Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

A személyi változásról és az ügynökség megújuló feladatairól Horváth Péter, a tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár ma tájékoztatta a munkatársakat. A minisztérium közlése szerint elkészült Magyarország új tudománypolitikai és innovációs stratégiája, amelynek megvalósításában az új vezetéssel felálló NIÜ-nek kulcsszerepe lesz. Az ügynökség hagyományos feladatai – a hazai vállalkozások és startupok támogatása, valamint az egyetemi-piaci együttműködések ösztönzése – mellett a jövőben olyan feltörekvő szektorok fejlesztésébe és mentorálásába is bekapcsolódik, mint a kvantumtechnológia, a biotechnológia, valamint az űr- és drónipar.

Bódis László karrierje szorosan összefonódott a 2026-os tavaszi kormányváltás előtti politikai elittel.

Korábban az állami kutatási és tanácsadási megbízásokkal jelentősen támogatott Századvégnél dolgozott, majd 2022-ben helyettes államtitkár lett – ebből a tisztségéből a kormányváltást követően, idén júniusban mentették fel. A NIÜ vezérigazgatói posztját 2023-tól töltötte be, emellett a kiemelt állami támogatásokat élvező CMF felügyelőbizottságában is helyet kapott. Irányítása alatt az ügynökség több alkalommal is feltűnt kormánypárti politikai rendezvényeken.

A volt vezérigazgatóhoz köthető legsúlyosabb ügyek egyike közvetlenül az idei választások előtt, áprilisban történt. A minisztérium nevében eljárva Bódis több mint 10 milliárd forint értékben rendelt meg digitális tananyagokat és egy e-learning-platformot. A megbízásokat a korábbi miniszter, Palkovics László barátjaként és üzlettársaként ismert Fauszt Zoltán érdekeltségébe tartozó cégek (az ELMS Informatika Zrt. és a Campus Codeworks Zrt.) kapták. Fauszt cégei fejlesztették az államigazgatásban és az oktatásban ma is használt olyan nagy rendszereket, mint a Neptun vagy a Kréta, amelyek ügyében a rendőrség jelenleg is hivatali visszaélés gyanújával nyomoz.

Szintén jelentős visszhangot váltott ki, hogy a NIÜ az NKA-botrány egyik nyerteseként közel 146 millió forintot kapott egy kulturális és tudományos expó megrendezésére. Mivel a rendezvényt sosem tartották meg, az ügynökség a választások után kénytelen volt visszafizetni a teljes támogatási összeget.

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