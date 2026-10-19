Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából

A hétfőn közzétett GDP-adatok meghaladták az elemzői konszenzust, és javulást mutatnak az előző negyedévi, több mint hároméves mélypontot jelentő 4,3 százalékhoz képest.
Az első kilenc hónap 4,6 százalékos átlagos növekedésével Peking elérheti a 2026-ra kitűzött 4,5–5,0 százalékos növekedési célt anélkül, hogy további nagyobb ösztönzőcsomagra lenne szüksége.
Az elemzők szerint ez csökkenti az azonnali, átfogó monetáris és fiskális lazítás szükségességét, bár a lefelé mutató kockázatok továbbra is dominálnak.
A növekedés szerkezete ugyanakkor aggasztóan egyoldalú.
Az ipari termelés szeptemberben 5,5 százalékkal bővült, az export több mint harmadával ugrott meg éves szinten, Kína pedig jó úton halad afelé, hogy idén meghaladja a tavalyi 1200 milliárd dolláros kereskedelmi többletét. Ezzel szemben a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben mindössze 1,1 százalékkal nőtt – ami az alacsony bázis miatt ugyan hat hónapos csúcsnak számít –, a kiskereskedelmi értékesítés reálértéke pedig az infláció figyelembevételével gyakorlatilag stagnált.
Az ingatlanpiac továbbra is a legfőbb tehertételt jelenti a gazdaság számára:
az új építésű lakások árai szeptemberben havi alapon ismét 0,1 százalékkal csökkentek, éves szinten pedig 2,8 százalékos esést mutattak.
A január és szeptember közötti időszakban az ingatlanberuházások 20,6 százalékkal zuhantak, és a lakáseladások is gyorsuló ütemben estek vissza. A Soochow Securities elemzése szerint – amely 57 ország 190 ingatlanpiaci korrekcióját vizsgálta 1970 és 2025 között – az ilyen ciklusok átlagosan 23 negyedévig tartanak. Mivel Kínában már 20 negyedéve tart a lejtmenet, a piac a következő 12–24 hónapban érheti el a mélypontját.
A gyenge fogyasztás mögött súlyos szerkezeti problémák húzódnak meg:
az öt éve tartó ingatlanpiaci lejtmenet jelentősen erodálta a háztartások vagyonát, az őszi aranyhéten az egy utazásra jutó átlagos költés négyéves mélypontra süllyedt, miközben a munkaerőpiaci feszültségek is egyre nyilvánvalóbbá válnak.
A hivatalos munkanélküliségi ráta ugyan 5,2 százalékra mérséklődött, az elemzők szerint ezt torzítja a növekvő platformgazdaság, ahol már heti egyórányi munkavégzés is foglalkoztatottságnak számít.
Az exportfüggőség közben egyre nagyobb külső kockázatoknak teszi ki a gazdaságot, ami a pekingi külpolitikára is hatással van már. Az Európai Unió már megállapodott Kínával a hibrid autók exportjának korlátozásáról – mutatva az állam megegyezés kényszerét a gazdasági szükségszerűségek miatt –, és további intézkedéseket tervez, miután szeptemberben a Németországgal és Franciaországgal szembeni kínai kereskedelmi többlet egyaránt több mint 200 százalékkal ugrott meg éves összevetésben.
Eközben a jüan hétfőn 2022 júliusa óta nem látott szintre, 6,6826-ra erősödött a dollárral szemben, amit részben a tekintélyes kereskedelmi többlet és a vállalati dollárkonverziók támogattak.
Peking szeptember végétől célzott intézkedéseket vezetett be – olcsóbb hiteleket biztosított az infrastruktúrára és a technológiára, szerény jelzáloghitel-támogatásokat nyújtott, valamint pótlólagos forrásokat utalt az önkormányzatoknak –, ám az elemzők szerint ezek továbbra is inkább a kínálati oldalt erősítik. A Société Générale közgazdásza a Reutersnek értékelve hangsúlyozta, hogy a háztartások jövedelmét és a fogyasztást célzó határozott fordulat nélkül Kína tartósan alacsony inflációs környezetben, a potenciálisnál gyengébb növekedési pályán ragadhat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Felfoghatatlan összeget bukott a tőzsdén az óriási nyugdíjalap a chipgyártók miatt
A legrosszabbkor jött az esés.
Nem tűrik a 40 százalékos tőzsdei zuhanást: a jelek szerint akcióba léptek a kínai alapok
Megtámogatnák az árfolyamokat.
Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait
A köztársasági elnök beszélt alkotmánymódosításról, felelősségre vonásról, a régi rezsim lebontásáról.
Elszivárog a horvátok pénze, amelyet a turisták hagynak ott minden évben
A belföldi beszállítóknak fejlődniük kellene.
Siralmas állapotban vannak a vonatok Magyarország szomszédjában, óránként 45 kilométert sem tesznek meg
Több mint százéves pályákon közlekednek a vonatok.
Még mindig nem tudni, mi lesz a babaváró hitelekkel, pedig már két hete sem maradt a Tisza-kormánynak
Ketyeg a több milliós büntetés azoknál, akiknek nem érkezett meg a baba.
Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Az ALTEO két vezetőjével beszélgettünk.
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mekkora fizetés kell egy 100 milliós ingatlanhoz?
100 millió forint ma egy kertes házért már egyáltalán nem kiugró összeg. A nagyobb városokban és a Budapesti agglomerációban egy jó helyen fekvő, 100 négyzetméter körüli családi ház kö
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Az ALTEO két vezetőjével beszélgettünk.
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.