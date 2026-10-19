Karácsony Gergely: helyesnek tartanám, ha minden nagyobb önkormányzatnál lenne költségvetési felügyelő

Karácsony Gergelyt a nagy port kavaró, kormánnyal kötött megállapodásról kérdezték, mire kijelentette, hogy vitatja, hogy azt paktumnak lehetne nevezni. Szerinte valójában arról van szó, hogy "a főpolgármesternek sikerült megnyernie a regnáló kormányt a saját kampányígéretének megvalósításához". Úgy véli, az elfogadott fejlesztésekről idővel bebizonyosodik majd, hogy Budapest érdekeit szolgálják, még akkor is, ha jelenleg vitákat váltanak ki.

Az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban elmondta, hogy a kormányzati egyeztetéseken elhangzottak szerint az állami feladatfinanszírozás támogatásait az inflációt meghaladó mértékben emelik, a szolidaritási hozzájárulást átlagosan 15 százalékkal csökkentik. A pontos összegek azonban csak a jövő évi központi költségvetés benyújtásakor derülnek ki. A korábban elvont önkormányzati jogkörök és intézmények visszaadásáról egyelőre tovább folynak a tárgyalások.

A kormány és Budapest közötti tárgyalások kapcsán Karácsony elismerte, hogy szeretett volna kialkudni még több támogatást, ugyanakkor a központi költségvetés helyzetére is tekintettel kell lenni. "Állampolgárként én is, és minden budapesti abban érdekelt, hogy javuljon az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátás, nem tehetünk úgy, mintha egy szigeten élnénk."

Ettől én még emelt hangon beszéltem a pénzügyminiszterrel, szinte kiabáltam vele a telefonban: Budapestnek 10 milliárddal több kell.

"A partnerség azonban azt is jelenti, hogy az erőforrásokon osztozni kell" – tette hozzá. Éppen ezt a szemléletet hiányolta az egységes parkolási rendszer körül kialakult vitában, ahol szerinte elsősorban éppen a leggazdagabb önkormányzatok tiltakoznak amiatt, hogy elveszíthetik a parkolási bevételeik feletti rendelkezést. Azt hangsúlyozta, hogy ezeknek a forrásoknak a közlekedési infrastruktúra működtetését és fejlesztését kell szolgálniuk, nem pedig a kerületi politikai célokat.

A költségvetési felügyelőről ismét kijelentette, hogy támogatja, hogy a fővárosnál legyen egy ilyen kontroll, amit szerinte az indokol, hogy a fővárosi intézményrendszer és a városi cégek gazdálkodása olyan összetett, hogy a közvetlen kormányzati rálátás az együttműködést és az átláthatóságot is segítheti.

Én azt is helyesnek tartanám, ha minden nagyobb önkormányzatnál lenne egy ilyen költségvetési felügyelő az átláthatóság jegyében.

Csak 2028-ra állhat át teljesen Budapest az egységes parkolásra

Az interjúból több új részlet kiderült a fővárosi parkolási rendszer átalakításáról, például, hogy az FKT döntése alapján 2027 áprilisában indulhat el az átalakítás, ám addig számos jogszabály módosítása és az informatikai háttér kialakítása szükséges.

A kerületek 2027. április 1-jéig továbbra is maguk látják el a parkolásüzemeltetési feladatokat, a teljes fővárosi átvétel pedig az egyik lehetséges forgatókönyv szerint 2028 januárjában történhet meg.

Az átalakítás részeként újragondolnák a parkolási zónákat, amelyeknek a jövőben már nem kellene igazodniuk a kerülethatárokhoz. Az ellenőrzést a jelenlegi parkolóőri rendszer helyett digitális, járművekkel végzett ellenőrzés válthatná fel. A főpolgármester szerint az érdemi megtakarítást elsősorban ez a technológiai váltás eredményezné. A tervek között szerepel az is, hogy a BKK-bérlettel rendelkezők kedvezményes parkolási lehetőséghez jussanak.

Karácsony hangsúlyozta, hogy az egységes parkolás nem új elképzelés: már a 2019-es és a 2024-es választási programjában is szerepelt, ahogy Vitézy Dávid is támogatta. Ebből szerinte egyértelmű választói felhatalmazás következik a rendszer átalakítására. A főpolgármester azt is elmondta, hogy a kerületi polgármestereket bevonják az előkészítésbe, és a kormány nyitott a parkolást szabályozó korábbi jogszabályok módosítására.

Az idegenforgalmi adót egyelőre nem venné el a kerületektől

Szóba került az évi mintegy 30 milliárd forintra becsült idegenforgalmi adó sorsa is, ez a bevétel korábban Rogán Antal javaslatára került a fővárosi szintről a kerületekhez.

Karácsony elismerte, hogy a kormánnyal való egyeztetések során felmerült ennek a visszafordítása, de ez végül nem került az FKT elé, és ő maga sem támogatná ebben a formában.

Ugyanakkor problémának tartja, hogy miközben a turizmus jelentős hatást gyakorol Budapest egészének működésére és élhetőségére, a fővárosi önkormányzatnak nincs elegendő pénzügyi és szabályozási eszköze a folyamatok alakítására. Ezért a kormánnyal a turizmus területén is partnerséget alakítanának ki.

Ennek része lehet a dunai hajózás, valamint a meder- és parthasználat rendezése, amelyből a főváros többletbevételhez juthatna. A pénzt a kikötők és rakpartok fejlesztésére, városrehabilitációra és zöldítési programokra fordítanák. Emellett készül egy fővárosi turizmusstratégia is, amely a kerületek önkéntes hozzájárulásaira építene, cserébe közös turisztikai szolgáltatásokat kínálva számukra. A főpolgármester szerint a kormány országos Airbnb-szabályozást is előkészít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás