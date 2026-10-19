Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter a gyermekvédelem helyzetét részletezve arról beszélt, hogy az előző kormány olyan rendszert hagyott maga után, amelyben csecsemők ragadnak kórházi ágyakon, mert nincs elegendő nevelőszülő és megfelelő férőhely. A miniszterelnök szerint a szakemberhiány és az alacsony bérek miatt a gondozók is egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Külön kitért a tartósan beteg gyermekeket ápolókra, az alacsony nyugdíjból élőkre, valamint az oktatásban dolgozó pedagógiai asszisztensekre és más segítő munkatársakra, akiknek a fizetése sok esetben a megélhetéshez sem elegendő.

A költségvetés helyzetéről szólva a kormányfő azt állította, hogy az előző kabinet 3,7 százalékos hiánycéllal fogadta el a 2026-os büdzsét, miközben a tényleges hiány szerinte 8,3 százalékra emelkedett volna, ha az új kormány nem állítja le azonnal a közpénzek pazarlását, és nem kezdi meg az uniós források hazahozatalát. Magyar Péter azzal vádolta elődeit, hogy tudatosan valótlan számokra építették a költségvetést, miközben jelentős összegeket juttattak a kormányhoz közel álló gazdasági szereplőknek.

A miniszterelnök a gazdasági növekedés elmaradását is az előző kormány számlájára írta. Állítása szerint az előző négyéves kormányzati ciklusban összesen mindössze 1,2 százalékkal bővült a magyar gazdaság, miközben más régiós országok jóval gyorsabb növekedést értek el. Horvátország esetében kiemelte, hogy 12 százalék feletti volt a bővülés. Úgy vélte, a korábbi kormány által ígért gazdasági fellendülés elmaradt, az ország pedig éveket veszített a régiós versenytársaival szemben.

Magyar Péter a magas államadósság-finanszírozási költségeket is bírálta:

a beszédében ismertetett számítás szerint Magyarország 2020 és 2025 között mintegy 9200 milliárd forinttal többet fizetett kamatokra, mint amennyit a közép-európai euróövezeti országok finanszírozási feltételei mellett kellett volna.

A miniszterelnök szerint a magas kamatterhek jelentős forrásokat vontak el az ország fejlesztésétől és a közszolgáltatások finanszírozásától.