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Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Gazdaság

Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre

Portfolio
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Széleskörű adócsökkentést jelentett be a miniszterelnök.

A minimálbér személyi jövedelemadója jövőre 9%-ra csökken

- jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben.

A minimálbér adójának a csökkentése havi szinten 20 ezer forinttal, éves összevetésben 240 ezer forinttal több pénzt hagy a dolgozóknál.

A miniszterelnök hangsúlyozta: havi bruttó 680 ezer forintos fizetésig csökken mindenkinek az adója 2027-től, és senkinek sem nő az adója.

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A kormány számításai szerint az intézkedés évente 250 milliárd forintot hagy a dolgozóknál.

Magyar Péter azt mondta, hogy a változások hatására két és fél millió embernek csökken a személyi jövedelemadója 2027-től.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/HegedÃ¼s RÃ³bert

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