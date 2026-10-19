Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Pozsonyban tárgyalnak a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, miként tehető megfizethetőbbé és biztonságosabbá az energia a lakosság, valamint a vállalkozások számára. A regionális együttműködésről és a közös európai érdekérvényesítésről egy Facebook-videóban számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
A csúcstalálkozón a magyar tárcavezető mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.
A tárgyalások fókuszában az áll, hogy a közép-kelet-európai régió országai miként tudnak összefogni a kedvezőbb energiaárak és a kiszámítható ellátásbiztonság garantálása érdekében.
A miniszter rámutatott, hogy a határokon átnyúló energetikai kihívásokra kizárólag közös, regionális válaszok adhatók.
Az energia kérdése nem áll meg a határoknál, ezért a megoldásokat is érdemes jó szomszédként, együtt keresni, és azokat közösen képviselni Európában
– fogalmazott a tárcavezető.
A megbeszéléseken a felek olyan konkrét lépéseket tekintenek át, amelyek révén érdemben mérsékelhetők a hazai fogyasztók és a gazdasági szereplők terhei.
„A mai napon praktikus megoldásokat keresünk arra, hogy az energiát olcsóbbá és megbízhatóbbá tegyük a jövőben” – tette hozzá Kapitány István.
Címlapkép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás.
Új törésvonal és növekvő tét: az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek
Egyre magabiztosabbak az AI-t munkában alkalmazók.
Rejtélyes mozgolódás Oroszországban: tömegével gyűjtik a modern fegyvereket a raktárakban
Egyelőre nem találják a magyarázatot.
Új ország jöhet létre Észak-Amerikában? – Apró győzelmet könyvelhettek el a függetlenségiek
Kanada Alberta tartományában tartanak népszavazást az elszakadásról.
Megszűnik a díjnetes fizetés az MVM Nextnél
2026 végéig fokozatosan kivezetik.
Húsz éve nincs rendszer a közszolgálati bérekben
Kaotikus a helyzet és nincs politikai akarat a változtatásra.
Karácsony Gergely: helyesnek tartanám, ha minden nagyobb önkormányzatnál lenne költségvetési felügyelő
A főpolgármester elárulta, hogy a kormánnyal való tárgyalások során az idegenforgalmi adó kerületektől való elvétele is felmerült.
Eurómilliárdokat költene Magyarország szomszédja, csak maradjanak az amerikai katonák
Egyre súlyosabb az orosz fenyegetés.
Szemfelnyitó adatok láttak napvilágot - örökké búcsút mondhatunk a dízelautóknak?
"Az áttörés megérkezett".
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mekkora fizetés kell egy 100 milliós ingatlanhoz?
100 millió forint ma egy kertes házért már egyáltalán nem kiugró összeg. A nagyobb városokban és a Budapesti agglomerációban egy jó helyen fekvő, 100 négyzetméter körüli családi ház kö
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Az ALTEO két vezetőjével beszélgettünk.
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.