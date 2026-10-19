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Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Gazdaság

Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

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Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedett pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő igazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött - tudósított a Telex.

A személyi változásról és az ügynökség megújuló feladatairól Horváth Péter, a tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkár ma tájékoztatta a munkatársakat. A minisztérium közlése szerint elkészült Magyarország új tudománypolitikai és innovációs stratégiája, amelynek megvalósításában az új vezetéssel felálló NIÜ-nek kulcsszerepe lesz. Az ügynökség hagyományos feladatai – a hazai vállalkozások és startupok támogatása, valamint az egyetemi-piaci együttműködések ösztönzése – mellett a jövőben olyan feltörekvő szektorok fejlesztésébe és mentorálásába is bekapcsolódik, mint a kvantumtechnológia, a biotechnológia, valamint az űr- és drónipar.

Bódis László karrierje szorosan összefonódott a 2026-os tavaszi kormányváltás előtti politikai elittel.

Korábban az állami kutatási és tanácsadási megbízásokkal jelentősen támogatott Századvégnél dolgozott, majd 2022-ben helyettes államtitkár lett – ebből a tisztségéből a kormányváltást követően, idén júniusban mentették fel. A NIÜ vezérigazgatói posztját 2023-tól töltötte be, emellett a kiemelt állami támogatásokat élvező CMF felügyelőbizottságában is helyet kapott. Irányítása alatt az ügynökség több alkalommal is feltűnt kormánypárti politikai rendezvényeken.

A volt vezérigazgatóhoz köthető legsúlyosabb ügyek egyike közvetlenül az idei választások előtt, áprilisban történt. A minisztérium nevében eljárva Bódis több mint 10 milliárd forint értékben rendelt meg digitális tananyagokat és egy e-learning-platformot. A megbízásokat a korábbi miniszter, Palkovics László barátjaként és üzlettársaként ismert Fauszt Zoltán érdekeltségébe tartozó cégek (az ELMS Informatika Zrt. és a Campus Codeworks Zrt.) kapták. Fauszt cégei fejlesztették az államigazgatásban és az oktatásban ma is használt olyan nagy rendszereket, mint a Neptun vagy a Kréta, amelyek ügyében a rendőrség jelenleg is hivatali visszaélés gyanújával nyomoz.

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Szintén jelentős visszhangot váltott ki, hogy a NIÜ az NKA-botrány egyik nyerteseként közel 146 millió forintot kapott egy kulturális és tudományos expó megrendezésére. Mivel a rendezvényt sosem tartották meg, az ügynökség a választások után kénytelen volt visszafizetni a teljes támogatási összeget.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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