Így néz ki a Tisza-kormány költségvetési csomagja - Sok még a kérdőjel

Elkészült a Tisza-kormány első saját költségvetése, és ennek részleteit Magyar Péter ismertette parlamenti felszólalásában. A témának már eddig is több külön cikket szenteltünk, az alábbiakban a legfontosabb intézkedések egyenlegét mutatjuk be, valamint rámutatunk a legnagyobb kérdésekre, és egyelőre még hiányzó építőkockákra.
Gyorselemzéssel kedden külön cikkben jelentkezünk.
A legfontosabb szám: 4,9%
A kormány tervei szerint a GDP-arányos hiánycél 4,9% lesz 2027-ben.
Ezzel teljesíti azt a deficitszámot, amit a piac és a befektetők MINIMUM elvártak az új kormány első saját büdzséjétől.
A 4,9%-os hiánycél úgy jön ki, hogy az idei 7,5%-ra várt deficitből (ami egyes elemzői és szakértői értelmezések szerint túl van azért tervezve, legalább a Havária Alap költéseivel) több tétel is lejön, valamint a kormány is tesz az egyenleg javításáért és rontásáért. A miniszterelnök ismertette, hogy miként nyert magának mozgásteret jövőre a kormány, és miből tudja megvalósítani a Tisza Párt választási ígéreteit, valamint a hiány csökkentését.
Elmondása szerint a 4 százalékpontnyi mozgásteret két fő célra használja fel a kormány: 2,6 százalékponttal csökkentik a hiányt, és 1,4 százalékpontnyi összeget visszaadnak közvetlenül a lakosságnak.
|A 2027-re bejelentett intézkedések költségvetés mozgástérnövelő hatása
|Változás
|GDP%
|Bürokrácia és korrupció csökkentése
|1,5
|Kamatkiadás
|0,1-0,2
|Választási költekezés kifutása
|1,4
|Adóemelések
|1,0
|Forrás: Magyar Péter bejelentései
A fenti folyamatokat így foglalta össze a kormányfő: "a választás előtti felelőtlen fideszes osztogatás és az egyszeri kiadások kifutása 1,4 százalékponttal javítja a helyzetünket. Az igazságosabb közteherviselés megteremtése, a milliárdosok vagyonadójával, a szennyezők, a bányák adóztatásával, újabb egy teljes százalékpontot hoz a konyhára. Az állami pazarlás, a korrupció és a felesleges vízfej kíméletlen visszavágása, további másfél százalékponttal javítja az egyenleget. Ehhez jön hozzá, a kamatkiadások és egyéb tételek mérséklődéséből fakadó, 1-2 tized százalékpont. Ez együtt pontosan 4 százalékpontnyi tiszta mozgásteret jelent. És mit teszünk ezzel a 4% pontnyi mozgástérrel? 1,4 százalékpontot közvetlenül visszaadunk a magyar embereknek, a családi pótlék megduplázására, a minimál nyugdíjak emelésére, a közszolgálati dolgozók, több mint 600 ezer ember bérének jelentős emelésére, az egészségügyre, több, mint 500 milliárd forrás fordítására, és még sorolhatnám. A fennmaradó 2,6 százalékpontból pedig végérvényesen letörjük az önök által keletkeztetett költségvetési hiányt. Így érjük el a 4,9%-ot, ráadásul ezt úgy tesszük, mindezt úgy, hogy a 2027-es költségvetésben jelentős, a 2027-es költségvetésben egy jelentős, 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot is képezünk, váratlan helyzetekre".
Mi van a mérleg két oldalán?
Azt is megvizsgáltuk a hétfői parlamenti bejelentések alapján, hogy a gazdaságpolitikai intézkedéscsomag milyen hiánynövelő és hiánycsökkentő tételeket tartalmaz, és ezt foglalja össze az alábbi táblázat.
|A 2027-re bejelentett intézkedések költségvetési hatása
|Intézkedés
|Mrd Ft
|hiánynövelő lépések
|szja-csökkentés
|250
|családi pótlék duplázása
|300
|nyugdíj-intézkedések
|449
|-ebből Szép-kártya
|90
|- ebből nyugdíjemelés
|123
|egészségügyi béremelés
|677
|gyermekvédelmi béremelés
|rendvédelmi dolgozók béremelése
|közművelődési dolgozók béremelés
|igazságügyi dolgozók béremelése
|felsőoktatási dolgozók bérrendezése
|további egészségügyi kiadások *
|300
|BKK többletforrás
|50
|önkormányzatok támogatása
|126
|ÖSSZESEN
|kb. 2150
|hiánycsökkentő lépések
|anyák szja mentességének korlátozása
|(marginális)
|14. havi nyugdíj 2. heti részletének halasztása (?)
|180
|vagyonadó
|200
|idei kiadáscsökkentés áthúzódó hatása
|700
|újabb kiadásscsökkentés
|1500
|társasági és innovációs adó emelése
|250
|bányajáradék emelése
|37
|energiacégek adója
|100
|reklámadó élesítése
|14
|cégautóadó emelése
|30
|ÖSSZESEN
|kb. 3000
|* becslés
|Forrás: Magyar Péter bejelentései és Portfolio-számítások
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti intézkedéscsomag a miniszterelnök beszédére épül, a 2027-es költségvetésről szóló többszázoldalas törvényjavaslat még nem nyilvános. Ezzel kapcsolatban részletes információk kedden 10 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatóján várhatóak. De addig is összeszedtük a legfontosabb még nyitott kérdéseket az alábbiakban.
- Nem ismert a kormány által 2027-re várt makrogazdasági pálya, vagyis hogy milyen GDP-növekedéssel és inflációval kalkulál jövőre a kormány és a különböző intézkedések ezekre a fő számokra hogyan hatnak.
- A legnagyobb kérdőjel a jövő évi intézkedéscsomagban szereplő kiadáslefaragást érinti. A kormány tervei szerint az idén (a minisztériumoknál, költségvetési szerveknél, háttérintézményeknél) már megvalósított 700 milliárd forintos lefaragást tovább tudja vinni jövőre (tartós megtakarítással számol), és erre tesz még 1500 milliárd forintnyi kiadáscsökkentést. A részletek itt még nem ismertek, Magyar Péter így fogalmazott, amikor ennek a hátterét világította meg: "túlárazott beszerzésekre, csak a haveri cégeket gazdagító koncessziókra, kormányzati kommunikációra, a közmédiára, kekkvák fenntartására ment el feleslegesen az emberek pénze". Egy konkrét példát emelt ki: "az úthálózati koncessziós díjak felülvizsgálatával közben, 566 milliárd forintról 320 milliárd forintra mérsékeljük a költségvetés terheit. 246 milliárd forintot takarítunk meg".
- Nem tudni, hogy ez a kijelentés a különadókból, illetve a extraprofitadókból származó terhek növelését jelenti-e jövőre: "nagyobb hozzájárulást kérünk az energia cégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kereskedelmi láncoktól is".
- Hogyan jön össze az energiacégektől pluszban beszedni tervezett 100 milliárd forintos extra tétel, és ez hogyan viszonyul a bányajáradékból származó plusz bevételi tervekhez.
- Milyen technikával szedi be a környezeti szennyezőktől a plusz adóbevételeket a kormány és ez pontosan kiket fog érinteni (a bányákon túlmenően)?
- A reklámadó nulla százalékos kulcsának megszüntetése mellett a miniszterelnök azzal érvelt, hogy "a piacot uraló médiacégek" és globális techóriások (külön megnevezte a Metát és a Google-t) adómentességet élveznek, ez alól a különadó alól. Fontos eleme lesz az adócsomagnak, hogy milyen módszerrel kívánja a kormány elérni, hogy a globális techmultik a magyar államkasszához járuljanak. Mert ha a techcégek nem fizetnek adót, akkor a reklámadó pont nem a globális platformoktól hoz majd bevételt, hanem a magyar média tulajdonosait fogja extra teherrel sújtani.
- Érdekes lesz látni, hogy a társasági adó emelése pontosan hogyan valósul meg a gyakorlatban a 180 milliárd forint feletti árbevételű cégeknél: tényleges kulcsemelés, vagy a kedvezmények megvonásán keresztül.
- A mai bejelentéssel eldőlt-e, hogy a 14. havi nyugdíj visszaépítése nem folytatódik, hiszen a Tisza-kormány másképp javítja az érintett időskorúak anyagi helyzetét.
- Az anyák szja-mentességének korlátozása pontosan hogyan valósul meg (bruttó 1millió forintos jövedelemhatár felett) és mennyiben van ez összhangban a "senkinek nem nő a munkája után fizetett adója" alapelvvel.
- No policy change alapon (vagyis az idei intézkedések, és egyszer lépések kifutásával, más kormányzati intézkedések nélkül) valójában mennyi lenne az idei költségvetési deficit a Pénzügyminisztérium friss várakozása szerint, mert ehhez viszonyítva lehetne megítélni pontosan a kormány teljes csomagját, és deficitlefaragó szándékait.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én és mutatja be a 2027-es költségvetést. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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