16°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Napelemes kartellre csapott le a versenyhivatal
Gazdaság

Napelemes kartellre csapott le a versenyhivatal

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Összesen csaknem 9 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal öt napelem-kivitelező vállalkozásra, mert összejátszottak egy uniós forrásból finanszírozott pályázati programban. A versenyhatóság az Integritás Hatóság bejelentése nyomán 2023-ban indított eljárást hét cég ellen, a tanyák villamosenergia-fejlesztését segítő kiírás miatt.

Öt, napelem-kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást marasztalt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összejátszás miatt, a versenyhatóság vizsgálata szerint

27 pályázat esetében tanúsítottak versenykorlátozó magatartást.

Az öt cégre összesen csaknem 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa.

A versenyhivatal 2023-ban indított eljárást hét, napelem-kivitelezéssel foglalkozó vállalkozással szemben az Integritás Hatóság (IH) bejelentése alapján. A gyanú szerint a cégek versenykorlátozó egyeztetéseket folytattak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásából megvalósuló, a tanyák villamosenergia-fejlesztését segítő kiírás során.

Még több Gazdaság

Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Fontos döntést hozott a NAV: haladékot kapnak a vállalkozások és a könyvelők

Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre

A GVH eljárásának eredménye alapján a hétből öt vállalkozás játszott össze a projekt keretében, 27 egyedi pályázat esetében. A versenykorlátozó egyeztetésekkel érintett ajánlati árak összesen mintegy 80 millió forintot tettek ki, de végül ténylegesen csak 7 millió forint értékben valósultak meg pályázatok - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
Tisza-kormány: hamarosan jönnek a nagy bejelentések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility