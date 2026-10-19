Súlyos fordulat a német gazdaságban: tömegével tűnnek el a munkahelyek a húzóágazatokból

A német ipari vállalatok mintegy 496 ezer emberrel kevesebbet foglalkoztattak 2025 végén, mint 2019 elején, ami 7,1 százalékos csökkenést jelent az ifo gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett eredményei szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján hétfőn közzétett eredmények alapján a járműipar különösen súlyosan érintett:

a járműgyártóknál és járműipari beszállítóknál 13 százalékkal, 123 500-zal csökkent a munkahelyek száma a vizsgált időszakban.

Az ifo adatai szerint Németországban a fémipari vállalkozások 115 600-zal kevesebb embert foglalkoztattak 2025 végén, mint 2019 elején, míg a gépiparban ugyanezen időszakban 64 500 munkahely szűnt meg.

Ezzel szemben a szolgáltatási ágazatban több mint 2,2 millió új munkahely jött létre 2019 óta, főként az egészségügyben, a szociális szolgáltatásokban és a közigazgatásban - állapította meg az ifo, amely szerint az egészségügyi szektorban 391 ezerrel, a szociális szolgáltatásokban - beleértve az idősotthonokat - 357 ezerrel nőtt a munkahelyek száma, Németország lakosságának elöregedését jelezve.

Az ifo közleménye szerint az ipar jelentőségének csökkenése különösen azokat az ágazatokat érinti, amelyek korábban a gazdasági fejlődés motorjai közé tartoztak, mint például az autóipar és a gépipar. Ez negatívan befolyásolhatja a jövőbeli gazdasági növekedést; emellett fennáll annak a veszélye, hogy a munkaerő-kínálat és -kereslet közötti képzettségbeli és regionális eltérések nem lesznek kiegyenlítve.

Joachim Ragnitz, az ifo drezdai központjának ügyvezető igazgatóhelyettese szerint a fejlemények felgyorsult strukturális átalakulását tükröznek Németországban.

Éppen azok az ágazatok zsugorodnak, amelyek eddig fenntartották a jólétünket.

Az új munkahelyek nagyrészt nem ott jönnek létre, ahol Németország különösen produktív és innovatív. Ez a jövőben csökkentheti a növekedési potenciálunkat - mondta Joachim Ragnitz.

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