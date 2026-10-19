Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Az időskorúak járadékát is emelik
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől megduplázzák az időskorúak járadékát is, az alacsony nyugdíjak sávos emelése és a minimálnyugdíj 120 ezer forintra növelése mellett. A miniszterelnök bírálta a korábbi Gyurcsány-, Bajnai- és Orbán-kormányokat, amiért 18-19 éven keresztül változatlanul hagyták a nyugdíjminimumot, miközben az idősek megélhetési költségei, különösen az élelmiszerek és a gyógyszerek árai jelentősen emelkedtek. A kormányfő szerint az új kabinet már az első saját költségvetésében megkezdi az alacsony jövedelmű idősek helyzetének javítását.
Megnégyszerezik a minimálnyugdíjakat
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra, vagyis több mint négyszeresére emelik a minimálnyugdíjat, emellett sávosan megemelik az alacsonyabb összegű nyugdíjakat is.
A miniszterelnök szerint az intézkedés összesen 455 ezer nyugdíjasnak jelent majd magasabb ellátást és nagyobb anyagi biztonságot. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a változtatással az idősek korábbi években felhalmozódott hátrányait kívánják orvosolni.
Nem lesz szja-mentesség a 40 év feletti anyáknak
Magyar Péter bejelentette, hogy a 40 év feletti kétgyermekes édesanyákra nem terjesztik ki a személyijövedelemadó-mentességet, noha ezt az előző kormány korábban megígérte. A miniszterelnök szerint
az intézkedésnek soha nem volt meg a költségvetési fedezete, ezért az Orbán-kormány megalapozatlan ígéretet tett az érintetteknek.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák családi adókedvezménye megmarad, és ők is részesülnek a családi pótlék megduplázásából.
A családi pótlék megduplázása, a dolgozók személyijövedelemadó-csökkentése és az édesanyák adómentességénél bevezetett egymillió forintos jövedelemplafon együttesen 500 milliárd forinttal javítja a családok és a munkavállalók helyzetét 2027-ben – közölte a kormányfő. Számításai szerint a családtámogatások átalakításával közel egymillió család jár jobban, miközben az adócsökkentés a gyermekek számától függetlenül több mint kétmillió dolgozónak jelent többletjövedelmet.
Megőrzik a fiatalok adómentességet, de szigorítják az édesanyák szja-mentességet
Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány megőrzi a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét, így ők továbbra is az átlagkeresetig mentesülnek az szja megfizetése alól.
A kormányfő azt is kijelentette, hogy megőrzik a 30 év alatti édesanyák, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, valamint a három-, négy- vagy többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességét,
ugyanakkor valamennyi érintett csoportnál havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnek be.
Az egymillió forint feletti keresetrész után már személyi jövedelemadót kell fizetni. A gyermekek után járó családi adókedvezményt változatlanul megtartják.
A miniszterelnök szerint költségvetési és társadalmi igazságossági szempontból is fenntarthatatlan, hogy „a kiemelkedően magas, akár többmilliós havi jövedelemmel rendelkező szülők teljes és élethosszig tartó adómentességet élvezzenek”.
Úgy vélte, a korábbi rendszer visszaélésekre adott lehetőséget, miközben demográfiai ösztönzőként sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Emelik a családi pótlékot
Egy lépésben megduplázzuk a családi pótlékot 2027-től – folytatja a bejelentéseket a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy ez 19 év után történik meg. Több mint 1 millió család 1,6 millió gyerek után kapnak ennyit.
A családi pótlék megduplázására 300 milliárd forinttal több forrást különít el a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Magyar Péter. A támogatás emelésével egy egygyermekes család havonta 12 200 forinttal, évente 146 400 forinttal kap többet. A kétgyermekes családok esetében a jelenlegi havi 26 600 forintról 53 200 forintra emelkedik a családi pótlék, ami éves szinten 319 200 forintos többletet jelent. Az emelt támogatást 2027-től minden hónapban folyósítják.
Sorra ismerteti a legfontosabb bejelentéseket
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől 1-től 9 százalékra csökken a személyi jövedelem adó a minimálbérig.
Vagyis 680 ezer forintos havi jövedelem alatt csökken a személyi jövedelemadó, ami összesen mintegy 2,5 millió munkavállalót érint majd
– mondta el a kormányfő.
A kormány számításai szerint az intézkedés évente 250 milliárd forintot hagy a dolgozóknál. Egy minimálbért kereső munkavállaló számára az adócsökkentés béremelés nélkül is havi 20 ezer, éves szinten 240 ezer forintos többletjövedelmet jelentene.
A miniszterelnök közölte, hogy a minimálbér személyi jövedelemadóját a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökkentik. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2013-ban már ígéretet tett az egy számjegyű szja bevezetésére, ezt azonban a Fidesz-kormányok nem valósították meg. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány most teljesíti a korábban be nem tartott ígéretet.
Magyarország alig növekedett az elmúlt négy évben
Magyar Péter a gyermekvédelem helyzetét részletezve arról beszélt, hogy az előző kormány olyan rendszert hagyott maga után, amelyben csecsemők ragadnak kórházi ágyakon, mert nincs elegendő nevelőszülő és megfelelő férőhely. A miniszterelnök szerint a szakemberhiány és az alacsony bérek miatt a gondozók is egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Külön kitért a tartósan beteg gyermekeket ápolókra, az alacsony nyugdíjból élőkre, valamint az oktatásban dolgozó pedagógiai asszisztensekre és más segítő munkatársakra, akiknek a fizetése sok esetben a megélhetéshez sem elegendő.
A költségvetés helyzetéről szólva a kormányfő azt állította, hogy az előző kabinet 3,7 százalékos hiánycéllal fogadta el a 2026-os büdzsét, miközben a tényleges hiány szerinte 8,3 százalékra emelkedett volna, ha az új kormány nem állítja le azonnal a közpénzek pazarlását, és nem kezdi meg az uniós források hazahozatalát. Magyar Péter azzal vádolta elődeit, hogy tudatosan valótlan számokra építették a költségvetést, miközben jelentős összegeket juttattak a kormányhoz közel álló gazdasági szereplőknek.
A miniszterelnök a gazdasági növekedés elmaradását is az előző kormány számlájára írta. Állítása szerint az előző négyéves kormányzati ciklusban összesen mindössze 1,2 százalékkal bővült a magyar gazdaság, miközben más régiós országok jóval gyorsabb növekedést értek el. Horvátország esetében kiemelte, hogy 12 százalék feletti volt a bővülés. Úgy vélte, a korábbi kormány által ígért gazdasági fellendülés elmaradt, az ország pedig éveket veszített a régiós versenytársaival szemben.
Magyar Péter a magas államadósság-finanszírozási költségeket is bírálta:
a beszédében ismertetett számítás szerint Magyarország 2020 és 2025 között mintegy 9200 milliárd forinttal többet fizetett kamatokra, mint amennyit a közép-európai euróövezeti országok finanszírozási feltételei mellett kellett volna.
A miniszterelnök szerint a magas kamatterhek jelentős forrásokat vontak el az ország fejlesztésétől és a közszolgáltatások finanszírozásától.
Sok elszalasztott lehetőséget említett a miniszterelnök
Magyar Péter szerint a kormány az előzetes várakozásainál is súlyosabb állapotban vette át az országot, miután jelentősen alábecsülték az előző 16 év kormányzásának következményeit. A miniszterelnök a fideszes képviselőkhöz fordulva úgy fogalmazott, hogy ha valóban olyan sikeresen kormányoztak volna, mint állítják, Magyarországnak ma biztonságosabb lenne a vízellátása, kisebb lenne az energiafüggősége, erősebb lenne a gazdasága, és szélesebb, gyarapodó középosztályra támaszkodhatna. Ehelyett szerinte a családok és a vállalkozások megélhetése továbbra is kiszolgáltatott a magas energiaáraknak és a külső függőségeknek.
A kormányfő az örökölt problémák között említette az elhanyagolt vasútvonalakat, a rossz állapotú közutakat és az elöregedett vízvezeték-hálózatot, amelyből a víz jelentős része még azelőtt elszivárog, hogy eljutna a fogyasztókhoz. Az egészségügyben hosszú várólistákról, leromlott állapotú kórházakról, valamint túlterhelt és alulfizetett dolgozókról beszélt.
Az előző kormány döntéseinek következményeit végső soron a betegek viselték, sok esetben a saját egészségükkel fizetve a rendszer hiányosságaiért
– fogalmazott.
Magyar Péter a vidéki térségek vízgazdálkodását és a gyermekvédelem helyzetét is bírálta. A kiszáradó folyókra és tavakra hivatkozva azt állította, hogy a korábbi kormány elmulasztotta a megfelelő vízmegtartási intézkedéseket, amelyek hiányának következményeit a gazdálkodóknak kellett viselniük. A gyermekvédelemmel kapcsolatban pedig azzal vádolta az előző vezetést, hogy magára hagyta a legkiszolgáltatottabbakat, és nem biztosított megfelelő védelmet a rendszerben élő gyermekeknek.
Magyar Péter: Magyarországot olyan mértékben kifosztották és meggyengítették, hogy már a további leépülés megakadályozása is jelentős erőfeszítés
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány az ország újjáépítésére kapott felhatalmazást, a 2027-es költségvetésnek pedig arra kell választ adnia, hogyan válhat Magyarország ismét erős, magabiztos, működőképes és emberséges országgá. Szerinte olyan államot kell teremteni, amelyet a következő generációknak is büszkén lehet örökül hagyni. Ehhez elengedhetetlennek nevezte, hogy a magyar emberek saját hazájukban biztonságot, megbecsülést és előrelépési lehetőséget találjanak.
A miniszterelnök a költségvetés egyik központi céljaként a korábbi rendszer igazságtalanságainak jóvátételét jelölte meg. Úgy vélte, alig akad olyan magyar család, amelyet ne érintettek volna az Orbán-kormányok politikájának következményei. Külön kitért azokra a dolgozókra, akik alacsony fizetésük ellenére is fenntartották az ország működését, az egészségügyi dolgozókra, akik újabb műszakokat vállaltak, valamint azokra a családokra, amelyeknek saját megtakarításaikból kellett egészségügyi ellátást finanszírozniuk, vagy állami segítség hiányában maguknak kellett megoldaniuk a problémáikat.
Magyar Péter szerint a kormány rendkívül súlyos gazdasági és intézményi örökséget vett át, amelynek helyreállítása önmagában is komoly feladatot jelent. Állítása szerint az országot
olyan mértékben kifosztották és meggyengítették, hogy már a további leépülés megakadályozása is jelentős erőfeszítéseket igényel.
A gazdaság rendbetételét ezért összekapcsolná a társadalmi igazságtalanságok orvoslásával, miközben a kormánynak egyszerre kell megakadályoznia a további válságot és megteremtenie a fejlődés feltételeit.
A Mészáros-frakció helyén egy emberséges, működő Magyarországot akarnak építeni
„A magyar embereknek joguk van pontosan tudni, mi változik, mire költjük a pénzünket, a közös pénzünket, és mit jelent mindez az ő életükben” – tett ígéretet a kormányfő, hogy ezt most pontosan, hosszan és részletesen bemutatja.
Az előző 16 év rendszerét, az akkori büdzséket a Mészáros-frakció költségvetésének nevezte a miniszterelnök. Megígérte, hogy ezzel most szakítanak, és ez a változás alapja lesz, amely „honfitársaink millióinak jóvátétele lesz.”
Magyar Péter az igazságosság és az újjáépítés költségvetése címmel tartja meg beszédét
„A Tisza-kormány az elmúlt hetekben, hónapokban elkészítette Magyarország 2027-es költségvetését. Még a héten elküldik a Költségvetési Tanácsnak” – kezdte el beszédét Magyar Péter miniszterelnök.
Majd a kormányfő az igazságosság és az újjáépítés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét.
Ezután a kormány elmondta, hogy hosszú beszédet fog tartani.
Megemlékezésekkel kezdődik a plenáris
A magyar–székely egység napjára való emlékezéssel kezdték az ülést.
Ezután a magyar–bolgár barátság napjáról szólt Forsthoffer Ágnes házelnök.
Késik a bejelentés
Egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök nem nyitotta meg az ülést, így a 13:00-s kezdés csúszik.
Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
A kormányfő napirend előtti felszólalásában várhatóan bemutatja a tervezett költségvetési hiányt, valamint a bevételi és kiadási oldal főbb kereteit.
A büdzsé részletes számai és az egyes intézkedések pontos finanszírozása azonban csak kedden válik ismertté, amikor nyilvánosságra kerül a költségvetési tervezet.
A 2027-es büdzsé lesz a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által megtervezett költségvetése, amely már a kabinet gazdaságpolitikai prioritásait tükrözi. Míg a 2026-os költségvetést még az előző kormány állította össze, és azt a Tisza-kabinet év közben módosította, a jövő évi büdzsé bevételi és kiadási szerkezetét már az új kormány határozza meg. Magyar Péter korábban
az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a tervezetet, amely az állami működés kiadásain takarékoskodna, miközben több forrást biztosítana a családoknak, a nyugdíjasoknak, az oktatásnak és az egészségügynek.
Az Országgyűlés hétfői ülésén a 2026-os költségvetés módosításának záróvitáját és zárószavazását is megtartják. A kormány által benyújtott javaslat jelentős forrásátcsoportosításokat tartalmaz, és egy új, rendkívüli kiadások finanszírozására szolgáló alapot is létrehozna. A parlamenti döntéssel a kabinet még az idei év hátralévő részére igazíthatja a költségvetést saját gazdaságpolitikai céljaihoz, miközben már a következő év teljes pénzügyi terveit készíti elő.
A bejelentéseket élőben közvetítjük.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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