Magyar Péter: marad a 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét

A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is kifizetik – jelentette be hétfőn a 2027-es költségvetést ismertető felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Azt is hozzátette: minden nyugdíjas esetében sor kerül az éves rendes nyugdíjemelésre. (Ennek mértéke még nem ismert, valószínűleg 3,1% körül nyugdíjemelés jöhet januárban, ugyanis egyelőre megmarad az inflációkövető nyugdíjemelés.)
A Portfolio várakozásai ezzel maximálisan beigazolódtak: múlt héten előrevetítettük, hogy változatlan formában megmaradhat a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze, de a 14. havi nyugdíj további felépítését valószínűleg nem tervezi a kormány.
A kormányfő kiemelte, hogy elkezdik végrehajtani az egyik legfontosabb vállalásukat:
mintegy 2,2 millió nyugdíjas számára 2030-ig, azaz négy év alatt, lépésről lépésre bevezetik a Nyugdíjas SZÉP-kártyát.
Ennek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet majd fordítani. Az első részletet már 2027-ben megkapják az érintettek – mondta Magyar. Ez feltehetően 50 ezer forintot jelent majd a havi 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülőknek, míg 25 ezer forintot a havi 250-500 ezer forintos nyugdíjúak számára. A fokozatos beépítés valószínűleg az alábbiak szerint képzelhető el:
|A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között
|Év
|250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé
|250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé
|2027.
|50 ezer Ft
|25 ezer Ft
|2028.
|100 ezer Ft
|50 ezer Ft
|2029.
|150 ezer Ft
|75 ezer Ft
|2030.
|200 ezer Ft
|100 ezer Ft
|Forrás: Portfolio
Az új, 120 ezer forintos minimálnyugdíjig, illetve 120-146 ezer forint közt alkalmazott nyugdíj-felzárkóztatásra 123 milliárd forintot, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára további 90 milliárd forintot fordít a kormány – jelentette be Magyar Péter. A felzárkóztatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára és az inflációkövető nyugdíjemelésre összesen 449 milliárd forintot költenek – ebből kiszámítható, hogy 236 milliárd forint lesz a rendes nyugdíjemelés hatása, ami szintén megerősíti a 3% körüli várható mértéket.
A nyugdíjasok támogatására jóval többet fordítunk annál, mint amennyit az előző kormány tervezett – jelentette ki a miniszterelnök.
Arról, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat pontosan hogyan emelné a kormány, és ki mennyivel kaphat több pénzt jövő évtől, itt írtunk részletes elemzést.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
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