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Pusztító viharzóna halad át a kontinensen – Mire ideér, szemerkéléssé csendesül az extrém felhőszakadás
Gazdaság

Pusztító viharzóna halad át a kontinensen – Mire ideér, szemerkéléssé csendesül az extrém felhőszakadás

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Rendkívüli, Magyarország teljes éves átlagának megfelelő csapadék zúdult le egyetlen nap alatt Spanyolország keleti partvidékére az Adam nevű magassági hidegörvény miatt. A villámárvizeket okozó viharzóna Franciaország és Olaszország felé halad tovább, míg hazánkat a hét közepén mindössze elhanyagolható csapadékkal éri el - írja Facebook-bejegyzésében Tóth Tamás meteorológus.

A szélsőséges időjárási rendszer vasárnap kora délután csapott le a kelet-spanyolországi partvidékre és a Baleár-szigetekre, különösen Valencia és Alicante térségében okozva extrém felhőszakadásokat. A spanyol meteorológiai szolgálat hivatalos adatai szerint a Valenciától délre fekvő Pego településen huszonnégy óra alatt elképesztő mennyiségű, 618,8 milliméter esőt regisztráltak.

A csapadék intenzitása példátlan volt, hiszen hétfőre virradó éjjel mindössze három óra leforgása alatt közel 300 milliméter víz zúdult a településre. Ez a mennyiség hazai viszonylatban egy teljes félévnyi csapadéknak felel meg,

Magyarországon még soha nem mértek ehhez fogható szélsőséget.

A felhőszakadás ugyanakkor rendkívül lokális maradt, amit jól mutat, hogy a Pegótól légvonalban alig harminc kilométerre található Benidorm üdülővárosában még a kilenc millimétert sem érte el a leesett eső mennyisége.

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A viharzóna fokozatosan északkelet felé tart. A csapadéktömbök már elérték Franciaország déli részét, a Francia-középhegységet és a Côte d'Azur térségét, ahol szintén villámárvizek kísérik a vihar útját. A rendszer kedden éri el Olaszországot, így Genova és Liguria környékén, Korzikán, Szardínián, illetve a nyugati partvidéken is kritikus mennyiségű csapadékra kell felkészülni.

A hét közepén a légörvény nedvességének egy apró töredéke a Kárpát-medencébe is eljut,

azonban Magyarországon a mediterrán térségben tapasztaltakhoz képest csak minimális esőzés várható.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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