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Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!
Gazdaság

Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!

Portfolio
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Jövőre 4,9% lesz a költségvetési hiány - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn.

Jelentős, 2100 milliárd forintos kiadásnövekedéssel tervezi a 2027-es költségvetést a kormány, ami többek között

a minimálbéresek adócsökkentését és a családi pótlék megduplázását is tartalmazza.

Ennek ellentételezésére ennél nagyobb, egyszerre kiadáscsökkentést és bevételnövelést tartalmazó programot hirdetett a kormány.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a költségvetési hiány jövőre 4,9%-ra süllyed.

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A bejelentett intézkedések gyors, nagyon nyers számításaink szerint hozzávetőleg 1000 milliárd forinttal javítják a költségvetési egyenleget. Amennyiben ez megvalósul, a 4,9%-os hiánycél számításaink szerint elérhetőnek tűnik. A kiigazító lépések kétharmada kiadás oldali intézkedést jelent. Ugyanakkor jelentős bizonytalanságot hordoz, hogy a kiadáscsökkentések részletezése egyelőre nem ismert, így a megvalósíthatósági kockázatokat nem lehet értékelni. Itt elsősorban a fő kérdések, hogy a kiadások mérséklése mennyire támaszkodik tartós intézkedésekre, illetve sikerül-e az improduktív, a gazdasági aktivitásra mérsékelten ható kiadásokat visszafogni.

Magyar Péter bejelentéseit itt lehet követni percről-percre:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/HegedÃ¼s RÃ³bert

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