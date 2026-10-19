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Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány
Gazdaság

Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

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Pozsonyban egyeztetnek a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, hogyan lehetne olcsóbbá és biztonságosabbá tenni az energiát a lakosság és a vállalkozások számára. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.

Pozsonyban tárgyalnak a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, miként tehető megfizethetőbbé és biztonságosabbá az energia a lakosság, valamint a vállalkozások számára. A regionális együttműködésről és a közös európai érdekérvényesítésről egy Facebook-videóban számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A csúcstalálkozón a magyar tárcavezető mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.

A tárgyalások fókuszában az áll, hogy a közép-kelet-európai régió országai miként tudnak összefogni a kedvezőbb energiaárak és a kiszámítható ellátásbiztonság garantálása érdekében.

A miniszter rámutatott, hogy a határokon átnyúló energetikai kihívásokra kizárólag közös, regionális válaszok adhatók.

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Az energia kérdése nem áll meg a határoknál, ezért a megoldásokat is érdemes jó szomszédként, együtt keresni, és azokat közösen képviselni Európában

– fogalmazott a tárcavezető.

A megbeszéléseken a felek olyan konkrét lépéseket tekintenek át, amelyek révén érdemben mérsékelhetők a hazai fogyasztók és a gazdasági szereplők terhei.

„A mai napon praktikus megoldásokat keresünk arra, hogy az energiát olcsóbbá és megbízhatóbbá tegyük a jövőben” – tette hozzá Kapitány István.

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Címlapkép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás.

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