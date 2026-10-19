18°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos fordulat a német gazdaságban: tömegével tűnnek el a munkahelyek a húzóágazatokból
Gazdaság

Súlyos fordulat a német gazdaságban: tömegével tűnnek el a munkahelyek a húzóágazatokból

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német ipari vállalatok mintegy 496 ezer emberrel kevesebbet foglalkoztattak 2025 végén, mint 2019 elején, ami 7,1 százalékos csökkenést jelent az ifo gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett eredményei szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján hétfőn közzétett eredmények alapján a járműipar különösen súlyosan érintett:

a járműgyártóknál és járműipari beszállítóknál 13 százalékkal, 123 500-zal csökkent a munkahelyek száma a vizsgált időszakban.

Az ifo adatai szerint Németországban a fémipari vállalkozások 115 600-zal kevesebb embert foglalkoztattak 2025 végén, mint 2019 elején, míg a gépiparban ugyanezen időszakban 64 500 munkahely szűnt meg.

Ezzel szemben a szolgáltatási ágazatban több mint 2,2 millió új munkahely jött létre 2019 óta, főként az egészségügyben, a szociális szolgáltatásokban és a közigazgatásban - állapította meg az ifo, amely szerint az egészségügyi szektorban 391 ezerrel, a szociális szolgáltatásokban - beleértve az idősotthonokat - 357 ezerrel nőtt a munkahelyek száma, Németország lakosságának elöregedését jelezve.

Még több Gazdaság

Szomjazik a villamos energiára a régió: közel kétéves csúcson a magyar áramár

Tisza-kormány: Magyar Péter jóléti intézkedések sorát jelentette be, Budapestre jön Ursula von der Leyen

Mit jelenthet az árrésstop kivezetése a bolti árcédulákon?

Az ifo közleménye szerint az ipar jelentőségének csökkenése különösen azokat az ágazatokat érinti, amelyek korábban a gazdasági fejlődés motorjai közé tartoztak, mint például az autóipar és a gépipar. Ez negatívan befolyásolhatja a jövőbeli gazdasági növekedést; emellett fennáll annak a veszélye, hogy a munkaerő-kínálat és -kereslet közötti képzettségbeli és regionális eltérések nem lesznek kiegyenlítve.

Joachim Ragnitz, az ifo drezdai központjának ügyvezető igazgatóhelyettese szerint a fejlemények felgyorsult strukturális átalakulását tükröznek Németországban.

Éppen azok az ágazatok zsugorodnak, amelyek eddig fenntartották a jólétünket.

Az új munkahelyek nagyrészt nem ott jönnek létre, ahol Németország különösen produktív és innovatív. Ez a jövőben csökkentheti a növekedési potenciálunkat - mondta Joachim Ragnitz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Magyar Péter bejelentette: ágazati béremelések garmadája, drasztikus adóváltozások és vállalkozási támogatások érkeznek, eltűnik az árrésstop
Tisza-kormány: Magyar Péter jóléti intézkedések sorát jelentette be, Budapestre jön Ursula von der Leyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility