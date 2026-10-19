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Használt autók Magyarországon: nagy rekord van születőben
Gazdaság

Használt autók Magyarországon: nagy rekord van születőben

Portfolio
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Több mint 730 ezer személyautó cserélt gazdát a magyar használtautó-piacon az idei első három negyedévben, míg az előző év első kilenc hónapjában 695 600 átírást regisztráltak. Így már biztosra vehető, hogy az év végére megdől a tavalyi rekord - közölte a JóAutók.hu hétfőn, a DataHouse előzetes adatai alapján.

Szeptemberben 85 800 adásvétel történt a használtautó-piacon, 9,4 százalékkal több a tavaly szeptemberinél, ez a valaha mért második legnagyobb havi érték

- ismertette a hirdetési portál.

Az adásvételek számának újabb jelentős növekedése részben a felpörgő használtautó-importnak köszönhető. Az erős forintárfolyam miatt az első három negyedévben 26 százalékkal több külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, mint egy évvel korábban, az így lecserélt autók pedig megnövelték a belföldi piaci kínálatot - fejtette ki a közleményben Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Hozzátette: kisebb mértékű, de hasonló hatást gyakorolt a piacra az újautó-eladások 13 százalékos növekedése is.

A vezérigazgató szerint

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minden feltétel adottnak látszik, hogy a tavalyi 922 ezres éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön,

és megközelítse az egymillió eladást a magyar használtautó-piacon.

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