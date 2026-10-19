Ötpontos teszten kell átmennie Magyarországnak az euróhoz

Magyarország közelebb kerülhet az euróhoz, de a sikeres csatlakozáshoz nem elég egy kedvező pillanatban teljesíteni a hivatalos belépési feltételeket. Darvas Zsolt és Gene Frieda, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet elemzői friss tanulmányukban arra figyelmeztetnek, hogy a valódi próba az, működőképes marad-e a magyar gazdaság tartósan is saját kamatpolitika és önálló árfolyam nélkül. Ha a felkészülés féloldalas, a közös valuta stabilitási horgony helyett fájdalmas alkalmazkodást hozhat.

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A 2026 áprilisában megválasztott magyar kormány támogatja az euró bevezetését, és azt célozza, hogy az ország 2030 körül teljesítse a maastrichti kritériumokat. A politikai és piaci környezet szokatlanul kedvező, hiszen a magyarok mintegy 80 százaléka támogatja a belépést, a pénzpiacok pedig pozitívan reagáltak a kormányzati tervekre.

A maastrichti szabályok azonban csak a belépési jogosultságot határozzák meg, a sikeres euróövezeti szereplést nem garantálják – ahogy azt Portugália 1999-es, túl erős árfolyamon történt csatlakozása vagy a 2010-es évek eleji euróválság is megmutatta.

A formális megfelelés elfedheti a költségvetési gyengeségeket, a hitelpiaci túlfűtöttséget, a bérnyomást vagy a versenyképességi problémákat.

A valutaunióban a külső sokkok – például a háború, az energiabizonytalanság vagy a kínai verseny – kezelése sokkal nagyobb mértékben hárulna a költségvetésre, a bér- és áralkalmazkodásra, a pénzügyi rendszerre és a termelékenységre.

A brüsszeli think tank felmérte a magyar gazdaság helyzetet és az előtte álló feladatokat egy sikeres eurócsatlakozás szemszögéből.

Erős külső egyensúly, gyenge belső fundamentumok

A Bruegel szerint a kormány gazdasági örökségének legerősebb pontja Magyarország külső pozíciója. A folyó fizetési mérleg többlete azt jelenti, hogy a gazdaság jelenleg nem szorul nettó külső finanszírozásra. A bruttó külső adósság ugyan magas, de ez a valóságosnál nagyobbnak mutatja a közvetlen devizakockázatot, mivel forintban denominált kötelezettségeket és viszonylag stabil vállalatközi hiteleket is tartalmaz.

A külső mérlegek jelenleg nem utalnak hirtelen kiigazítási kényszerre, noha a refinanszírozási és befektetői bizalmi kockázatok fennmaradnak.

A folyó fizetési mérleg többlete ugyanakkor részben a gyenge belső keresletet tükrözi, így a fogyasztás és a beruházások helyreállásával gyorsan szűkülhet.

A belső fundamentumok jóval aggasztóbb képet mutatnak. A költségvetési hiány 2026-ban a GDP 7,3 százaléka körül alakulhat, az államadósság pedig 75 százalékon áll, és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026. októberi előrejelzése szerint érdemi fordulat nélkül 2031-re 88 százalékra emelkedik.

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Eközben a munkatermelékenység bővülése az elmúlt tizenöt évben látványosan lefékeződött – a 2001 és 2008 közötti évi átlagos 3,6 százalékról 2011 és 2019 között 1,1 százalékra, 2022 és 2025 között pedig 0,4 százalékra esett. A lassulás mögött az oktatás hiányosságaiból fakadó humántőke-erózió, az állami tulajdon növekedése és a szabályozói lépések miatt gyengülő verseny, az uniós források rossz elosztása, valamint a gyenge innovációs képesség áll.

A gyenge termelékenység mellett a forint gyors reálfelértékelődése is óvatosságot indokol. A fogyasztói árakon alapuló reáleffektív árfolyam 2026 júliusáig egy év alatt 8,8 százalékkal erősödött (14 százalékkal meghaladva a 25 éves átlagát), míg a fajlagos munkaerőköltségen alapuló mutató 2026 második negyedévében éves alapon 18 százalékkal értékelődött fel, 25 százalékkal túllépve a negyedszázados átlagot. Ez rövid távon lenyomhatja az importált inflációt, de rontja a hazai beszállítók és exportőrök versenyképességét.

Öt próba döntheti el az euróérettséget

A Bruegel öt hazai alkalmassági tesztet javasol Magyarország számára, amelyek túlmutatnak a maastrichti kritériumokon, és kijelölik a sikeres euróövezeti működéshez szükséges reformokat.

Az első próba az intézményi felkészültség.

Bár az Európai Bizottság és Magyar Péter kormánya 2026 májusában megállapodott a befagyasztott uniós források feloldásáról, az euróhoz további lépések kellenek. Helyre kell állítani a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gyakorlati függetlenségét, a jegybanktörvényt összhangba kell hozni a Központi Bankok Európai Rendszerének szabályaival, és az Európai Központi Bankkal (EKB) egyeztetve rendezni kell a jegybank negatív saját tőkéjének kérdését. Emellett növelni kell a költségvetési kockázatok és garanciák átláthatóságát, meg kell erősíteni a Költségvetési Tanácsot, a nagy állami beruházásokat pedig független értékeléshez kell kötni.

A második próba a fenntartható költségvetési átmenet.

A hiány csökkentése és az adósságpálya megfordítása csak akkor hiteles, ha tartós szerkezeti átalakításra épül, nem pedig egyszeri intézkedésekre vagy optimista növekedési feltételezésekre.

A harmadik az inflációs hitelesség és az összehangolt gazdaságpolitika.

Magyarország ugyan jelenleg teljesíti a maastrichti inflációs kritériumot – amely szerint a 12 havi átlagos harmonizált infláció legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb, nem negatív inflációjú uniós tagállam átlagát –, ez önmagában még nem bizonyítja a tartós árstabilitást.

A negyedik a termelékenység, a versenyképesség és az alkalmazkodóképesség.

Magyarország nyitottsága, szoros euróövezeti kereskedelme és a vállalati eurófinanszírozás elterjedtsége az euró mellett szól. Az alkalmazkodóképességet azonban gyengíti az energiaimport-függőség, az export erős kötődése a gyengélkedő német autóipari értékláncokhoz, valamint az elektromosjármű- és akkumulátor-beruházások alacsony hazai beágyazottsága és csekély hozzáadott értéke. A Bruegel szerint a kínai és más külföldi beruházásokat nem nemzetiségi alapon, hanem a hazai hozzáadott érték, a helyi beszállítói arány, a támogatási igény, a környezeti hatás és a geopolitikai kitettség alapján kell szűrni.

Az ötödik próba az árfolyam, a pénzügyi ellenállóképesség és az ERM II-végrehajtás.

A Bruegel szerint jelenleg túl korai lenne kijelölni az ERM II-belépés dátumát vagy a kívánatos középárfolyamot, amelyet majd a folyó fizetési mérleg, a fajlagos munkaerőköltség és az ágazati jövedelmezőség alapján kell meghatározni.

A költségvetés lehet a legkeményebb feltétel

A tanulmány egyik legerősebb megállapítása, hogy Magyarországnak nem elég a GDP 3 százaléka alá vinnie a hiányt. Ezzel ugyan lezárható a jelenlegi, hiányalapú túlzottdeficit-eljárás (EDP), de ha az ország nem tartja az EU Tanácsa által jóváhagyott – négy- vagy hétéves – nettó kiadási pályát, akkor adósságalapú eljárás indulhat ellene, ami blokkolja az euróbevezetést és az uniós források felfüggesztésével is járhat.

Az államadósság hiteles csökkentéséhez ezért 2030-ra vagy 2033-ra nagyjából 1–1,5 százalékos GDP-arányos hiányra van szükség, ami a belépés után kellő fiskális puffert is nyújtana a válságkezeléshez.

A 2026-ra várt 7,3 százalékos hiányról indulva ez komoly politikai próbatétel, a költségvetés torz szerkezete ugyanis legalább akkora gond, mint maga a deficit. Miközben a közszolgáltatások alulfinanszírozottak, az állam súlyos összegeket költ rosszul célzott támogatásokra, kamattámogatásokra, politikailag irányított beruházásokra és adminisztrációra.

A kiigazítást ezért nem fűnyíróelven, hanem a kiadások és bevételek átrendezésével kell végrehajtani.

A Bruegel az alábbi változásokat sürgeti a kiadási oldalon:

Vissza kell vágni az alacsony társadalmi megtérülésű vállalati és kamattámogatásokat, a túlárazott közbeszerzéseket és a politikai kommunikációs költéseket. Az egyetemes lakossági energiaártámogatást (rezsivédelem) – amely mesterségesen elfojtja a mért inflációt, miközben drága a büdzsének és gyengíti az energiatakarékossági ösztönzőket – a leginkább rászorulókra célzott támogatással kell felváltani. A nyugdíjaknál az alacsonyabb ellátások védelme mellett érdemes megtartani a 13. havi kifizetést, de azt az átlagnyugdíj szintjén lehetne maximálni, a 14. havi nyugdíjra vonatkozó terveket pedig le kell állítani.

Bevételi oldalon a Bruegel – az alacsony jövedelmű családok védelme mellett – a következő intézkedéseket sürgeti:

mérsékelt szja-progresszivitást, az adókedvezmények szűkítését, az adómentes megtakarítási konstrukciók reformját, valamint a forintmilliárdosokra tervezett részleges különadón túlmutató vagyonadózást.

Az elemzők szerint utóbbi ellensúlyozná az ingatlanokon és a hosszú távú megtakarítási számlákon elért tőkenyereség adómentességét. Az általános áfacsökkentéseket ezzel szemben kerülni kell, mert drágák, rosszul célzottak, és csak részben jelennek meg a fogyasztói árakban. A felszabaduló források egy részét az egészségügybe, az oktatásba, a kutatásba, a közlekedésbe és az önkormányzati szolgáltatásokba kell átirányítani.

A kedvező piaci hatásokat óvatosan kell kezelni. A hozamcsökkenés csak fokozatosan, az adósság megújításával javítja a költségvetést, és hitelességvesztés esetén gyorsan eltűnhet, ezért az alappályát nem szabad erre, az uniós forrásokra vagy a magántőke-beáramlásra építeni.

Infláció, bérek, forint – itt csúszhat félre a stratégia

Az euróövezetben nem elvárás, hogy a belépés után is a szigorú maastrichti referenciaérték alatt maradjon az infláció – 2026 júliusában és augusztusában a 21 eurótagállamból tíz nem teljesítette volna ezt a mércét –, a belépés előtti mesterséges inflációleszorítás azonban komoly veszélyeket rejt. Az átmeneti adó- vagy hatósági árintézkedéseket nem kell eleve kizárni, de azok költségvetési árát és kivezetésük hatását világosan be kell mutatni. Különösen kockázatos lenne, ha Magyarország túl erős forinttal próbálná teljesíteni a belépési inflációs kritériumot, az ugyanis

tartós versenyképességi veszteséget okozna a valutaunióban.

A közvetlen feladat a költségvetési és a monetáris politika összehangolása. Ha a fiskális szigorítás, az erős forint és a magas reálkamat egyszerre hat, az túlságosan visszafoghatja a keresletet.

A kormánynak ezért ki kell vezetnie a monetáris transzmissziót rontó piactorzításokat

– köztük az élelmiszerekre és kiskereskedelmi termékekre alkalmazott árrésstopokat, az üzemanyagár-beavatkozásokat, a lakossági kamatsapkákat és a támogatott hiteleket. Ahogy a költségvetés szigorodik és a transzmisszió helyreáll, az MNB az inflációs kilátások függvényében kamatcsökkentésekkel enyhítheti a fiskális fékezés hatását, elkerülve, hogy a túl erős forint olcsó importtal szorítsa ki a hazai beszállítókat.

Magyarország nem hivatkozhat automatikusan arra sem, hogy a gazdasági felzárkózás magasabb inflációt indokol. Az úgynevezett Balassa–Samuelson-hatás csak akkor működik, ha a külpiaci versenynek kitett feldolgozóipar termelékenysége tartósan gyorsabban nő a hazai szolgáltató szektorénál és az eurózóna megfelelő mutatójánál, a magyar adatok azonban 2011 óta ezt nem támasztják alá.

Ha a bérek tartósan gyorsabban nőnek, mint a termelékenység, megugrik a fajlagos munkaerőköltség.

Az eurózónán kívül a forint időszakos gyengülése részben elnyelte ezt a nyomást, a közös valutával azonban a kiigazítás csak a termelékenység javításán, a vállalati profitráták szűkülésén, alacsonyabb foglalkoztatáson vagy fájdalmas nominális bércsökkentésen keresztül mehetne végbe.

A Bruegel ezért

a többéves béralkuk helyett a minimálbér és a közszféra béreinek éves, termelékenységhez és az exportágazatok helyzetéhez kötött felülvizsgálatát javasolja.

A munkaerőhiány enyhítésére a képzési és mobilitási programok mellett a vendégmunkás-engedélyek 2026. júniusi lezárását is felülvizsgálnák, fenntartva egy szigorúan ellenőrzött, hiányszakmákra szabott csatornát.

2032 elképzelhető, de csak feltételes forgatókönyv

A Bruegel céldátumok helyett négy szakaszra és konkrét mérföldkövekre bontaná a felkészülést. Az első évben a kormánynak közös technikai útitervet kell kérnie az Európai Bizottságtól és az EKB-tól, el kell fogadnia a jogállamisági és közbeszerzési reformokat, valamint egy óvatos, 1 százalék körüli potenciális növekedéssel számoló középtávú költségvetési tervet kell közzétennie. A politikai szempontból nehéz kiigazító lépéseket már az első 12 hónapban meg kell indítani – elkerülve a 2023 utáni lengyel példát, ahol a kormány elodázta a konszolidációt –, különben a korrekció a 2030-as magyar választások előtti időszakra torlódik össze.

A második szakaszban zajló szerkezeti, költségvetési és termelékenységi fordulat után a harmadik, ERM II-belépést megelőző fázisban igazolni kell a túlzott hiány megszüntetését és a tartós árstabilitást, valamint el kell végezni az egyensúlyi árfolyamszámításokat és a pénzügyi stresszteszteket. Csak akkor szabad kérvényezni a felvételt az ERM II-be és a szoros együttműködést az EKB bankfelügyeletével, ha Magyarország már bizonyította intézményi, költségvetési, inflációs és versenyképességi felkészültségét, ahogy azt korábban Bulgária és Horvátország tette.

A negyedik szakaszban, a legalább kétéves ERM II-részvétel alatt a forintnak súlyos jegybanki intervenciók, elhúzódóan magas reálkamatok és versenyképességi áldozatok nélkül kell stabilnak maradnia, miközben a makroprudenciális politikának kell megfékeznie a tőkebeáramlás hitel- és ingatlanpiaci kockázatait, valamint a bankrendszer állampapír-kitettségének növekedését.

Ha Magyarország 2030 előtt készen áll az ERM II-belépésre, a 2032-es euróbevezetés elvileg megvalósítható. A menetrendet azonban a reformok előrehaladásának kell diktálnia.

Az elhamarkodott csatlakozás gyenge növekedést és fájdalmas belső alkalmazkodást kockáztatna, a reformok halogatása viszont aláásná a kormány európai stratégiáját, és eltüntetné a 2026. áprilisi választások után elért kockázatiprémium-csökkenést. Az eurót a lehető legkorábban érdemes bevezetni, de csak akkor, ha az ország mind az öt hazai alkalmassági teszten meggyőzően és fenntartható módon átment.

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