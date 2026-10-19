Nagy Ervin ismertette, hogy intenzív átvilágítás zajlik több állami szervnél

Átvilágítást végez a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Magyar Állami Operaházban, a Budapesti Operettszínházban és a Nemzeti Színházban. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az Operaházban már lezárult az adatgyűjtés, és jelenleg az eredmények értékelése zajlik. Az Operettszínházban munkavállalói panaszok nyomán indult vizsgálat, ezért Kiss-B. Atilla főigazgatót annak idejére mentesítették a munkavégzés alól. A Tarr Zoltán miniszter által elrendelt nemzeti színházi ellenőrzés az intézmény mérete miatt hosszabb ideig tarthat. A tárca célja, hogy a közpénzből működő kulturális intézmények átláthatóan és szabályosan működjenek.

Három kiemelt kulturális intézményben, a Magyar Állami Operaházban, a Budapesti Operettszínházban és a Nemzeti Színházban is átvilágítást végez a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

A vizsgálatok eltérő szakaszban tartanak, az Operaházban már az eredmények kiértékelése zajlik, míg a másik két intézményben még tart az adatgyűjtés – számolt be Facebook-bejegyzésében Nagy Ervin államtitkár.

A Budapesti Operettszínházban szeptember 29-én indult vizsgálat az intézményhez érkezett munkavállalói panaszok és szakmai jelzések nyomán. Az ellenőrzés jelenleg is tart, és a pártatlan eljárás biztosítása érdekében Kiss-B. Atilla főigazgatót a minisztérium a vizsgálat idejére mentesítette munkavégzési kötelezettsége alól.

A Nemzeti Színház működésének átfogó ellenőrzését Tarr Zoltán miniszter rendelte el. Nagy Ervin szerint az intézmény mérete és összetettsége miatt a vizsgálat hosszabb időt vesz igénybe, a következő időszakban további adatbekérések és részletes elemzések várhatók.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a tárca célja a közpénzből fenntartott kulturális intézmények átlátható, szabályos és hatékony működésének biztosítása.

A vizsgálatok eredményeiről később adnak részletes tájékoztatást.

Címlapkép: Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár felszólal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában az Oszággyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán.