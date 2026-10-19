Magyar Péter bejelentette: ágazati béremelések garmadája, drasztikus adóváltozások és vállalkozási támogatások érkeznek, eltűnik az árrésstop

Magyar Péter legfontosabb bejelentései a 2027-es költségvetésről
- 2027-re 4,9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt terveznek.
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2,5 millió munkavállaló szja-terhe csökken 2027-től, a minimálbér adókulcsa 15-ről 9 százalékra mérséklődik.
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Megduplázzák a családi pótlékot, amire 300 milliárd forint többletforrást biztosítanak.
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Havi bruttó egymillió forintos jövedelemplafont vezetnek be az édesanyák szja-mentességénél, és nem terjesztik ki azt a 40 év feletti kétgyermekes anyákra.
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28 500 forintról 120 ezer forintra emelik a minimálnyugdíjat, és 455 ezer kisnyugdíjas ellátását növelik.
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Megduplázzák az időskorúak járadékát, és megtartják a 13. havi nyugdíjat.
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2027-ben kifizetik a 14. havi nyugdíj első heti részletét, és megkezdik a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését.
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603 ezer közszolgálati dolgozó kap béremelést, összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítással.
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510 milliárd forinttal növelik az egészségügy finanszírozását, többek között béremelésekre, gyógyszerekre és a várólisták csökkentésére.
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115 milliárd forinttal emelik a szociális és gyermekvédelmi intézmények támogatását, és elindítják a Jenei Lajos Iskolafejlesztési Programot.
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64 milliárd forinttal növelik az önkormányzatok támogatását, miközben 62 milliárddal csökkentik a szolidaritási hozzájárulást.
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Budapest közösségi közlekedése 50 milliárd, a vidéki városoké 10 milliárd forint többlettámogatást kap.
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2200 milliárd forintos megtakarítást terveznek az állami pazarlás, a túlárazott beszerzések és a működési kiadások visszaszorításával.
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Bevezetik a milliárdosok vagyonadóját, amelytől évi 200 milliárd forintos bevételt várnak.
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Átalakítják a kiskereskedelmi különadót, és az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalapsávban 0,45 százalékos kulcsot vezetnek be.
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A társasági adó és az innovációs járulék változásaiból 260 milliárd, az energiacégektől további 100 milliárd forint bevételt várnak.
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Emelik a bányajáradékot, a dohánytermékek és az égetett szeszek adóterheit, valamint a környezetszennyezők hozzájárulását.
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3,75 százalékra emelik a reklámadót, és szigorítják a több, illetve nagy teljesítményű cégautó adózását.
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30 milliárd forintból elindítják a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési programot, a következő években további jelentős uniós források bevonásával.
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A Wekerle Plusz felváltja az Otthon Startot, új lakásokra fix 3, használt ingatlanokra fix 5 százalékos hitelkamattal.
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Visszaállítják a lakástakarékok állami támogatását, és legfeljebb 7,5 millió forintos energetikai felújítási támogatást vezetnek be.
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Megmarad az 5 százalékos lakásáfa, a babaváró hitel, a CSOK, a falusi CSOK és a rezsicsökkentés.
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3550 milliárd forintos, tízéves vasútfejlesztési program indul, 35 új InterCity-motorvonattal és 42 HÉV-szerelvénnyel.
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221 milliárd forintra emelik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztések keretét, 10 ezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességének javításával.
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868 milliárd forintos energetikai programot indítanak, 2030-ig 3 gigawattnyi energiatároló teljesítmény létrehozását célozva.
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230 milliárd forintra növelik a vállalkozásfejlesztési és innovációs forrásokat, többek között a Ganz Ábrahám Vállalati Hitelprogrammal.
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Kivezetik a kiskereskedelmi árrésstopot, de a megszüntetés időpontját nem ismertették.
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100 milliárd forintos kátyúmentesítési és útfelújítási program indul, miközben összesen több mint 400 milliárd forint jut közútfejlesztésre.
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2027. január 1-jétől meghirdetik a magyar New Dealt, a hazai vállalkozások támogatásával és 928 milliárd forintnyi többlet uniós fejlesztési forrással.
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Ismét állami fenntartásba kerül az SZFE és a MOME, és átalakítják a kulturális támogatások rendszerét.
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Megszüntetik a sport tao-finanszírozását, és helyette 150 milliárd forintos közvetlen támogatást biztosítanak, a 453 milliárdos sportkeret megtartásával.
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300 milliárd forintos költségvetési biztonsági tartalékot képeznek a váratlan kiadások fedezésére.
Az intézkedések költségvetési összesítésítése az alábbi cikkünkben olvasható:
Tégláról téglára visszavett országgal zárja a beszédet
A kormányfő ismét élesen bírálta az előző kabinet gazdálkodását, amely szerinte jelentős közpénzeket fordított túlárazott koncessziókra és politikai kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók gazdagítására. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány ezeket a forrásokat visszaforgatja a közszolgáltatásokba és Magyarország fejlesztésébe.
A rombolás korszaka véget ért. A gyógyulás, az építkezés, az igazság, az igazságosság és a fejlődés korszaka most elkezdődik. Lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük és újjáépítjük Magyarországot. Megcselekedjük, amit megkövetel a haza, munkára fel!
– zárta beszédét.
Biztonsági tartalék is lesz a váratlan kiadásokra
Magyar Péter azt is ismertette, hogy a 2027-es költségvetésben 300 milliárd forintos biztonsági tartalékot képeznek a váratlan kiadások és gazdasági helyzetek kezelésére. A miniszterelnök szerint a kormány a lakossági támogatások növelése és a jelentős fejlesztési programok elindítása mellett is képes ekkora tartalékot elkülöníteni.
Hangsúlyozta, hogy az államháztartási hiány csökkentésével és a biztonsági tartalék létrehozásával a költségvetés kiszámíthatóságát és a felelős gazdálkodást kívánják erősíteni.
Miből lesz minderre pénz?
Magyar Péter részletesen ismertette, hogyan teremtik meg a mintegy 4 százalékpontnyi GDP-arányos költségvetési mozgásteret 2027-ben a 4,9 százalékos hiánycélhoz:
- ennek legnagyobb részét az állami pazarlás, a korrupció és a felesleges bürokrácia visszaszorítása biztosítja, amitől 1,5 százalékpontos egyenlegjavulást várnak.
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A kamatkiadások és egyéb tételek mérséklődése további 0,1–0,2 százalékponttal járulhat hozzá az egyensúly javításához.
- A választások előtti egyszeri kiadások kifutása további 1,4 százalékponttal,
- az új adóintézkedések pedig 1 százalékponttal javíthatják a költségvetés helyzetét.
Utóbbiak közé tartozik a milliárdosok vagyonadója, valamint a környezetszennyezők és a bányavállalatok magasabb adóztatása.
Arról is beszélt, hogy a kormány az így felszabaduló mintegy 4 százalékpontnyi mozgástérből 1,4 százalékpontot új kiadásokra és lakossági támogatásokra fordítana, többek között a családi pótlék megduplázására, a minimálnyugdíj emelésére, több mint 600 ezer közszolgálati dolgozó béremelésére és az egészségügyi kiadások növelésére.
A fennmaradó 2,6 százalékpontot pedig a költségvetési hiány csökkentésére használják fel, így a 2026-ra várt 7,5 százalékos GDP-arányos deficitet 2027-ben 4,9 százalékra mérsékelnék.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a hiány csökkentése azért is fontos, mert a felhalmozott államadósság finanszírozása egyre nagyobb összegeket von el az egészségügytől, az oktatástól és más közszolgáltatásoktól. Valamint szerinte Romániában és Franciaországban is látszódik, hova vezet az elszabaduló adósság és költségvetési hiány.
A kormányfő szerint a költségvetési egyensúly javítása és a lakossági támogatások növelése ezért nem egymást kizáró, hanem az állami kiadások átalakításával egyszerre megvalósítható célok.
Vége a sport tao-nak is
Magyar Péter kormánya 2027-ben megszünteti a sport tao-támogatási rendszerét, és helyette évi 150 milliárd forintos közvetlen költségvetési támogatást vezetnek be. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy
a sport állami támogatásának 453 milliárd forintos keretét változatlanul fenntartják, vagyis a finanszírozás átalakítása nem jár a sportágazatra fordított állami források csökkentésével.
A kormányfő szerint a jelenlegi tao-rendszer átláthatatlan, és túl nagy befolyást biztosított egyes nagyvállalkozóknak (külön kiemelte Mészáros Lőrincet) a sportegyesületek és az utánpótlás finanszírozásában. Az új rendszerben a támogatások elosztását közvetlen állami támogatással, nyilvános és számonkérhető szempontok alapján kívánják megoldani.
A sporttámogatások felhasználásánál kiemelt szempont lesz, hogy hány gyermek számára biztosítanak sportolási lehetőséget, milyen feltételeket teremtenek az utánpótlás-neveléshez, és mennyiben szolgálják a helyi közösségeket. Magyar Péter szerint a cél az, hogy a sportolási lehetőségekhez való hozzáférést ne a családok anyagi helyzete határozza meg.
Átalakul a kultúra támogatása
Magyar Péter ezután a kulturális szférára tért át, arról beszélve, hogy 2027-ben ismét állami fenntartásba kerül a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE), valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). A miniszterelnök szerint a kormány célja a magyar kulturális élet szabadságának helyreállítása és az alkotók számára tisztességes lehetőségek biztosítása. A két egyetem fenntartóváltását a kulturális intézményrendszer átalakításának szimbolikus lépéseként emelte ki.
A kormány nyilvános szakmai szempontokon alapuló, átlátható és szigorúan ellenőrizhető kulturális támogatási rendszert vezet be
– közölte Magyar Péter. A miniszterelnök az előző kormányt azzal vádolta, hogy kulturális közpénzeket a Fidesz tiltott pártfinanszírozására használt fel, és ezzel összefüggésben Hankó Balázs ex-miniszter fogva tartására is utalt. Hangsúlyozta, hogy a jövőben a támogatások odaítélését szakmai szempontoknak kell meghatározniuk, nem pedig politikai érdekeknek.
A magyar filmipar megerősítését is célul tűzte ki a kormány, amely Magyar Péter szerint jelenleg több mint 20 ezer embernek ad munkát.
A miniszterelnök átláthatóbb és kiszámíthatóbb támogatási feltételeket ígért, hogy a Magyarországon készülő nemzetközi filmprodukciók több hazai szakembernek és kisvállalkozásnak biztosítsanak megrendeléseket. Emellett nagyobb teret kívánnak adni a magyar történeteket feldolgozó hazai alkotásoknak is.
New Dealt hirdet a vállalkozásoknak a Tisza-kormány
2027. január 1-jétől meghirdetik a XXI. századi magyar New Dealt, amelynek keretében új partnerséget és együttműködést ajánlanak a hazai vállalkozásoknak az ország újjáépítéséhez. A miniszterelnök szerint az elmúlt másfél évtizedben a tisztességesen működő magyar cégek jelentős része politikai és gazdasági kiszolgáltatottságba került, a kormány célja pedig ennek felszámolása és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. A program alapelvét a bibliai hetedik parancsolattal foglalta össze: ne lopj!
A kormányfő azt állította, hogy az előző rendszerben számos vállalkozót cége átadására kényszerítettek, másokat az adóhatóságon keresztül helyeztek nyomás alá, miközben sokan csak alvállalkozóként juthattak állami megrendelésekhez. Magyar Péter szerint egyes politikai kapcsolatokkal rendelkező fővállalkozók 40–50 százalékos, bizonyos ágazatokban akár 200–300 százalékos haszonnal nyertek közbeszerzéseket, majd a munkát jóval alacsonyabb áron adták tovább a tényleges kivitelezőknek. Példaként az építőipart, az informatikát, az üzemeltetést és az őrző-védő szektort említette.
A New Deal a Franklin D. Roosevelt amerikai elnök által 1933 és 1939 között bevezetett gazdasági és szociális programok sorozata volt, amely a nagy gazdasági világválságból való kilábalást célozta meg. A csomag alapvető céljait a „három R” (Relief – segítség –, Recovery – helyreállás –, Reform) határozta meg, amelyek a munkanélküliek azonnali megsegítésére, a gazdaság talpra állítására és a pénzügyi rendszer hosszú távú megreformálására összpontosítottak. A program radikálisan átalakította az Amerikai Egyesült Államok kormányzati szerepkörét, mivel a szövetségi állam közvetlen felelősséget vállalt a lakosság jólétéért és a piac szabályozásáért.
A kormány még 2026-ban új feltételrendszert dolgoz ki ezekben az ágazatokban, amelynek célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások közvetlenebbül és tisztességesebb feltételekkel juthassanak megrendelésekhez. Magyar Péter szerint a szabályokat a vállalkozásokkal közösen alakítják ki, hogy megszüntessék a politikai kapcsolatoktól és a nagy fővállalkozóktól való kiszolgáltatottságukat.
A miniszterelnök bejelentette, hogy
2027-ben 928 milliárd forinttal több uniós forrás jut fejlesztésekre, ami új megrendeléseket és beruházási lehetőségeket teremthet a magyar gazdaságban.
Ezen belül a vállalkozásfejlesztésre és innovációra fordítható keretet az idei 114 milliárdról 230 milliárd forintra emelik.
A forrásokból a vállalatok beruházásait, új technológiák és megoldások bevezetését, a munkavállalók képzését, valamint a munkahelyteremtést támogatják. Magyar Péter szerint a New Deal lényege, hogy az állami és uniós fejlesztési pénzekből ne a politikailag kivételezett vállalkozások, hanem a tényleges gazdasági teljesítményt nyújtó cégek részesüljenek.
Cserébe tisztességes versenyt várnak el a piacon.
Magyar Péter elmondta, hogy 2027-ben 274 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak bölcsődékre, óvodákra és településfejlesztésre. Emellett az agrárium és a vidék fejlesztésére 72 milliárd, a digitális állam fejlesztésére pedig 52 milliárd forinttal növelik a rendelkezésre álló forrásokat. A miniszterelnök szerint a közlekedési, energetikai, lakhatási és intézményi beruházások jelentős építőipari, gyártási, tervezési és szolgáltatási megrendeléseket teremthetnek a magyar vállalkozások számára.
Indulnak az útfelújítások – a lemondott koncesszió lesz a fedezet
Magyar Péter azt is ismertette, hogy 2027-től 100 milliárd forintos közútfejlesztési és kátyúmentesítési programot indítanak, ami állítása szerint ötszöröse az elmúlt években útfelújításra fordított összegeknek. A miniszterelnök szerint a biztonságosan járható úthálózat a vidéki életminőség és a gazdasági fejlődés alapfeltétele.
A közúti felújításokra és fejlesztésekre összesen több mint 400 milliárd forintot fordítanak 2027-ben. A kormány folytatja az előző ciklusból megörökölt, felülvizsgált beruházásokat is, így a mohácsi Duna-híd építését, az M1-es autópálya bővítését és az M49-es gyorsforgalmi út kivitelezését. Magyar Péter közölte, hogy az úthálózati koncessziós díjakat is felülvizsgálják, ennek a jelenlegi 566 milliárd forintos összeg jelentős csökkentését tervezik.
Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is
Az 5%-os lakásáfa meghosszabbításán és a jövőre 30 milliárd forintos bérlakásfejlesztési program bejelentésén túl egy három pillérből álló Wekerle Plusz programot jelentett be a Parlamentben a miniszterelnök. Az Otthon Start helyébe lépő hitelprogram csak a 41 év alattiak elsőlakás-vásárlására és -építésére lesz igénybe vehető, új lakások esetén fix 3%-os, használt lakások esetén fix 5%-os kamattal. Visszatér a lakástakarékok állami támogatása, 5 éves futamidő esetén 10%-os, 10 éves futamidő mellett 20%-os kulccsal, emellett energetikai célú lakásfelújítási támogatást vezet be a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül, 15 milliós, fix 3%-os kamatozású hitellehetőség mellett.
Kivezetik az árrésstopot
A Tisza-kormány kivezeti az árrésstopot
– jelentette ki Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor, így vélhetően már a jövő évben eltűnik a kiskereskedelmi szereplők által sokat bírált intézkedés, de konkrétumot nem mondott.
A miniszterelnök elhibázott intézkedésnek nevezte az előző kormány által bevezetett szabályozást, amely szerinte a magyar fogyasztók, családok kiadásait növelte csak.
Arról is beszélt, hogy a kabinet az elmúlt hónapokban számos gazdálkodóval, hazai élelmiszer-feldolgozóval, boltossal és kereskedővel egyeztetett, és az érintettek tapasztalatai, valamint javaslatai alapján döntött az árrésstop megszüntetéséről.
A miniszterelnök a szeptemberi, 1,6 százalékos inflációval és az élelmiszerárak éves összevetésben mért 1,3 százalékos csökkenésével indokolta az árrésstop kivezetésének időzítését.
A Ganz Ábrahám Program vállalati hitelekre tér át
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027-ben 114 milliárdról 230 milliárd forintra emelik a vállalkozásfejlesztésre és innovációra fordítható uniós fejlesztési forrásokat, ami 116 milliárd forintos, több mint kétszeresére növelt keretet jelent az idei évhez képest.
A többletforrások egyik fő eszköze a Ganz Ábrahám Vállalati Hitelprogram lesz, amely a kapcsolódó támogatásokkal együtt a hazai vállalkozások beruházásait, technológiai és tudásbeli fejlődését, exporttevékenységét és beszállítói kapcsolatrendszerének bővítését segíti. A miniszterelnök szerint a program célja, hogy a magyar cégek magasabb hozzáadott értéket állítsanak elő, erősödjön a versenyképességük, és új munkahelyeket hozzanak létre.
Átfogó energiaprogramról is beszél a miniszterelnök
Magyar Péter azt is bejelentette, hogy átfogó energetikai fejlesztési programot indítanak, amelyben összesen 868 milliárd forintot mozgósítanak a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, a szélenergia hasznosítására, az energiatárolásra, a geotermikus energiára és a korszerű mérési rendszerek kiépítésére.
A miniszterelnök szerint már 2027-ben 100 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak az elektromos hálózat megerősítésére.
A kormányfő szerint a beruházások célja Magyarország energiafüggetlenségének erősítése és egy biztonságosabb, korszerűbb energiarendszer kialakítása. Magyar Péter bírálta az előző kormány energiapolitikáját, amely szerinte éveken keresztül akadályozta a szélerőművek építését, miközben elhanyagolta a villamosenergia-hálózat fejlesztését.
Ezután tért rá arra, hogy 2030-ig 3 gigawattnyi energiatároló teljesítményt hoznak létre Magyarországon, hogy a napközben megtermelt napenergiát az esti órákban is fel lehessen használni. A miniszterelnök szerint a jelenlegi rendszer egyik legsúlyosabb problémája, hogy a napelemes termelés mellől hiányzik a megfelelő tárolókapacitás, ezért Magyarország időnként ráfizetéssel értékesíti a napközben megtermelt áramot külföldre, majd este drágábban vásárol villamos energiát. A kormány ezért a szélerőművek és a geotermikus energia hasznosításának bővítése mellett az energiatárolást is kiemelten fejlesztené.
A kormány 57 ezer háztartásnak nyújtana vissza nem térítendő támogatást saját energiatároló létesítésére – közölte Magyar Péter. Emellett új otthon-korszerűsítési programot is előkészítenek, amelynek keretében már 2027-ben 30 ezer otthon korszerűsítését tervezik, 2030-ig 130 ezer lakóépület kerülhet sorra. A miniszterelnök szerint az intézkedésekkel azt szeretnék elérni, hogy az energetikai beruházások előnyei közvetlenül a háztartásokban is jelentkezzenek, akik így többletbevételekhez is juthatnak.
A vízmegtartás is fontos kormányzati cél lesz
Magyar Péter ezután elmondta, hogy a kormány átfogó országos vízmegtartási programot indít az egyre súlyosabb aszályok és a termőföldek kiszáradása elleni védekezés érdekében. A miniszterelnök szerint az előző kormány 16 év alatt nem építette ki a szükséges vízmegtartó infrastruktúrát, miközben a vízhiány egyre nagyobb veszélyt jelentett a mezőgazdaságra és a vidéki megélhetésre. Az új program a folyókból történő vízpótlást, a csatornahálózat helyreállítását és a termőföldeken történő vízmegtartást kapcsolja össze, hogy a vízbőség idején felhalmozott készleteket a száraz hónapokban is hasznosítani lehessen.
A vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések éves keretét 2027-ben 49 milliárdról 221 milliárd forintra emelik, ami 172 milliárd forintos többletet jelent. A miniszterelnök szerint ezzel több mint négyszeresére nő az ezekre a célokra fordítható uniós fejlesztési források összege. A program keretében a vízmegtartás mellett az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, az árvízvédelem és a környezetvédelem fejlesztésére is jut pénz.
A többéves programban 10 ezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességét javítanák, mintegy 400 ezer hektár mezőgazdasági terület vízbiztonságát erősítve.
Magyar Péter közölte, hogy helyreállítják a zsilipeket, és szabályozhatóvá teszik a vízvisszatartást, hogy a csatornák ne csak a fölösleges víz elvezetésére, hanem annak megtartására és a vízhiányos térségekbe történő eljuttatására is alkalmasak legyenek. A fejlesztések között kiemelte a Homokhátság vízellátásának javítását, valamint a Tisza, a Maros és a Körös térségének vízpótlását.
Ismerteti a Baross Gábor terv részleteit
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében tíz év alatt 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar kötöttpályás közlekedés megújítására – jelentette ki Magyar Péter. A jelenlegi uniós költségvetési ciklus forrásaiból 1800 milliárd forintot szánnak vasútfejlesztésre. Már 2027-ben 331 milliárd forint uniós fejlesztési forrás jut vasútra és közlekedésre, ami 271 milliárddal haladja meg az idei 60 milliárd forintos keretet, így több mint ötszörösére nő az éves fejlesztési összeg.
A miniszterelnök bejelentése szerint 35 új, nagy kapacitású InterCity-motorvonatot szereznek be, valamint 42 új HÉV-szerelvényt állítanak forgalomba a szentendrei, a csepeli és a ráckevei vonalon. Megkezdik a tíz legfontosabb vasútállomás felújítását, és fejlesztik a Nyugati pályaudvart, valamint annak környezetét is. Magyar Péter szerint a beruházások célja az előző kormány idején elhalasztott fejlesztések pótlása, a vasúti szolgáltatások színvonalának javítása és a késések mérséklése.
Marad a babaváróhitel, a csok és a rezsicsökkentés
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a 2027-es költségvetés nem változtat a babaváró hitel, a CSOK, a falusi csok-hitel és a rezsicsökkentés szabályain. A miniszterelnök ezzel cáfolta azokat az ellenzéki állításokat, amelyek szerint a Tisza-kormány megszüntetné vagy átalakítaná ezeket a támogatásokat.
Megvan a 2027-es hiánycél - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Erősödéssel reagált a forint a 2027-es költségvetési terv bemutatására, amelyet Magyar Péter miniszterelnök ismertetett a parlamentben. A miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, melyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtik elő. A költségvetési hiány így várhatóan a GDP 4,9 százalékát teszi ki 2027-ben.
Kiterjesztik a Wekerle Plusz programot
Magyar Péter ismertette a Wekerle Plusz lakáshitel további feltételeit, miszerint az állami támogatással vásárolt ingatlanoknál kötelező ötéves bentlakást írnak elő, és szigorúan ellenőrzik az igénylő, valamint házastársa meglévő ingatlantulajdonát. Egyikük tulajdoni hányada sem érheti el az 50 százalékot. A miniszterelnök szerint ezzel akarják megakadályozni, hogy a támogatásokat befektetési célú lakásvásárlásokra használják fel.
A korábban megkötött Otthon Start-szerződések változatlanul érvényben maradnak.
A Wekerle Plusz program második pillére az államilag támogatott lakástakarék lesz, amellyel a fiatalok lakásvásárláshoz szükséges önerejének előteremtését segítik. A miniszterelnök bejelentése szerint az öt vagy tíz éven keresztül rendszeresen megtakarítók befizetéseit az állam vissza nem térítendő támogatással egészíti ki.
Az első öt évben a befizetések 10 százalékát, a hatodik évtől pedig 20 százalékát teszik hozzá állami forrásból, a meglévő 3 százalékos banki kamaton felül.
A Wekerle Plusz program harmadik pillére az energetikai felújítási támogatás és hitel lesz, amelyet az ország valamennyi településén elérhetővé tesznek, gyermekvállalási vagy házassági feltétel nélkül. Magyar Péter bejelentette, hogy
a felvehető hitelösszeget 6 millióról 15 millió forintra emelik, fix 3 százalékos kamattal.
A konstrukcióból a lakóingatlanok szigetelését, a nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszerek korszerűsítését lehet finanszírozni.
A kedvezményes hitel mellé 30–50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás is járhat. Ennek feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése. A közepes energetikai besorolású ingatlanok esetében 30 százalékos, a legrosszabb állapotú épületeknél pedig 50 százalékos támogatást biztosítanak, legfeljebb a meghatározott összeghatárig. A miniszterelnök szerint a támogatás mértékét az ingatlan energetikai állapotához és a felújítással elért megtakarításhoz igazítják.
A kormány évente 20 ezer háztartás energetikai korszerűsítésének elindítását tervezi, mintegy 40 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatással. Magyar Péter szerint a program egyszerre csökkentheti a háztartások rezsiköltségeit és az ország energiafelhasználását, miközben a korábbi, szűkebb jogosultsági feltételek helyett az egyedül élők és a gyermektelen párok számára is hozzáférhetővé teszi a felújítási forrásokat.
A gazdaságfejlesztésre tér át a kormányfő
Magyar Péter a költségvetési intézkedések ismertetése után a gazdasági növekedés beindítására tért át. A miniszterelnök szerint a korábbi évek igazságtalanságainak orvoslása mellett a kormánynak a gazdaság élénkítésére, a jólét növelésére és a fejlődés feltételeinek megteremtésére is választ kell adnia. Bejelentette, hogy a Tisza-kormány miniszterei az elmúlt hónapokban
átfogó gazdaságfejlesztési programokat dolgoztak ki, amelyek keretében új beruházásokat indítanak el.
Elsőként ismertette, hogy 2027-ben elindítják a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot, amelynek keretében már az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A következő három évben további 550 millió euró uniós forrást terveznek bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat. A miniszterelnök szerint a több százmilliárd forintos program már a teljes lakáspiacra érdemi hatást gyakorolhat, és jelentősen növelheti a megfizethető lakások kínálatát.
A program keretében hosszú távon bérelhető lakásokat és új kollégiumi férőhelyeket építenek, elsősorban jó vasúti, busz- és villamoskapcsolatokkal rendelkező területeken.
Az önkormányzatok bevonásával olyan városrészeket alakítanának ki, ahol a lakások mellett közösségi terek, zöldfelületek és alapvető szolgáltatások is helyet kapnak. Magyar Péter szerint a beruházások egyszerre segíthetik a pályakezdők, az egyetemisták és a dolgozó családok lakhatását, valamint új megrendeléseket biztosíthatnak a magyar építőiparnak.
Közölte, hogy 2027-ben is megmarad az új lakások építésére és vásárlására vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs.
A miniszterelnök emellett átfogóan átalakítaná a lakástámogatások rendszerét, amelyet a korábbi miniszterelnökről elnevezett Wekerle Plusz otthonteremtési program keretében valósítanának meg. A kormányfő szerint az eddigi támogatási rendszer nem enyhítette érdemben a lakhatási válságot, és nem biztosított megfelelő lehetőségeket azoknak a dolgozó fiataloknak, akik nem rendelkeznek jelentős megtakarításokkal.
Magyar Péter külön bírálta az előző kormány Otthon Start programját, amelynek eredeti célját helyesnek, megvalósítását azonban igazságtalannak nevezte. A miniszterelnök állítása szerint az államilag támogatott lakáshitelek 59 százaléka a legmagasabb jövedelmű tizedhez került, vagyis a támogatások jelentős része éppen a legtehetősebbeknek kedvezett. Úgy vélte, a konstrukció sok esetben befektetési célú ingatlanvásárlásokat finanszírozott közpénzből, miközben a valóban lakhatási nehézségekkel küzdő fiatalok számára nem jelentett megfelelő segítséget.
A kormányfő szerint az Otthon Start keretében a leggazdagabbakhoz még nagyobb arányban jutottak hitelek, mint a piaci lakáshitelezésben, ami szerinte a lakáspiac egészét torzította.
Ezután belement a részletekbe: a Wekerle+ vásárlási és építési hitel váltja fel a jelenlegi Otthon Start programot, amelyet kifejezetten a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdésének támogatására alakítanak át. A miniszterelnök szerint az új konstrukcióval elsősorban azokon kívánnak segíteni, akiknek a családja nem tud több tízmillió forintos önerőt biztosítani a lakásvásárláshoz.
A Wekerle+ keretében új lakás vásárlására vagy építésére fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosítanak a 18–41 éves korosztálynak.
A kormányfő közölte, hogy jelentősen csökkentik a bankoknak járó jutalékokat is – bár ebben nem ment bele a részletekbe. Magyar Péter szerint az Otthon Start egyik legnagyobb nyertese a bankszektor volt, amely állítása szerint több százmilliárd forintos bevételhez jutott a támogatott hitelezésből, miközben a lakosság jelentős része nem fért hozzá a kedvezményes konstrukcióhoz. A Tisza-kormány ezért a banki költségek mérséklésével és a jogosultsági feltételek átalakításával kívánja célzottabbá tenni az otthonteremtési támogatásokat.
Mekkora lesz a hiánycél?
4,9 százalékos deficitcélt nevezett meg Magyar Péter a 2027-es évre.
Magyar Péter szerint a jelentős, több mint 2100 milliárd forintos kiadási vállalások teljesítése mellett is lehetséges a deficit mérséklése, mivel a kormány visszafogja az állami pazarlást, és nagyobb közteherviselést vár el a legnagyobb vagyonok tulajdonosaitól, valamint a nagyobb vállalatoktól.
Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!
Jövőre 4,9% lesz a költségvetési hiány - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn.
Változik a cégautó-adó, jön a reklámadó, megsarcolják a Google-t és a Metát
Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány megszüntette az előző kormányhoz köthető bizalmi vagyonkezelők társaságiadó- és osztalékadó-fizetés alóli kibúvóit. A miniszterelnök szerint ezek a konstrukciók korábban lehetővé tették, hogy az érintett vagyonkezelők elkerüljék bizonyos adókötelezettségeik teljesítését. A kormányfő közölte, hogy valamennyi ilyen adózási kiskaput bezárták.
2027-től a jelenlegi 0 százalékról 3,75 százalékra emelik a reklámadót, amelyből több mint 14 milliárd forintos éves költségvetési bevételt várnak – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a magyar hirdetési piacból bevételt szerző médiavállalatok és a globális technológiai óriások, köztük a Meta és a Google jelenleg nem fizetnek reklámadót. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a várható többletbevétel a kórházi várólisták rövidítésére elkülönített 20 milliárd forintos keret több mint kétharmadát fedezheti.
Átalakítják a cégautóadó rendszerét is: az egyetlen, nem nagy teljesítményű cégautóval rendelkező vállalkozások adóterhe nem emelkedik, és az első autó után továbbra is levonható marad a gépjárműadó a cégautóadóból. A második autótól azonban megszüntetik ezt a kedvezményt, miközben a nagy teljesítményű cégautók adóját is megemelik. Magyar Péter szerint a módosítás célja, hogy a mindennapi működésükhöz autót használó kisvállalkozások ne kerüljenek hátrányba, a drága luxusautókat fenntartó cégek viszont nagyobb részt vállaljanak a közterhekből.
Az energiaszektor sem ússza meg
Magyar Péter többek között nagyobb hozzájárulást vár az energetikai cégektől:
a tervek szerint mintegy 100 milliárd forintos plusz bevétel érkezhet a szektorból.
A részletekről, tehát hogy új adónemről vagy a már meglévő tételek megemeléséről van szó, arról nem beszélt.
A szektort már most is több különteher sújtja. Az energiaellátók 31 százalékos jövedelemadója, a Robin Hood-adó a társasági adón felül terheli a cégek nyereségét. Idén emellett egyszeri különadót is fizetniük kellett a januári rezsistop finanszírozására: a 2024-es árbevételük 0,5 százalékát, amiből a költségvetés 55 milliárd forinttal számolt (az elosztói engedélyesek mentességet kaptak). Emellett ott van a magyar olajóriást, a Mol-t érintő windfall jellegű adóteher is, amely az Urals és a Brent olaj árkülönbözetét sarcolja.
Átalakul a kiskereskedelmi különadó, változik a tao, emelkedik a bányajáradék
Magyar Péter bejelentette, hogy átalakítják a fejlesztési adókedvezmények rendszerét, amelyben a támogatásokat a jövőben szigorúbban kötik a beruházások magyar gazdasághoz való hozzájárulásához. A kormány elsősorban a hazai kis- és középvállalkozásokat, valamint a magasabb hozzáadott értéket teremtő beruházásokat kívánja ösztönözni. A miniszterelnök szerint a kutatás-fejlesztési központok és gyógyszeripari laboratóriumok támogatása előnyösebb Magyarország számára, mint az akkumulátor- és katódgyárak létesítése, mivel a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek jobb béreket is lehetővé tesznek.
2027-től átalakítják a kiskereskedelmi különadót is: az adóalap 1 és 50 milliárd forint közötti részére 0,45 százalékos adókulcsot vezetnek be, ami mintegy 3500 vállalkozást érint.
Az egymilliárd forintig terjedő árbevétel továbbra is adómentes marad, míg az 50 milliárd forint feletti sávokban az 1 és 4,5 százalékos kulcsok változatlanok lesznek.
Magyar Péter elismerte, hogy a jelenlegi kiskereskedelmi adórendszert számos jogos kritika érte, ezért ígéretet tett arra, hogy
a költségvetés stabilizálását követően átfogóan felülvizsgálják az adóztatást.
A kormány nagyobb hozzájárulást kér
- az energiacégektől,
- a bankoktól,
- a biztosítóktól
- és a kereskedelmi láncoktól is.
A miniszterelnök bejelentése szerint a társasági adó és az innovációs járulék változtatásaiból 260 milliárd forintos, az energiacégek magasabb befizetéseiből pedig további 100 milliárd forintos bevétellel számolnak a 2027-es költségvetésben.
Magyar Péter közölte, hogy emelik a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint többet kérnek a természeti erőforrások használatáért és a környezetszennyező tevékenységek után is.
Magyar Péter közölte, hogy a bányajáradékból 2027-ben 37 milliárd forintos többletbevételt várnak. A miniszterelnök szerint egyes nagy kőbányák tulajdonosai jelentős profitot értek el a magyar természeti erőforrások kitermeléséből, miközben bányajáradék és adók formájában ennek csak töredékét fizették vissza a költségvetésbe. Hangsúlyozta, hogy a magasabb adók megfizetése nem mentesíti a vállalatokat a környezetvédelmi előírások betartása alól, amelyeket a kormány a jövőben szigorúan érvényesíteni kíván.
A vagyonadó is segíti a költségvetési egyensúlyt
Magyar Péter bejelentette, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját, amelyből évi 200 milliárd forintos költségvetési bevételt várnak. A miniszterelnök szerint az új adó mintegy 15 ezer milliárdost érint majd. A kormányfő azzal indokolta az intézkedést, hogy a legnagyobb vagyonok tulajdonosainak nagyobb részt kell vállalniuk a közterhekből.
A vagyonadóból származó 200 milliárd forint a munkavállalók személyijövedelemadó-csökkentésének 250 milliárd forintos éves költségéből mintegy 80 százalékot fedezne.
Magyar Péter szerint a vagyonadó bevezetése így lehetővé teszi, hogy a leggazdagabbak nagyobb hozzájárulásából több mint kétmillió dolgozó adóterheit mérsékeljék.
De miből lesz ezekre pénz? A Nemzeti együttbűnözés rendszerének lebontásából – adja meg a választ a kormányfő
Magyar Péter közölte, hogy
a 2027-es költségvetésben összesen több mint 2100 milliárd forintot fordítanak az adócsökkentésekre, a családi pótlék megduplázására, a nyugdíjemelésekre, az ágazati bérrendezésekre és az egészségügy többletfinanszírozására.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelentős kiadásnövelés mellett a költségvetés stabilitását is meg kívánják őrizni, ezért a kormány a korábbi rendszer működési költségeinek és pazarló kiadásainak visszaszorításából teremtené elő a szükséges forrásokat.
A kormányfő szerint a 2026-os költségvetésből már mintegy 700 milliárd forintnyi pazarlást vezettek ki.
Ennek megtakarítása 2027-ben is megmarad, ezt pedig további 1500 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel egészítik ki.
A kabinet így összesen 2200 milliárd forintos megtakarítással számol a korábbi kiadási szinthez képest. Magyar Péter szerint az Orbán-rendszer fenntartása évente több mint 2000 milliárd forintjába került az adófizetőknek, a tervezett 1500 milliárd forintos újabb kiadáscsökkentés lehetséges forrásai között
- a túlárazott állami beszerzések és koncessziók mellett
- a kormányzati kommunikációt,
- a közmédia finanszírozását
- és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvak-k) fenntartását is megnevezte.
A miniszterelnök szerint az előző kormány jelentős közpénzeket fordított politikai propagandára, kormányközeli vállalkozások támogatására és politikai kinevezettek javadalmazására. Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány az így felszabadított forrásokat a bérek és nyugdíjak emelésére, az egészségügyre, a gyermekek támogatására, valamint útépítésekre és vasútfejlesztésekre kívánja átcsoportosítani.
A BKK is többletforrásokból gazdálkodhat
Magyar Péter ismertette, hogy 2027-ben a BKK-n keresztül további 50 milliárd forintot biztosítanak Budapest közösségi közlekedésére, ennyivel tehermentesítve a főváros költségvetését.
Emellett 10 milliárd forintos keretösszeggel visszaállítják a vidéki városok helyi közösségi közlekedésének állami támogatását, amelyet a korábbi kormány megszüntetett. A miniszterelnök szerint a vidéken élők számára is biztosítani kell, hogy megfelelő közösségi közlekedéssel juthassanak el munkahelyükre, iskolába vagy orvoshoz.
A kormányfő azt is bejelentette, hogy megkezdődött a megyei közgyűlések megszüntetésének gyors előkészítése. Magyar Péter szerint ezek a testületek mára elveszítették érdemi szerepüket, és politikai kifizetőhelyekként működnek, amelyek fenntartására nincs szükség.
Az önkormányzatok is lehetőséget kapnak
Magyar Péter arról is beszélt, hogy 2027-ben 64 milliárd forinttal növelik az önkormányzatok támogatását, miközben 62 milliárd forinttal, mintegy 15 százalékkal csökkentik a szolidaritási hozzájárulást. A kormányfő szerint az előző kabinet elvonta a települések bevételeit, korlátozta önállóságukat, és politikai alapon különbséget tett az önkormányzatok között. Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány szakítani kíván ezzel a gyakorlattal, és pártpolitikai hovatartozástól függetlenül kívánja támogatni a településeket.
A gyermekeket érintő területeken is növelik az állami ráfordításokra
A kormányfő ezt követően a gyermekek helyzetére tért át, hangsúlyozva, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek támogatása nem várhat az ország többi problémájának rendezéséig.
Magyar Péter bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 115 milliárd forinttal növelik a szociális és gyermekvédelmi intézmények működésére fordított forrásokat. A miniszterelnök szerint a kormány egyik legsürgetőbb feladata a gyermekvédelmi rendszer megerősítése, különösen annak biztosítása, hogy a kórházakban várakozó csecsemők mielőbb családi környezetbe kerülhessenek, a veszélyeztetett gyermekek pedig időben megfelelő segítséget kapjanak.
A veszélyeztetett kamaszlányok és fiatal édesanyák támogatására külön 440 millió forintot biztosítanak, hogy segítsék őket gyermekük megtartásában és biztonságos felnevelésében. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a gyermekek életkörülményeinek javításához a családokat, a gyermekotthonokat és az oktatási intézményeket egyaránt meg kell erősíteni.
A miniszterelnök bejelentette a Jenei Lajos Iskolafejlesztési Program elindítását is, amelynek keretében új iskolák építését és a meglévő intézmények bővítését készítik elő.
Emellett megkezdik az iskolai közétkeztetés színvonalának javítását is, amelynek jelenlegi minőségét Magyar Péter elfogadhatatlannak nevezte.
Jön a Huggonai Vilma egészségügyi program
Magyar Péter az egészségügyi ellátás problémáira áttérve arról beszélt, hogy a hosszú várólisták és a bizonytalan műtéti időpontok miatt családok százezrei kénytelenek felélni megtakarításaikat, vagy magánellátásra költeni. A miniszterelnök szerint az előző kormány mulasztásainak következményeit a betegek és hozzátartozóik viselték, akiknek sokszor saját pénzükből kellett pótolniuk az állami egészségügy hiányosságait.
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027-ben elindítják a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Programot, amelyben az ideinél 510 milliárd forinttal többet fordítanak az állami egészségügyre.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Tisza korábban évente legalább 500 milliárd forintos többletfinanszírozást vállalt, amit már az első saját költségvetésében túlteljesít. A program célja az állami egészségügyi ellátórendszer újjáépítése és a betegek kiszolgáltatottságának csökkentése..
Magyar Péter részletesen ismertette az egészségügyi többletforrások felhasználását is. A 2026-os 4094 milliárd forintról 2027-re 4604 milliárd forintra emelik az állami egészségügy kiadásait, ami 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos növekedést jelent. A miniszterelnök bejelentette, hogy
a kórházi étkeztetésre fordított összeget mintegy 10 milliárd forinttal növelik, a kórházak klimatizálására pedig 25 milliárd forintot különítenek el.
Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, hogy a betegek sok helyen nem kapnak megfelelő minőségű ételt, és nyáron rendkívüli hőségben kell gyógyulniuk.
Az egészségügyi többletforrásokból
- 192 milliárd forintot a dolgozók béremelésére fordítanak,
- 95 milliárd forinttal növelik a kórházi gyógyszerek finanszírozását,
- 51 milliárddal a kórházak működési támogatását,
- további 38 milliárddal pedig a patikákban elérhető gyógyszerek támogatását.
Új mentőautók beszerzésére és mentőállomások felújítására 21 milliárd forintos többletet biztosítanak, míg a CT- és MR-berendezésekre, valamint a várólisták rövidítésére külön-külön 20 milliárd forinttal jut több. A krónikus betegek gondozásának javítására további 11 milliárd forintot fordítanak a 2027-es költségvetésben.
A többi ágazatnál is lesz béremelés, de egyedi megállapodások alapján
Magyar Péter elismerte, hogy a bejelentett béremelések több ágazatban is vitákat válthatnak ki, mivel egyes dolgozók nagyobb emelésre számítottak, más területek pedig egyelőre kimaradtak az intézkedésekből. A miniszterelnök bejelentette, hogy a most fel nem sorolt ágazatokban is sor kerülhet béremelésekre, egyedi megállapodások alapján, a költségvetési lehetőségek szigorú figyelembevételével. Konkrét ágazatokat és emelési mértékeket ezért egyelőre nem nevezett meg.
A kormányfő szerint a 2027-es költségvetésben elsősorban azokra a területekre összpontosították a forrásokat, ahol a legsúlyosabb bérlemaradások már a dolgozók megélhetését és az alapvető közszolgáltatások működését veszélyeztetik. Hangsúlyozta, hogy a kormánynak egyszerre kell rendeznie az ország pénzügyi helyzetét és javítania az egészségügyi, oktatási, szociális és rendvédelmi dolgozók anyagi megbecsülését.
Az autópálya-konceszió került annyiba, mint ezek az ágazati emelések
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027-ben folytatódik a közoktatásban dolgozó pedagógusok és az igazságügyi alkalmazottak béremelése is, amelyre összesen 178 milliárd forintot fordítanak. A miniszterelnök összesítése szerint
legalább 603 ezer állami alkalmazott fizetése emelkedik jövőre, összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítással.
A béremelések az egészségügyet, a szociális és gyermekvédelmi ágazatot, a rendvédelmet, az oktatást segítő munkatársakat, a közművelődést, a felsőoktatást, a pedagógusokat és az igazságügyi dolgozókat érintik.
A kormányfő a 677 milliárd forintos összeget az autópálya-koncesszió költségeivel állította párhuzamba.
Állítása szerint az előző kormány egyetlen év alatt megközelítőleg ekkora összeget juttatott volna a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető koncessziós érdekeltségeknek. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány ehelyett több mint 600 ezer közszolgálati dolgozó bérének emelésére fordítja ezt a nagyságrendű forrást.
Itt vannak a további ágazati béremelések
2027-től átlagosan 15 százalékkal emelik a rendvédelmi dolgozók bérét, ami mintegy 84 ezer embert érint a kormányfő közlése alapján.
A miniszterelnök szerint a legalacsonyabb keresetűek fizetése az átlagnál is nagyobb mértékben növekszik. A kormányfő külön kiemelte a rendőrök és a tűzoltók munkáját, hangsúlyozva, hogy az éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is szolgálatot teljesítő szakembereknek megfelelő anyagi megbecsülés és biztos megélhetés jár.
A nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók nettó bére átlagosan 21,5 százalékkal emelkedik 2027-ben – jelentette be Magyar Péter.
A növekedés a béremelés és a személyijövedelemadó-csökkentés együttes hatásából adódik. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ezek a munkatársak nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az iskolák működésében, segítik a pedagógusokat, foglalkoznak a különleges figyelmet igénylő gyermekekkel, munkájuk anyagi elismerését azonban az előző kormányok rendre elhalasztották.
10,7 százalékos béremelést a múzeumi és a közgyűjteményi dolgozóknál is bejelentettek.
Magyar Péter bejelentette, hogy 10 milliárd forintos közvetlen költségvetési forrást biztosítanak az állami fenntartású egyetemek oktatóinak és dolgozóinak azonnali bérrendezésére. A miniszterelnök szerint az előző kormány kettészakította a magyar felsőoktatást: miközben az alapítványi fenntartásba került egyetemeken nagyobb mozgástér nyílt a bérezésben, az állami egyetemek, köztük az ELTE és a Zeneakadémia dolgozóinak fizetése jelentősen elmaradt. Úgy vélte, ugyanazért az oktatói és kutatói munkáért eltérő bérezés alakult ki a fenntartói modelltől függően.
A béremelés pontos mértékéről és munkakörönkénti elosztásáról az illetékes minisztérium egyeztet majd az egyetemekkel és a dolgozói érdekképviseletekkel.
Sokaknak tartoznak még az elmúlt 16 év után – több ágazati béremelés jön
A miniszterelnök ezt követően hosszan sorolta azokat a társadalmi csoportokat, amelyek szerinte az előző 16 év kormányzásának vesztesei voltak. Külön említette az egészségügyi és szociális dolgozókat, a gyermekvédelemben dolgozókat, az alacsony keresetű közalkalmazottakat, a tartósan beteg gyermekeket nevelő családokat, a megváltozott munkaképességűeket, valamint a külföldre költözött fiatalokat és az itthon maradt családtagjaikat. Magyar Péter szerint a költségvetési átalakításoknak az ő helyzetük javítását is szolgálniuk kell.
Magyar Péter a fideszes képviselőkhöz fordulva azt állította, hogy az előző kormány 16 éven keresztül azzal utasította el a nehéz helyzetben lévő társadalmi csoportok támogatását, hogy nincs rá elegendő pénz. A miniszterelnök szerint éppen azokat az embereket hagyták magukra, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna az állam segítségére, miközben munkájukkal nélkülözhetetlen szerepet játszottak az ország működésében.
A kormányfő bejelentette, hogy az egészségügyi szakdolgozók bére átlagosan 17 százalékkal emelkedik.
A miniszterelnök szerint az egészségügyi dolgozók évek óta saját pihenésük és családjukkal töltött idejük rovására tartják fenn az ellátást, miközben munkájukért nem kaptak megfelelő anyagi megbecsülést. A kormány célja, hogy az egészségügyi szakdolgozók fizetésükből biztosítani tudják családjuk megélhetését, és ne kényszerüljenek folyamatos többletmunkára.
A szociális ágazatban átlagosan 17,8 százalékos béremelést jelentett be a kormányfő 2027-től, szintén a béremelések és az adócsökkentés együttes hatásaként. Az intézkedés a szociális ellátórendszer mellett a bölcsődei dolgozókra és a teljes gyermekvédelmi ágazatra is kiterjed. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a szűkös költségvetési mozgástér miatt elsősorban azokban az ágazatokban kívánnak beavatkozni, ahol a legnagyobb az elmaradás a bérekben és a dolgozók megbecsülésében.
13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj és Szép-kártya
Kifizeti jövőre a kormány a 13. havi nyugdíj teljes összegét, a 14. havi nyugdíj első heti összegét és minden nyugdíjasnál sor kerül az éves rendes emelésre.
Ezen a területen is elkezdjük végrehajtani a fontos vállalásunkat, 4 év alatt minden évben 2030-ig bevezeti a kormány a vállalt nyugdíjas Szép-kártyát, több mint 2 millió ember számára
- jelezte.
Gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre tudják majd fordítani az érintettek.
A nyugellátások emelésére 123 milliárd forinttal, a nyugdíjas Szép-kártyára 90 milliárd forinttal több pénzt biztosít a kormány. A kisnyugdíjak felzárkóztatására, az inflációkövető nyugdíjemelés megvalósítására és a Szép-kártyára együttesen 449 milliárd forintot költünk - mondta.
Magyar Péter ígérete szerint megmarad a 13. havi nyugdíj és jövőre a kormány kifizeti a 14. havi nyugdíj első heti részét. Nem beszélt arról, hogy mi történik a jövőre esedékes 14. havi nyugdíj 2. heti részletével.
Az időskorúak járadékát is emelik
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől megduplázzák az időskorúak járadékát is, az alacsony nyugdíjak sávos emelése és a minimálnyugdíj 120 ezer forintra növelése mellett. A miniszterelnök bírálta a korábbi Gyurcsány-, Bajnai- és Orbán-kormányokat, amiért 18-19 éven keresztül változatlanul hagyták a nyugdíjminimumot, miközben az idősek megélhetési költségei, különösen az élelmiszerek és a gyógyszerek árai jelentősen emelkedtek. A kormányfő szerint az új kabinet már az első saját költségvetésében megkezdi az alacsony jövedelmű idősek helyzetének javítását.
Emellett az árveállátást is 20 százalékkal emelik.
Megnégyszerezik a minimálnyugdíjakat
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra, vagyis több mint négyszeresére emelik a minimálnyugdíjat, emellett sávosan megemelik az alacsonyabb összegű nyugdíjakat is.
A miniszterelnök szerint az intézkedés összesen 455 ezer nyugdíjasnak jelent majd magasabb ellátást és nagyobb anyagi biztonságot. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a változtatással az idősek korábbi években felhalmozódott hátrányait kívánják orvosolni.
Nem lesz szja-mentesség a 40 év feletti anyáknak
Magyar Péter bejelentette, hogy a 40 év feletti kétgyermekes édesanyákra nem terjesztik ki a személyijövedelemadó-mentességet, noha ezt az előző kormány korábban megígérte. A miniszterelnök szerint
az intézkedésnek soha nem volt meg a költségvetési fedezete, ezért az Orbán-kormány megalapozatlan ígéretet tett az érintetteknek.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák családi adókedvezménye megmarad, és ők is részesülnek a családi pótlék megduplázásából.
A családi pótlék megduplázása, a dolgozók személyijövedelemadó-csökkentése és az édesanyák adómentességénél bevezetett egymillió forintos jövedelemplafon együttesen 500 milliárd forinttal javítja a családok és a munkavállalók helyzetét 2027-ben – közölte a kormányfő. Számításai szerint a családtámogatások átalakításával közel egymillió család jár jobban, miközben az adócsökkentés a gyermekek számától függetlenül több mint kétmillió dolgozónak jelent többletjövedelmet.
Megőrzik a fiatalok adómentességet, de szigorítják az édesanyák szja-mentességet
Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza-kormány megőrzi a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét, így ők továbbra is az átlagkeresetig mentesülnek az szja megfizetése alól.
A kormányfő azt is kijelentette, hogy megőrzik a 30 év alatti édesanyák, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, valamint a három-, négy- vagy többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességét,
ugyanakkor valamennyi érintett csoportnál havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnek be.
Az egymillió forint feletti keresetrész után már személyi jövedelemadót kell fizetni. A gyermekek után járó családi adókedvezményt változatlanul megtartják.
A miniszterelnök szerint költségvetési és társadalmi igazságossági szempontból is fenntarthatatlan, hogy „a kiemelkedően magas, akár többmilliós havi jövedelemmel rendelkező szülők teljes és élethosszig tartó adómentességet élvezzenek”.
Úgy vélte, a korábbi rendszer visszaélésekre adott lehetőséget, miközben demográfiai ösztönzőként sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Emelik a családi pótlékot
Egy lépésben megduplázzuk a családi pótlékot 2027-től – folytatja a bejelentéseket a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy ez 19 év után történik meg. Több mint 1 millió család 1,6 millió gyerek után kapnak ennyit.
A családi pótlék megduplázására 300 milliárd forinttal több forrást különít el a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Magyar Péter. A támogatás emelésével egy egygyermekes család havonta 12 200 forinttal, évente 146 400 forinttal kap többet. A kétgyermekes családok esetében a jelenlegi havi 26 600 forintról 53 200 forintra emelkedik a családi pótlék, ami éves szinten 319 200 forintos többletet jelent. Az emelt támogatást 2027-től minden hónapban folyósítják.
Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Széleskörű adócsökkentést jelentett be a miniszterelnök.
Sorra ismerteti a legfontosabb bejelentéseket
Magyar Péter bejelentette, hogy 2027. január 1-jétől 1-től 9 százalékra csökken a személyi jövedelem adó a minimálbérig.
Vagyis 680 ezer forintos havi jövedelem alatt csökken a személyi jövedelemadó, ami összesen mintegy 2,5 millió munkavállalót érint majd
– mondta el a kormányfő.
A kormány számításai szerint az intézkedés évente 250 milliárd forintot hagy a dolgozóknál. Egy minimálbért kereső munkavállaló számára az adócsökkentés béremelés nélkül is havi 20 ezer, éves szinten 240 ezer forintos többletjövedelmet jelentene.
A miniszterelnök közölte, hogy a minimálbér személyi jövedelemadóját a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökkentik. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 2013-ban már ígéretet tett az egy számjegyű szja bevezetésére, ezt azonban a Fidesz-kormányok nem valósították meg. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány most teljesíti a korábban be nem tartott ígéretet.
Magyarország alig növekedett az elmúlt négy évben
Magyar Péter a gyermekvédelem helyzetét részletezve arról beszélt, hogy az előző kormány olyan rendszert hagyott maga után, amelyben csecsemők ragadnak kórházi ágyakon, mert nincs elegendő nevelőszülő és megfelelő férőhely. A miniszterelnök szerint a szakemberhiány és az alacsony bérek miatt a gondozók is egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Külön kitért a tartósan beteg gyermekeket ápolókra, az alacsony nyugdíjból élőkre, valamint az oktatásban dolgozó pedagógiai asszisztensekre és más segítő munkatársakra, akiknek a fizetése sok esetben a megélhetéshez sem elegendő.
A költségvetés helyzetéről szólva a kormányfő azt állította, hogy az előző kabinet 3,7 százalékos hiánycéllal fogadta el a 2026-os büdzsét, miközben a tényleges hiány szerinte 8,3 százalékra emelkedett volna, ha az új kormány nem állítja le azonnal a közpénzek pazarlását, és nem kezdi meg az uniós források hazahozatalát. Magyar Péter azzal vádolta elődeit, hogy tudatosan valótlan számokra építették a költségvetést, miközben jelentős összegeket juttattak a kormányhoz közel álló gazdasági szereplőknek.
A miniszterelnök a gazdasági növekedés elmaradását is az előző kormány számlájára írta. Állítása szerint az előző négyéves kormányzati ciklusban összesen mindössze 1,2 százalékkal bővült a magyar gazdaság, miközben más régiós országok jóval gyorsabb növekedést értek el. Horvátország esetében kiemelte, hogy 12 százalék feletti volt a bővülés. Úgy vélte, a korábbi kormány által ígért gazdasági fellendülés elmaradt, az ország pedig éveket veszített a régiós versenytársaival szemben.
Magyar Péter a magas államadósság-finanszírozási költségeket is bírálta:
a beszédében ismertetett számítás szerint Magyarország 2020 és 2025 között mintegy 9200 milliárd forinttal többet fizetett kamatokra, mint amennyit a közép-európai euróövezeti országok finanszírozási feltételei mellett kellett volna.
A miniszterelnök szerint a magas kamatterhek jelentős forrásokat vontak el az ország fejlesztésétől és a közszolgáltatások finanszírozásától.
Sok elszalasztott lehetőséget említett a miniszterelnök
Magyar Péter szerint a kormány az előzetes várakozásainál is súlyosabb állapotban vette át az országot, miután jelentősen alábecsülték az előző 16 év kormányzásának következményeit. A miniszterelnök a fideszes képviselőkhöz fordulva úgy fogalmazott, hogy ha valóban olyan sikeresen kormányoztak volna, mint állítják, Magyarországnak ma biztonságosabb lenne a vízellátása, kisebb lenne az energiafüggősége, erősebb lenne a gazdasága, és szélesebb, gyarapodó középosztályra támaszkodhatna. Ehelyett szerinte a családok és a vállalkozások megélhetése továbbra is kiszolgáltatott a magas energiaáraknak és a külső függőségeknek.
A kormányfő az örökölt problémák között említette az elhanyagolt vasútvonalakat, a rossz állapotú közutakat és az elöregedett vízvezeték-hálózatot, amelyből a víz jelentős része még azelőtt elszivárog, hogy eljutna a fogyasztókhoz. Az egészségügyben hosszú várólistákról, leromlott állapotú kórházakról, valamint túlterhelt és alulfizetett dolgozókról beszélt.
Az előző kormány döntéseinek következményeit végső soron a betegek viselték, sok esetben a saját egészségükkel fizetve a rendszer hiányosságaiért
– fogalmazott.
Magyar Péter a vidéki térségek vízgazdálkodását és a gyermekvédelem helyzetét is bírálta. A kiszáradó folyókra és tavakra hivatkozva azt állította, hogy a korábbi kormány elmulasztotta a megfelelő vízmegtartási intézkedéseket, amelyek hiányának következményeit a gazdálkodóknak kellett viselniük. A gyermekvédelemmel kapcsolatban pedig azzal vádolta az előző vezetést, hogy magára hagyta a legkiszolgáltatottabbakat, és nem biztosított megfelelő védelmet a rendszerben élő gyermekeknek.
Magyar Péter: Magyarországot olyan mértékben kifosztották és meggyengítették, hogy már a további leépülés megakadályozása is jelentős erőfeszítés
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány az ország újjáépítésére kapott felhatalmazást, a 2027-es költségvetésnek pedig arra kell választ adnia, hogyan válhat Magyarország ismét erős, magabiztos, működőképes és emberséges országgá. Szerinte olyan államot kell teremteni, amelyet a következő generációknak is büszkén lehet örökül hagyni. Ehhez elengedhetetlennek nevezte, hogy a magyar emberek saját hazájukban biztonságot, megbecsülést és előrelépési lehetőséget találjanak.
A miniszterelnök a költségvetés egyik központi céljaként a korábbi rendszer igazságtalanságainak jóvátételét jelölte meg. Úgy vélte, alig akad olyan magyar család, amelyet ne érintettek volna az Orbán-kormányok politikájának következményei. Külön kitért azokra a dolgozókra, akik alacsony fizetésük ellenére is fenntartották az ország működését, az egészségügyi dolgozókra, akik újabb műszakokat vállaltak, valamint azokra a családokra, amelyeknek saját megtakarításaikból kellett egészségügyi ellátást finanszírozniuk, vagy állami segítség hiányában maguknak kellett megoldaniuk a problémáikat.
Magyar Péter szerint a kormány rendkívül súlyos gazdasági és intézményi örökséget vett át, amelynek helyreállítása önmagában is komoly feladatot jelent. Állítása szerint az országot
olyan mértékben kifosztották és meggyengítették, hogy már a további leépülés megakadályozása is jelentős erőfeszítéseket igényel.
A gazdaság rendbetételét ezért összekapcsolná a társadalmi igazságtalanságok orvoslásával, miközben a kormánynak egyszerre kell megakadályoznia a további válságot és megteremtenie a fejlődés feltételeit.
A Mészáros-frakció helyén egy emberséges, működő Magyarországot akarnak építeni
„A magyar embereknek joguk van pontosan tudni, mi változik, mire költjük a pénzünket, a közös pénzünket, és mit jelent mindez az ő életükben” – tett ígéretet a kormányfő, hogy ezt most pontosan, hosszan és részletesen bemutatja.
Az előző 16 év rendszerét, az akkori büdzséket a Mészáros-frakció költségvetésének nevezte a miniszterelnök. Megígérte, hogy ezzel most szakítanak, és ez a változás alapja lesz, amely „honfitársaink millióinak jóvátétele lesz.”
Magyar Péter az igazságosság és az újjáépítés költségvetése címmel tartja meg beszédét
„A Tisza-kormány az elmúlt hetekben, hónapokban elkészítette Magyarország 2027-es költségvetését. Még a héten elküldik a Költségvetési Tanácsnak” – kezdte el beszédét Magyar Péter miniszterelnök.
Majd a kormányfő az igazságosság és az újjáépítés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét.
Ezután a kormány elmondta, hogy hosszú beszédet fog tartani.
Megemlékezésekkel kezdődik a plenáris
A magyar–székely egység napjára való emlékezéssel kezdték az ülést.
Ezután a magyar–bolgár barátság napjáról szólt Forsthoffer Ágnes házelnök.
Késik a bejelentés
Egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök nem nyitotta meg az ülést, így a 13:00-s kezdés csúszik.
Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
A kormányfő napirend előtti felszólalásában várhatóan bemutatja a tervezett költségvetési hiányt, valamint a bevételi és kiadási oldal főbb kereteit.
A büdzsé részletes számai és az egyes intézkedések pontos finanszírozása azonban csak kedden válik ismertté, amikor nyilvánosságra kerül a költségvetési tervezet.
A 2027-es büdzsé lesz a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által megtervezett költségvetése, amely már a kabinet gazdaságpolitikai prioritásait tükrözi. Míg a 2026-os költségvetést még az előző kormány állította össze, és azt a Tisza-kabinet év közben módosította, a jövő évi büdzsé bevételi és kiadási szerkezetét már az új kormány határozza meg. Magyar Péter korábban
az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a tervezetet, amely az állami működés kiadásain takarékoskodna, miközben több forrást biztosítana a családoknak, a nyugdíjasoknak, az oktatásnak és az egészségügynek.
Az Országgyűlés hétfői ülésén a 2026-os költségvetés módosításának záróvitáját és zárószavazását is megtartják. A kormány által benyújtott javaslat jelentős forrásátcsoportosításokat tartalmaz, és egy új, rendkívüli kiadások finanszírozására szolgáló alapot is létrehozna. A parlamenti döntéssel a kabinet még az idei év hátralévő részére igazíthatja a költségvetést saját gazdaságpolitikai céljaihoz, miközben már a következő év teljes pénzügyi terveit készíti elő.
A bejelentéseket élőben közvetítjük.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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Az intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be.
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