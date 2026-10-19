Mit jelenthet az árrésstop kivezetése a bolti árcédulákon?

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány kivezeti az árrésstopot, bár a részleteket még ismerjük, így azt sem tudjuk, hogy mikortól és milyen formában engedi el a kormány a régóta kritizált intézkedést.
A Fidesz-kormány több mint másfél éve, 2025. március 17-én vezette be az árrésstopot, amely kezdetben 30 alapvető élelmiszer-kategóriára vonatkozott. Az intézkedés az érintett termékek kiskereskedelmi árrését legfeljebb 10 százalékban maximálta, azzal a további kikötéssel, hogy az árrés nem haladhatja meg a 2025. januári átlagos szintet sem. A szabályozást 2025. május 19-én 30 drogériai és háztartási termékkategóriára is kiterjesztették, ezeknél 15 százalékos árrésplafonnal.
Az eredetileg átmenetinek szánt intézkedést többször meghosszabbították, 2025 decemberében pedig további élelmiszerekkel, köztük egyes húsfélékkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel és bébiételekkel bővítették. A kormány 2026 áprilisában törölte a szabályozás lejáratára vonatkozó rendelkezéseket, így az árrésstop határozatlan időre érvényben maradt.
Az árrésstop rövid távon jelentős árcsökkenést eredményezett az érintett termékeknél. A kormányzati közlések szerint az élelmiszerek ára átlagosan 16–19,6 százalékkal, a drogériai termékeké 26,9 százalékkal mérséklődött. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) saját adatgyűjtése alapján a szabályozás alá tartozó drogériákban az érintett termékek ára már az első héten átlagosan 23,1 százalékkal csökkent.
Az MNB becslése szerint az élelmiszer-árrésstop mintegy 0,5 százalékponttal, a drogériai árréskorlátozás további 0,1 százalékponttal mérsékelhette a 2025-ös éves átlagos inflációt.
A jegybank ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés mellékhatásai mérsékelhetik az árcsökkentő hatást. Ilyen lehet a keresztárazás, amikor a kereskedők más, nem szabályozott termékek árain keresztül igyekeznek ellensúlyozni a kieső árrést. Erre azonban az MNB 2025 közepén még nem talált egyértelmű bizonyítékot. Az viszont megfigyelhető volt, hogy az érintett termékkörökben
csökkent az akciós termékek aránya és az árengedmények átlagos mértéke.
Mi jöhet a kivezetés után?
Az árrésstop esetleges kivezetése a jegybank szerint jóval kisebb áremelkedést okozhatna, mint amekkora árcsökkenést a bevezetése eredményezett. Az MNB Inflációs jelentése alapján a bevezetés összesen mintegy 1,4 százalékpontos technikai árcsökkentő hatással járt, ennek azonban egy esetleges kivezetéskor várhatóan csak a negyede épülne vissza a fogyasztói árakba.
Ez nagyjából 0,3–0,4 százalékpontos egyszeri inflációs hatást jelentene.
A mérsékeltebb visszadrágulás egyik oka, hogy a kereskedelmi láncok időközben alkalmazkodtak a szabályozáshoz. Újratárgyalhatták beszállítói szerződéseiket, csökkenthették költségeiket és javíthatták működésük hatékonyságát. Emellett a forint erősödése és a világpiaci élelmiszerárak mérséklődése is enyhíthette a beszerzési költségeket.
Az MNB elemzése szerint a vizsgált négy kereskedelmi lánc összesített árrésszintje 2025-ben 31 százalék volt, ami lényegében megfelelt a 2020 és 2024 között tapasztalt 30,9–31,8 százalékos sávnak. Ez arra utal, hogy az árrésstop nem eredményezett érdemi visszaesést a láncok teljes termékkínálatára számított árrésében, bár az egyes termékkategóriák és vállalatok között lehettek különbségek.
Egy esetleges kivezetéskor a kereskedők várhatóan eltérő stratégiákat követnének. Bizonyos termékeknél részben visszaépíthetik a korábban elveszített árrést, másoknál az erős árverseny és a fogyasztók árérzékenysége korlátozhatja az áremeléseket. A termékválaszték átalakítása, a beszállítói alku és az akciós politika módosítása ugyancsak szerepet kaphat az alkalmazkodásban.
Amennyiben az árrésstop kivezetésére 2027 elején kerül sor, annak önálló árhatását különösen nehéz lesz számszerűsíteni. A kereskedelmi szektort ugyanis várhatóan több más szabályozási változás is érinti majd, köztük a kiskereskedelmi különadó esetleges módosítása. Az intézkedések együttes hatása miatt nehezen lesz elkülöníthető, hogy a fogyasztói árak változásából mekkora rész tulajdonítható közvetlenül az árrésstop megszüntetésének, és mekkora rész magyarázható az egyéb szabályozási és piaci tényezőkkel.
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Kivezeti a kormány az árrésstopot!
Magyar Péter jelentette be.
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