Napelemes kartellre csapott le a versenyhivatal

Összesen csaknem 9 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal öt napelem-kivitelező vállalkozásra, mert összejátszottak egy uniós forrásból finanszírozott pályázati programban. A versenyhatóság az Integritás Hatóság bejelentése nyomán 2023-ban indított eljárást hét cég ellen, a tanyák villamosenergia-fejlesztését segítő kiírás miatt.

Öt, napelem-kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást marasztalt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összejátszás miatt, a versenyhatóság vizsgálata szerint

27 pályázat esetében tanúsítottak versenykorlátozó magatartást.

Az öt cégre összesen csaknem 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa.

A versenyhivatal 2023-ban indított eljárást hét, napelem-kivitelezéssel foglalkozó vállalkozással szemben az Integritás Hatóság (IH) bejelentése alapján. A gyanú szerint a cégek versenykorlátozó egyeztetéseket folytattak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásából megvalósuló, a tanyák villamosenergia-fejlesztését segítő kiírás során.

A GVH eljárásának eredménye alapján a hétből öt vállalkozás játszott össze a projekt keretében, 27 egyedi pályázat esetében. A versenykorlátozó egyeztetésekkel érintett ajánlati árak összesen mintegy 80 millió forintot tettek ki, de végül ténylegesen csak 7 millió forint értékben valósultak meg pályázatok - közölték.

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