Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban

Akár 320 milliárd forintnyi állami támogatásban és adókedvezményben részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára, miközben a szerződés nem garantálja magyar munkavállalók foglalkoztatását – derül ki a Népszabadság által megszerzett dokumentumból. A 2025-ben kötött megállapodás alapján 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járhat a beruházáshoz, a vállalat konkrét gazdasági vállalásait azonban kitakarták. A gyár további bővítése egyelőre bizonytalan, miután a Magyar-kormány környezetvédelmi aggályok miatt nem támogatja a terjeszkedést, a CATL viszont továbbra is a teljes, közel 3000 milliárd forintos beruházással számol.

Összesen 129 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphat a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára, teljes egészében a magyar költségvetés terhére – derül ki a Népszabadság által közérdekű adatigényléssel megszerzett, 2025 decemberében, még az előző kormány által aláírt támogatási szerződésből.

A dokumentumot Szijjártó Péter akkori külügyminiszter is aláírta.

Mivel a kormány korábbi tájékoztatása szerint a vállalat összesen mintegy 320 milliárd forintnyi közpénzhez jutott, a lap számításai alapján az adókedvezmények értéke megközelítheti a 200 milliárd forintot.

A támogatásért cserébe a CATL meghatározott árbevételi és bérkifizetési vállalásokat tett, ezek pontos értékét azonban üzleti titokra hivatkozva kitakarták a szerződésből. A megállapodás nem írja elő, hogy a támogatásból létrehozott munkahelyeket magyar munkavállalókkal kell betölteni. A gyárban jelenleg 2900-an dolgoznak, a létszám év végére 3200-ra, 2030-ra pedig 7000-re emelkedhet. A tervezett 9000 fős foglalkoztatás ugyanakkor csak a beruházás harmadik ütemének megvalósulásával érhető el.

A teljes beruházás tervezett értéke 2848 milliárd forint, a gyár három ütemben épülne meg, összesen 100 gigawattórás legyártott akkukapacitással. Az első, a teljes kapacitás 40 százalékát biztosító üzem idén ősszel kezdte meg működését. A szerződés szerint a támogatás összege arányosan csökkenne, ha a beruházás egy része elmaradna, a vállalatnak pedig a befejezést követően legalább 11 évig működtetnie kellene az üzemet.

Az állam viszont jelzálogjogot szerzett a debreceni ingatlanokon, és környezetvédelmi, munkavédelmi vagy foglalkoztatási szabálytalanságok esetén felfüggesztheti a kifizetéseket.

A legnagyobb bizonytalanságot jelenleg a gyár további bővítése jelenti, amelyről a Magyar-kormány még nem hozott végleges döntést. Tárkányi Zsolt közlekedési és beruházási államtitkár korábban kijelentette, hogy a kabinet nem támogatja a CATL debreceni terjeszkedését, elsősorban a környezetvédelmi aggályok és a lakossági ellenállás miatt. A kínai vállalat ugyanakkor továbbra is a teljes beruházással számol, és október eleji tájékoztatása szerint már folynak az egyeztetések a kormánnyal a második gyáregység megépítéséről.

Címlapkép forrása: MTI