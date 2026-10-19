Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek

Jelentős béremelésekkel és új fejlesztési forrásokkal erősítené az oktatást a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pedagógusbérek továbbra is elérik a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, immár teljes egészében hazai forrásból, miközben a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai dolgozók fizetése is emelkedik. Emellett közel 10 milliárd forint jut iskolafejlesztésekre, megduplázódik az ifjúságpolitika költségvetése, a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás pedig önálló költségvetési keretet kap.

A 2027-es költségvetési tervek kiemelt figyelmet fordítanak az oktatási rendszer megújítására.

A kormány továbbra is garantálja, hogy a pedagógusbérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát – immár teljes egészében hazai forrásból –, miközben emeli a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS), valamint a technikai dolgozók bérét is.

A büdzsé emellett közel 10 milliárd forintos iskolafejlesztési programot indít, megduplázza az ifjúságpolitikára szánt keretet, és önálló költségvetési sorra helyezi a koragyermekkori nevelést, valamint a felnőttoktatást – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető szerint a benyújtott költségvetési célok értelmében a bérfejlesztés nem korlátozódik a pedagógusokra, ugyanis a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó, nem pedagógus végzettségű segítők, valamint a technikai munkatársak illetménye is emelkedik.

A felsőoktatásban szintén bérrendezés várható, amellyel az állami fenntartású és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) által működtetett egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket kívánják mérsékelni.

Az oktatási ágazat fejlesztése a béreken túl az infrastruktúrára is kiterjed, aminek része, hogy egy közel 10 milliárd forintos keretösszeggel egy hosszabb távú iskolafejlesztési program veszi kezdetét, amelynek elsődleges célja a diákok mindennapi jóllétének biztosítása. A program első lépésként az iskolai mosdók higiéniai állapotának rendezését, a korszerű tanulási terek kialakítását, valamint az intézmények általános felújítását foglalja magában.

A tartós változáshoz a rosszul működő gyakorlatokkal is szakítanunk kell, és olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek a gyermekek, a családok és az oktatásban dolgozók valós tapasztalataira épülnek

– emelte ki a miniszter.

A költségvetési szerkezet átalakításával az élethosszig tartó tanulás is nagyobb hangsúlyt kap Lannert Judit szerint. Ennek jegyében a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás mostantól önálló költségvetési tételként szerepel a büdzsében, miközben az ifjúságpolitikai célokra fordítható forrásokat a kétszeresére növelik. A tárcavezető jelezte, hogy a szakmai és társadalmi egyeztetések kiemelt szerepet kapnak a reformok megvalósításában, hogy a döntések valóban a következő generációk jobb esélyeit szolgálják.

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