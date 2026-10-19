MVM-ügyfelek, figyelem! Nagy változás jön a villanyszámláknál

Az MVM Next kivezeti a Díjnet rendszerén keresztüli elektronikus számlaküldést és fizetést, így 2026 végétől a földgáz- és villamosenergia-számlák kizárólag a társaság saját digitális felületein lesznek elérhetők. Október 21-étől már nem lehet új regisztrációt indítani a Díjneten, a változás az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek csak 3 százalékát érinti. Nekik legkésőbb 2026. december 1-jéig kell beállítaniuk az e-számlaküldést az MVM Next online ügyfélszolgálatán, a versenypiaci ügyfeleknek pedig november 6-áig kell kezdeményezniük az átállást. A meglévő csoportos beszedési megbízások érvényben maradnak, a Díjneten bemutatott számlák viszont csak 2026. december 31-éig fizethetők be, mert januártól a rendszer visszautalja a befizetéseket. Az időben történő átállás különösen fontos a nem lakossági ügyfeleknek, akiknek a szolgáltató jogszabály alapján nem küldhet papírszámlát.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. k

ivezeti a Díjnet rendszerén keresztüli elektronikus számlaküldést és fizetést, 2026 végétől az egyetemes szolgáltatásban ellátott és a versenypiaci ügyfelek is az MVM saját digitális felületein intézhetik földgáz- és villamosenergia-számláik elektronikus kezelését

- tájékoztatott a társaság. Az ügyfelek október 21-étől már nem indíthatnak új regisztrációt a Díjneten.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek jelentős része most is az MVM-től érkező e-számla-értesítőből, vagy az MVM Next online ügyfélszolgálatán, mobilalkalmazásában intézi az elektronikus számlák fogadását és befizetését, így a változás ezeknek az ügyfeleknek csak 3 százalékát érinti.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleknek legkésőbb 2026. december 1-jéig kell beállítaniuk az e-számlaküldést az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon, hogy továbbra is elektronikusan kaphassák számláikat. Ők ettől a naptól kizárólag a megadott e-mail-címükön, továbbá az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilalkalmazásában kapják meg e-számláikat.

A meglévő csoportos beszedési megbízások változatlanul érvényben maradnak, ezekkel kapcsolatban nincs további teendő.

Banki átutalás esetén ugyanakkor fontos, hogy a befizetés mindig az aktuális számlán feltüntetett bankszámlaszámra történjen - hívta fel a figyelmet az MVM Next.

A versenypiaci ügyfeleknek legkésőbb 2026. november 6-áig kell kezdeményezniük a díjnetes számlabemutatás megszüntetését, és elektronikus számlát igényelniük az MVM számukra kialakított felületén (https://www.mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat), hogy november 10-étől már közvetlenül az MVM Nexttől érkezzen az e-számlaértesítőjük.

A folyamatos elektronikus számlázás érdekében az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy időben gondoskodjanak az MVM megfelelő rendszerébe történő átállásról. Az új e-számla igénylése akkor lehetséges, ha az MVM-es számlakibocsátói regisztrációt korábban már törölték a Díjneten. Ez különösen lényeges a nem lakossági ügyfeleknek, amelyeknek jogszabály alapján a szolgáltató nem küldhet papírszámlát, akár egyetemes, akár versenypiaci szerződésük van - jelezte az MVM Next.

A Díjneten korábban bemutatott számlák a Díjnet általános szerződési feltételeiben meghatározott ideig továbbra is elérhetők maradnak, befizetésükre pedig 2026. december 31-éig van lehetőség. Január 1-jétől a Díjneten indított befizetéseket a rendszer visszautalja, ezért fontos, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak az MVM Nextnél történő elektronikus számlázás beállításáról - emelte ki közleményében a vállalat.

Az MVM Next az érintett ügyfeleket levélben is tájékoztatja a változásokról és a szükséges teendőkről.

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