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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény
Gazdaság

Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény

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Három év letöltendő börtönbüntetést kapott a Volánbusz egykori vezérigazgatója egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügyben, amelynek hátterében jelentős vagyonkimentési kísérletekre is fény derült. A 24.hu feltárta, hogy a nem jogerősen elítélt Fekete Antalt milyen üzleti és személyes kapcsolatok fűzik a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-vezért érintő, több mint tízmilliárdos korrupciós botrány szereplőihez.

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Gyulai Törvényszék Fekete Antalt, a Volánbusz egykori vezérigazgatóját egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügybenírja a 24.hu.

A nem jogerős ítélet szerint Fekete és két társa hűtlen kezelést követett el a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-nél, ezért a bíróság arra is kötelezte őket, hogy térítsék meg az állami közlekedési vállalatoknak okozott kárt.

A visszaélések egy 2014-es, húsz autóbusz beszerzésére kiírt közbeszerzéshez kapcsolódnak. A bíróság megállapította, hogy Fekete figyelmen kívül hagyta a gazdaságosabb finanszírozási lehetőségeket, és egy olyan vállalkozással kötött előnytelen bérleti szerződést, amelynek vezetője a barátja volt. A konstrukcióval a cég havi mintegy 10,8 millió forintos többletbevételhez jutott, miközben a buszok a négyéves futamidő után sem kerültek állami tulajdonba.

A 24.hu a bírósági dokumentumokat és a cégadatokat átvizsgálva arra is jutott, hogy Fekete a büntetőeljárás idején jelentős ingatlanvagyont próbált kivonni a későbbi végrehajtás alól:

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például egy 100–150 millió forintra becsült ecseri házat és egy budai villát édesanyja vagyonkezelő cégéhez helyezett át, egy másik budai ingatlant pedig legalább 300 millió forintért értékesített.

A bíróság azonban felismerte a vagyonkimentési kísérletet, és vagyonzárat rendelt el.

Fekete neve a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert és Szivek Norbert egykori MNV-vezérigazgatót érintő, különálló korrupciós nyomozásban is felmerült. A gyanú szerint 2015 és 2018 között több mint 10 milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz juthattak a Volánbusz szerződései és buszbeszerzései révén. A beszerzéseket ebben az időszakban Fekete koordinálta, míg Seszták és Szivek jelenleg is letartóztatásban van.

A lap további kapcsolatot is feltárt Fekete és Szivek között:

az egykori Volánbusz-vezető egyik ingatlanát olyan társaság vásárolta meg, amelynek székhelye Szivek céges érdekeltségeihez kötődött, miközben Szivek és felesége egy időben Fekete egyik lakásába volt bejelentve.

A 2014-es buszbeszerzés miatt indult eljárásban csak 2026 márciusában született elsőfokú ítélet, az állami közlekedési társaságokat ért 744,5 millió forintos kár pedig egyelőre nem térült meg.

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