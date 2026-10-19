Még egy kicsit kivárhat az MNB, de bármelyik pillanatban jöhet a kormány nagy terve, ami mindent átír majd

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A kivárás jegyében várhatóan a jelenlegi 5,5%-os szinten tartja majd az alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Napokon belül előállhat ugyanakkor a kormány a 2027-es költségvetés tervezetével és az ígért középtávú pályával. Ha pedig ezt még az euróbevezetési tárgyalások hivatalos bejelentése is követné, akkor az alapjaiban írhatná át megint a magyar eszközök piaci megítélését, így akár további kamatcsökkentés előtt is megnyithatja az utat.

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Még maradhat óvatos a jegybank

Szeptemberben megállt a kamatcsökkentésekkel az MNB azt követően, hogy előtte három hónapig egyaránt 25 bázispontos lazításról határozott, így most 5,5%-on áll az alapkamat. A Monetáris Tanács elsősorban a geopolitikai bizonytalansággal és a fejlett jegybankok kamatemelésével indokolta a lépést.

Az azóta eltelt időben a szeptemberi inflációs adat nagyjából megfelelt a várakozásoknak, 1,6%-ra emelkedett az áremelkedési ütem, ami még mindig elmarad a jegybank célsávjától. Vagyis ez alapján akár megnyílhatna az út a további kamatcsökkentés előtt.

A geopolitikai fejlemények továbbra sem alakultak kedvezően, hiszen a közel-keleti háborút nem sikerült lezárni, a Brent olaj világpiaci ára 100 dollár felett ragadt. Közben az orosz-ukrán háború kapcsán is feszültség alakult ki az USA és Ukrajna között, mely odáig fajult, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondásra szólította fel Volodimir Zelenszkijt. Egyelőre kérdés, hogyan hat majd ez a háború további menetére, de piaci szempontból nem jó hír, hogy távolodik a békés rendezés lehetősége.

A szeptemberi döntésben az is közrejátszhatott, hogy a magyar eszközök kockázati felárának csökkenése a nyár végére megtorpant. Relatív értelemben továbbra is felülteljesítő volt a magyar piac, azonban a globális kötvénypiaci fejlemények begyűrűztek a hazai hozamokba is, illetve a forint is érezhetően gyengült.

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Az elmúlt hetekben a dollár majdnem másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, ami hagyományosan rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Különösen megviselheti a forintot, mely úgynevezett magas bétájú deviza, vagyis a múltban általában érzékenyen reagált a befektetők kockázati érzékenységének változásaira, és így az euró-dollár árfolyam elmozdulására. A kötvénypiacon ismét hozamcsökkenés látszik a hazai állampapírok esetében az elmúlt napokban, ami egy dolognak köszönhető:

a kormány a napokban mutathatja be a 2027-es költségvetés tervezetét, illetve a középtávú makrogazdasági és fiskális pályát, ami a későbbi euróbevezetést megalapozhatja.

Akár az is előfordulhat, hogy már ismertek lesznek a költségvetés számai, mire összeül a Monetáris Tanács, ez azonban vélhetően még kevés lesz ahhoz, hogy elgondolkodjanak az ismételt kamatcsökkentésen. Ugyanakkor a szakemberek szerint amennyiben hitelesek lesznek a fenti tervek és a költségvetés prezentálása után rövid időn belül bejelentik az euróbevezetési tárgyalások hivatalos elindulását, az újabb lökést adhat a magyar kötvényeknek és a forintnak. Akkor pedig novemberben és decemberben akár újra terítékre kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége, főleg akkor, ha a nemzetközi fejlemények is kedvezően alakulnak.

Most senki nem vár kamatcsökkentést

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy a keddi ülésen sem változik az alapkamat szintje, sőt a kilenc szakértőből négyen az év végéig sem várnak további lazítást.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. okt. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 5,50 5,50 5,00 Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató 5,50 5,50 4,75 Jobbágy Sándor Concorde 5,50 5,25 4,75 Kiss Péter Amundi 5,50 5,50 4,50 Nagy János Erste Bank 5,50 5,50 4,75 Palócz Éva Kopint-Tárki 5,50 5,00 4,00 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 5,50 5,25 4,75 Rezessy Gergely OTP Bank 5,50 5,25 4,25 Trippon Mariann CIB Bank 5,50 5,25 4,50 Virovácz Péter ING Bank 5,50 5,25 4,25 konszenzus (medián) 5,50 5,25 4,63 Forrás: Portfolio

Szeptemberben az infláció a vártnál kisebb mértékben emelkedett, elsősorban a szabályozott árú termékek árcsökkenésének köszönhetően, amelyet főként a vényköteles gyógyszerek áfakulcsának mérséklése okozott - hangsúlyozta Rezessy Gergely. Az OTP Bank makroelemzője szerint eközben azonban az inflációs alapfolyamatok kedvezőtlenebbül alakultak a várakozásoknál. A jellemzően visszatekintő árazást alkalmazó pénzügyi és a távközlési szektor áremeléseit, valamint az árrésstopok hatásának kiszűrő trendinflációs mutatónk a júliusi nagyon kedvező adatot követően – amikor úgy tűnt, hogy az iparcikkek széles körében történhetett újraárazás az erős árfolyam miatt – ismét emelkedésnek indult, amely arra utal, hogy az erős(ebb) forint továbbra is elengedhetetlen az inflációs cél eléréséhez. A romló alapfolyamatok mellett további kockázatot jelent, hogy várakozásuk szerint az élelmiszerárak csökkenése jövőre már nem folytatódik, amit a mezőgazdasági terményárak utóbbi hónapokban tapasztalható emelkedése is alátámaszt. Emellett az üzemanyagárak tekintetében továbbra is felfelé mutató kockázatot jelent a közel-keleti konfliktus elhúzódása, amely a vártnál hosszabb ideig tarthatja magasan az olajárakat.

Az OTP elemzője szerint a vártnál kedvezőtlenebb szeptemberi inflációs alapfolyamatok miatt az energiaárak további mérséklődésére is szükség lenne ahhoz, hogy az MNB a nemzetközi monetáris politikai trendektől részben függetlenedve még az idén folytathassa a kamatcsökkentési ciklust.

A belföldi makrogazdasági helyzet lehetővé tenné a kamatcsökkentést, de a geopolitikai bizonytalanság és az emelkedő energiaárak ellensúlyozzák a monetáris lazítás sürgősségét – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Jelenleg nem az infláció alakulása az elsődleges az MNB számára, sokkal fontosabb a befektetői hangulat alakulása, amit a turbulens nemzetközi és európai – elsősorban francia - piacok fejleményei határoznak meg, illetve a várható kormányzati bejelentések a költségvetésről – vélekedik Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának vezetője. Szerinte a kormánynak nem szabad csalódást okoznia a piac számára, ha a közeljövőben kamatcsökkentést szeretnénk látni.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a tengerentúlon és az euróövezetben is kitartanak a kamatemelési várakozások, és a régiós országokban is emelés, vagy emelések jöhetnek a következő hónapokban. Ilyen körülmények között még egy nagyon jó jövő évi költségvetési terv és hihető deficitcsökkentési pálya mellett is bizonytalan az idei kamatcsökkentés – tette hozzá Árokszállási.

A tér a kamatvágásra megvan, de a körülmények még a kivárás mellett szólnak

- foglalta össze Virovácz Péter.

Az ING Bank elemzője szerint a piac várakozásai magasak a kormányzati bejelentésekkel kapcsolatban, amit a forint elmúlt időszakban mutatott ereje és a magyar állampapírpiac relatív ellenálló képessége is tükröz.

Be kell ismerni, hogy a Pénzügyminisztériumnak nem lesz könnyű dolga, hiszen a várakozások meglehetősen felfokozottak, erőteljes hiánycsökkentést vár el a piac, aminek beteljesülése viszont erősítheti a forintot és így hozzájárulhat egy decemberi lazításhoz

- tette hozzá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.

A fejlett kötvénypiacokon az eladói nyomás kissé enyhült az utóbbi hetekben, de a hozamok továbbra is magas szinten állnak, miközben a piac a fejlett jegybankoktól további kamatemelésekre számít – egészítette ki a fentieket Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Összességében azt gondoljuk, hogy a szeptemberi tartás nem a ciklus lezárását, csak átmeneti szünetet jelent

- tette hozzá Trippon, aki szintén nem zárja ki egy decemberi lazítás lehetőségét.

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