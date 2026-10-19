Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is. Magyar elismerte, hogy 2024 augusztusában szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel, a drogfogyasztást viszont határozottan tagadja, és a megszólaltatott tanúk közül senki sem látta őt kábítószert használni. Az oldal az áprilisi választás másnapján eltűnt, az ügyben pedig bírósági eljárások és rendőrségi nyomozás is indult, de továbbra sem bizonyított, ki rendelte meg és finanszírozta a kampányt.

A Fideszhez köthető szereplők szervezhették meg a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó, végül kudarcba fulladt lejáratási kísérletét – derül ki a 444 tényfeltáró cikkéből. A februárban megjelent radnaimark.hu oldalon egy üres ágy fekete-fehér képe és a „hamarosan következik” felirat szerepelt, miközben a kormánypárti sajtó Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres kompromittáló felvételt emlegetett.

A beharangozott videó azonban soha nem került elő, a honlap pedig elmémesedett és teljesen érdektelenné vált.

A történet alapja egy 2024 augusztusi éjszaka volt, amikor Magyar Péter és akkori volt barátnője, Vogel Evelin egy tiszás rendezvény után egy Nagykörúton bérelt lakásban kötött ki. A társaságot egy Attila nevű erdélyi vállalkozó látta vendégül, aki később tagadta, hogy a lakásban rejtett kamera működött volna. Magyar elismerte, hogy Vogellel szexuális kapcsolatot létesített, és kábítószernek látszó anyagot is látott, de annak fogyasztását határozottan tagadta. A 444 által megszólaltatott tanúk közül senki nem állította, hogy látta volna Magyart drogozni.

A portál több forrása szerint a Fideszhez az Abud becenevű üzletemberen keresztül juthatott el az este története. A szervezésben a lap szerint kulcsszerepet játszhatott Kindlovits Máté, Kubatov Gábor közeli munkatársa, aki a lap információi szerint 2025 decemberében kibérelhette az érintett lakást, hogy ott elkészítsék a később a honlapra felkerült fényképet.

A nyomozati tanúvallomások alapján a történet szereplőitől kompromittáló információkat próbáltak szerezni, egyes beszámolók szerint jelentős anyagi ellenszolgáltatást is kilátásba helyeztek.

Kindlovits elismerte, hogy ismeri Abudot, de tagadta, hogy a radnaimark.hu ügyében egyeztettek volna.

A lejárató kampány végül azért fulladhatott kudarcba, mert a szervezőknek a jelek szerint nem sikerült megszerezniük a beharangozott kompromittáló felvételt. A 444 forrásai szerint többen is megpróbáltak pénzért ilyen videót eladni, de egyik ajánlat sem bizonyult valódinak. Magyar ráadásul nyilvánosan beszélt a történtekről, így a sejtetések fokozatosan elvesztették politikai hatásukat. A honlap az áprilisi választás másnapján eltűnt, később Radnai Márk megvásárolta a domaint.

Az ügyben több bírósági eljárás és rendőrségi nyomozás is indult, miközben a 444 által feltárt részletek alapján továbbra sem bizonyított, hogy ki rendelte meg és finanszírozta a kampányt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert