Magyar Péter: marad a 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét

A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és kifizeti a 14. havi nyugdíj első heti részletét is, jelentette be hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. Januárban minden nyugdíjas megkapja az éves inflációkövető emelést, amelynek mértéke várhatóan 3 százalék körül lesz. A kormány négy év alatt, 2030-ig lépésről lépésre bevezeti a mintegy 2,2 millió embert érintő Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet költeni. Az első részlet 2027-ben érkezik, és feltehetően 50 ezer forint lesz a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig 25 ezer forintot kaphatnak az első évben. A felzárkóztatásra, a SZÉP-kártyára és a nyugdíjemelésre a kormány összesen 449 milliárd forintot fordít.

A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is kifizetik – jelentette be hétfőn a 2027-es költségvetést ismertető felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Azt is hozzátette: minden nyugdíjas esetében sor kerül az éves rendes nyugdíjemelésre. (Ennek mértéke még nem ismert, valószínűleg 3,1% körül nyugdíjemelés jöhet januárban, ugyanis egyelőre megmarad az inflációkövető nyugdíjemelés.)

A Portfolio várakozásai ezzel maximálisan beigazolódtak: múlt héten előrevetítettük, hogy változatlan formában megmaradhat a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze, de a 14. havi nyugdíj további felépítését valószínűleg nem tervezi a kormány.

A kormányfő kiemelte, hogy elkezdik végrehajtani az egyik legfontosabb vállalásukat:

mintegy 2,2 millió nyugdíjas számára 2030-ig, azaz négy év alatt, lépésről lépésre bevezetik a Nyugdíjas SZÉP-kártyát.

Ennek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet majd fordítani. Az első részletet már 2027-ben megkapják az érintettek – mondta Magyar. Ez feltehetően 50 ezer forintot jelent majd a havi 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülőknek, míg 25 ezer forintot a havi 250-500 ezer forintos nyugdíjúak számára. A fokozatos beépítés valószínűleg az alábbiak szerint képzelhető el:

A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között Év 250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé 250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé 2027. 50 ezer Ft 25 ezer Ft 2028. 100 ezer Ft 50 ezer Ft 2029. 150 ezer Ft 75 ezer Ft 2030. 200 ezer Ft 100 ezer Ft Forrás: Portfolio

Az új, 120 ezer forintos minimálnyugdíjig, illetve 120-146 ezer forint közt alkalmazott nyugdíj-felzárkóztatásra 123 milliárd forintot, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára további 90 milliárd forintot fordít a kormány – jelentette be Magyar Péter. A felzárkóztatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára és az inflációkövető nyugdíjemelésre összesen 449 milliárd forintot költenek – ebből kiszámítható, hogy 236 milliárd forint lesz a rendes nyugdíjemelés hatása, ami szintén megerősíti a 3% körüli várható mértéket.

A nyugdíjasok támogatására jóval többet fordítunk annál, mint amennyit az előző kormány tervezett – jelentette ki a miniszterelnök.

Arról, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat pontosan hogyan emelné a kormány, és ki mennyivel kaphat több pénzt jövő évtől, itt írtunk részletes elemzést.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys