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Szomjazik a villamos energiára a régió: közel kétéves csúcson a magyar áramár
Gazdaság

Szomjazik a villamos energiára a régió: közel kétéves csúcson a magyar áramár

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Megawattóránként 326,5 euróig emelkedett a magyar a keddi másnapi zsínóráramár, ami 2024 decembere óta a legmagasabb szint. A kereskedők szerint az erőművi leállások, a gyenge vízerőművi termelés, a hideg és a visszaeső ukrán export egyszerre szűkítette a kínálatot a régióban, ami hozzájárul a magas árakhoz.

A régióban sok kapacitás esett ki egyszerre. A Paksi Atomerőmű karbantartás miatt nagyjából 1250 megawatton termel jelenleg, miközben a 400 megawattos gönyüi és a 400 megawattos dunamenti gázerőmű is karbantartás alatt van.

A helyzeten az sem segít, hogy a régióban a bolgár Kozloduj 2000 megawattos erőműve november 20-ig fél kapacitással üzemel, a román Cernavoda 1350 megawattos atomerőműve pedig a Duna vízállása miatt továbbra is áll. A Montel adatai szerint a kelet-közép-európai vízerőművi termelés mintegy 1,5 gigawattal maradt el a szezonális átlagtól. Az elkövetkező három hétben a hőmérséklet 0,9 és 2,6 Celsius-fokkal lehet a szezonális átlag alatt, ami növeli a fűtési célú keresletet is.

A lap által megkérdezett kereskedők szerint

a határkeresztező kapacitáskorlátok, kifejezetten az osztrák-magyar irányban, tovább szűkítik a kínálatot.

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A déli szomszédunknál sem jobb a helyzet. Szerbia importja szeptemberhez képest a duplájára, mintegy 1,2 gigawattra nőtt, miközben az elöregedő szénerőművi flotta leállásai szűkítik a hazai kínálatot – mondta Marko Curcic, a cseh Entauri sajátszámlás áramkereskedője. Az EMS rendszerirányító adatai szerint hétfőn a szerb szénerőművi kapacitás több mint fele nem termelt, így a hazai termelés több mint 1 gigawattal maradt el a kereslettől.

A helyzet néhány napon belül aligha javul. Curcic szerint Szerbia elveszítette az ukrán áramimportot is, amelyre a hónap elején még támaszkodott. Ukrajna kereskedelmi áramexportja októberben elérte a napi 24 gigawattórát, de az újabb támadások miatt jelentősen csökkent a rendelkezésre álló exportkapacitást.

Exportkapacitás csak a csúcsidőn kívüli éjszakai órákban áll rendelkezésre, és még ez is tovább csökkenhet az orosz támadások miatt

– mondta Darja Orlova, a kijevi ExPro Consulting áramipiaci elemzője.

A régióban tapasztalható kínálati szűkület a másnapi határidős piacon is látszik. A magyar áramtőzsdén (HUPX) megawattóránként 326,5 euróig emelkedett a magyar másnapi zsinóráramár keddi leszállításra,

ami 2024 decembere óta a legmagasabb szint

Közben a következő havi, novemberi termék 249,50 euró/MWh-ra szaladt, ami azt jelenti, hogy április 30. óta csaknem 105 eurót drágult.

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201 és 522 euró/MWh között alakul a másnapi áramár Magyarországon kedden - Forrás: HUPX

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