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Kivezeti a kormány az árrésstopot!
Gazdaság

Kivezeti a kormány az árrésstopot!

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Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kormány az árrésstopot is kivezeti.

A 2027-es költségvetést ismertette Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben. Jelentős, 2100 milliárd forintos kiadásnövekedéssel tervezi a 2027-es költségvetést a kormány, ami többek között

a minimálbéresek adócsökkentését és a családi pótlék megduplázását is tartalmazza.

Ennek ellentételezésére ennél nagyobb, egyszerre kiadáscsökkentést és bevételnövelést tartalmazó programot hirdetett a kormány.

Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány kivezeti az árréstopot.

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Mit jelenthet az árrésstop kivezetése a bolti árcédulákon?

A miniszterelnök elhibázott intézkedésnek nevezte az előző kormány által bevezetett szabályozást, amely szerinte a magyar fogyasztók, családok kiadásait növelte csak.

A kabinet az elmúlt hónapokban számos gazdálkodóval, hazai élelmiszer-feldolgozóval, boltossal és kereskedővel egyeztetett, és az érintettek tapasztalatai, valamint javaslatai alapján döntött az árrésstop megszüntetéséről.

A kivezetés pontos időpontját és ütemezését egyelőre nem ismertette.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedűs Róbert

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