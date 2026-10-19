Kivezeti a kormány az árrésstopot!

Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kormány az árrésstopot is kivezeti.

A 2027-es költségvetést ismertette Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben. Jelentős, 2100 milliárd forintos kiadásnövekedéssel tervezi a 2027-es költségvetést a kormány, ami többek között

a minimálbéresek adócsökkentését és a családi pótlék megduplázását is tartalmazza.

Ennek ellentételezésére ennél nagyobb, egyszerre kiadáscsökkentést és bevételnövelést tartalmazó programot hirdetett a kormány.

Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány kivezeti az árréstopot.

A miniszterelnök elhibázott intézkedésnek nevezte az előző kormány által bevezetett szabályozást, amely szerinte a magyar fogyasztók, családok kiadásait növelte csak.

A kabinet az elmúlt hónapokban számos gazdálkodóval, hazai élelmiszer-feldolgozóval, boltossal és kereskedővel egyeztetett, és az érintettek tapasztalatai, valamint javaslatai alapján döntött az árrésstop megszüntetéséről.

A kivezetés pontos időpontját és ütemezését egyelőre nem ismertette.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedűs Róbert