállás sikeréhez a könyvelőknek, a fejlesztőknek és az adóhatóságnak szoros együttműködésre, valamint hosszabb felkészülési időre van szüksége.
A NAV múlt héten tette közzé tájékoztatójában, hogy több időt adna a NAV a digitális átállásra.
A NAV megkérdezte az adószakmát, és a visszajelzések alapján fokozatos átállást javasol az ÁNYK-ról a korszerűbb digitális szolgáltatásokra. A december 31-ei teljes kivezetés helyett több lépcsőben, fokozatosan valósulna meg az átállás. Elsőként a legnagyobb cégek áfabevallását érintené a változás, a kis- és középvállalkozások több időt kapnának - jelezte az adóhatóság.
A NAV azt is kiemelte akkori közleményében, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hosszú éveken át az elektronikus adóügyintézés meghatározó eszköze volt, technológiája azonban mára elavult. A NAV korszerűbb szolgáltatásai egyszerűbb, gyorsabb és egyre inkább automatizálható ügyintézést tesznek lehetővé. A kisebb vállalkozások és a magánszemélyek számára elsősorban az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), a nagyobb cégeknek a gép-gép kapcsolaton alapuló megoldások, az áfabevalláshoz pedig az eÁFA kínál alternatívát.
Először a nagyvállalatokat érintheti a kötelező átállás
A hivatal javaslata alapján az ÁNYK kivezetése bevallásonként és nyomtatványonként, fokozatosan történne.
Az első kötelező átállási hullám várhatóan a legnagyobb vállalatokat érintené, amelyeknek már 2027 során át kellene térniük az eÁFA-rendszer használatára. A kisebb vállalkozások, kkv-k ugyanakkor több időt kapnának a felkészülésre: számukra a jelenlegi elképzelések szerint 2028. január 1-jétől válna kötelezővé az eÁFA alkalmazása.
Több bevallás még 2027-ben is maradhat az ÁNYK-ban
A NAV tájékoztatása szerint nemcsak az áfabevallások átállása történne fokozatosan. A széles körben használt bevallások egy része, köztük az szja-bevallás és a társaságiadó-bevallás, várhatóan 2027-ben is benyújtható marad a jelenlegi rendszerben.
A hivatal azt az elvet követné, hogy egy-egy nyomtatvány csak akkor kerüljön ki véglegesen az ÁNYK-ból, amikor az érintett felhasználóknak már elegendő idejük volt az új megoldások megismerésére és kipróbálására.
Nem az átállás célja változik, hanem annak ütemezése
A most bejelentett irányváltás nem jelenti a digitalizációs célok feladását. A NAV továbbra is az ÁNYK teljes kiváltására törekszik, ugyanakkor a szakmai visszajelzések alapján rugalmasabb menetrendet tart indokoltnak - véli Szadai András, a WTS üzletágvezető partnere.
A háttérben egy tágabb digitalizációs folyamat áll. Az eÁFA-rendszer például már ma is lehetőséget biztosít arra, hogy az adózók a NAV által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készítsék el bevallásaikat, illetve bizonyos esetekben közvetlen gép-gép kapcsolat segítségével, automatizált módon teljesítsék kötelezettségeiket.
Mindez különösen a nagyobb vállalatok számára jelenthet előnyt, ahol az adózási folyamatok egyre inkább összekapcsolódnak az ERP-rendszerekkel, a számlázási megoldásokkal és a digitális pénzügyi folyamatokkal. Az adóhatóság hosszabb távú célja változatlanul az, hogy az adókötelezettségek teljesítése minél kevesebb manuális adminisztrációval, gyorsabban és egyszerűbben történjen.
A következő másfél év kulcsfontosságú lehet
Bár a NAV javaslata szerint a vállalkozások egy része több haladékot kap az átállásra, a következő időszak várhatóan továbbra is intenzív felkészülést igényel majd a piaci szereplőktől.
A könyvelőknek, adótanácsadóknak, fejlesztőknek és vállalatoknak egyszerre kell alkalmazkodniuk az új digitális adózási környezethez. A mostani döntés ugyan enyhítheti az eredeti határidő miatti nyomást, ugyanakkor arra is rámutat, hogy a magyar adóügyintézés digitalizációja visszafordíthatatlan folyamat, amelynek ütemezése változhat, iránya azonban nem.
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