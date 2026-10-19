Magyar Péter bejelentette: ágazati béremelések garmadája, drasztikus adóváltozások és vállalkozási támogatások érkeznek, eltűnik az árrésstop

Magyar Péter a költségvetési intézkedések ismertetése után a gazdasági növekedés beindítására tért át. A miniszterelnök szerint a korábbi évek igazságtalanságainak orvoslása mellett a kormánynak a gazdaság élénkítésére, a jólét növelésére és a fejlődés feltételeinek megteremtésére is választ kell adnia. Bejelentette, hogy a Tisza-kormány miniszterei az elmúlt hónapokban

átfogó gazdaságfejlesztési programokat dolgoztak ki, amelyek keretében új beruházásokat indítanak el.

Elsőként ismertette, hogy 2027-ben elindítják a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot, amelynek keretében már az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanak megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A következő három évben további 550 millió euró uniós forrást terveznek bevonni, amelyhez a kormány várakozásai szerint legalább ugyanekkora összegű banki és piaci finanszírozás társulhat. A miniszterelnök szerint a több százmilliárd forintos program már a teljes lakáspiacra érdemi hatást gyakorolhat, és jelentősen növelheti a megfizethető lakások kínálatát.

A program keretében hosszú távon bérelhető lakásokat és új kollégiumi férőhelyeket építenek, elsősorban jó vasúti, busz- és villamoskapcsolatokkal rendelkező területeken.

Az önkormányzatok bevonásával olyan városrészeket alakítanának ki, ahol a lakások mellett közösségi terek, zöldfelületek és alapvető szolgáltatások is helyet kapnak. Magyar Péter szerint a beruházások egyszerre segíthetik a pályakezdők, az egyetemisták és a dolgozó családok lakhatását, valamint új megrendeléseket biztosíthatnak a magyar építőiparnak.

Közölte, hogy 2027-ben is megmarad az új lakások építésére és vásárlására vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs.

A miniszterelnök emellett átfogóan átalakítaná a lakástámogatások rendszerét, amelyet a korábbi miniszterelnökről elnevezett Wekerle Plusz otthonteremtési program keretében valósítanának meg. A kormányfő szerint az eddigi támogatási rendszer nem enyhítette érdemben a lakhatási válságot, és nem biztosított megfelelő lehetőségeket azoknak a dolgozó fiataloknak, akik nem rendelkeznek jelentős megtakarításokkal.

Magyar Péter külön bírálta az előző kormány Otthon Start programját, amelynek eredeti célját helyesnek, megvalósítását azonban igazságtalannak nevezte. A miniszterelnök állítása szerint az államilag támogatott lakáshitelek 59 százaléka a legmagasabb jövedelmű tizedhez került, vagyis a támogatások jelentős része éppen a legtehetősebbeknek kedvezett. Úgy vélte, a konstrukció sok esetben befektetési célú ingatlanvásárlásokat finanszírozott közpénzből, miközben a valóban lakhatási nehézségekkel küzdő fiatalok számára nem jelentett megfelelő segítséget.

A kormányfő szerint az Otthon Start keretében a leggazdagabbakhoz még nagyobb arányban jutottak hitelek, mint a piaci lakáshitelezésben, ami szerinte a lakáspiac egészét torzította.

Ezután belement a részletekbe: a Wekerle+ vásárlási és építési hitel váltja fel a jelenlegi Otthon Start programot, amelyet kifejezetten a 18 és 41 év közötti fiatalok önálló életkezdésének támogatására alakítanak át. A miniszterelnök szerint az új konstrukcióval elsősorban azokon kívánnak segíteni, akiknek a családja nem tud több tízmillió forintos önerőt biztosítani a lakásvásárláshoz.

A Wekerle+ keretében új lakás vásárlására vagy építésére fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosítanak a 18–41 éves korosztálynak.

A kormányfő közölte, hogy jelentősen csökkentik a bankoknak járó jutalékokat is – bár ebben nem ment bele a részletekbe. Magyar Péter szerint az Otthon Start egyik legnagyobb nyertese a bankszektor volt, amely állítása szerint több százmilliárd forintos bevételhez jutott a támogatott hitelezésből, miközben a lakosság jelentős része nem fért hozzá a kedvezményes konstrukcióhoz. A Tisza-kormány ezért a banki költségek mérséklésével és a jogosultsági feltételek átalakításával kívánja célzottabbá tenni az otthonteremtési támogatásokat.