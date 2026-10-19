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Tisza-kormány: Magyar Péter jóléti intézkedések sorát jelentette be, Budapestre jön Ursula von der Leyen
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter jóléti intézkedések sorát jelentette be, Budapestre jön Ursula von der Leyen

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn kora délután, az Országgyűlésben ismerteti a 2027-es költségvetés terveit, amelyből kiderülhet, hogyan finanszírozná a kormány a korábban beígért gazdasági és társadalmi intézkedéseket. A parlament eközben az idei költségvetés módosításáról is szavaz, amely jelentős átcsoportosításokat és egy új, rendkívüli kiadásokra szolgáló alap létrehozását tartalmazza. Kiderült, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elfogadta Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségekre. Folyamatosan frissülő tudósításunkban követjük a hétfői belpolitikai eseményeket.
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Gulyás Gergely a parlamenti távozását mérlegeli

Belátható időn belül dönt arról, megtartja-e országgyűlési mandátumát Gulyás Gergely – mondta a Népszabadságnak a volt miniszter, aki júliusban távozott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról.

Közlése szerint hosszabb távon már nem feltétlenül a politikában gondolkodik, részben a képviselői ciklusokat korlátozó szabályozás miatt.

Orbán Viktor vasárnap arról beszélt, hogy Gulyás vezeti a Fidesz közjogi kabinetjét. A politikus ugyanakkor azt mondta, egyelőre csak felkérést kapott, a kabinet feladatköre még nincs meghatározva. Jelenleg a Törvényalkotási Bizottság tagjaként dolgozik, parlamenti maradásának hosszabb távú indokoltságát azonban megfontolja.

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Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?

A tőzsde egy kíméletlen rögtönítélő törvényszék, azonnal véleményt mond a világban zajló eseményekről, így a mai 2027-es költségvetési bejelentésekről is. Az első ítélet pedig az OTP-nél inkább negatív. Mi is azt gondoljuk, hogy az OTP szempontjából a mai bejelentések közvetlen eredményhatása inkább negatív, de a gazdaságélénkítő lépések és egy hiteles költségvetési kiigazítás ezt azért tudják ellensúlyozni. A legfontosabb kérdés az OTP szempontjából most a magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjazás csökkentése. A lakástakarékok állami támogatásának visszaállítása viszont kifejezetten kedvező üzleti lehetőségeket teremthet a bankoknak, így az OTP-nek is. Gyorsértékelés következik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
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Megvan a 2027-es hiánycél - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Erősödéssel reagált a forint a 2027-es költségvetési terv bemutatására, amelyet Magyar Péter miniszterelnök ismertetett a parlamentben. A miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, melyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtik elő. A költségvetési hiány így várhatóan a GDP 4,9 százalékát teszi ki 2027-ben.

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Megvan a 2027-es hiánycél - Mutatjuk, hogy reagál a forint
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Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója

A jelenlegi 9 százalékról megemeli 2027-ben a Tisza-kormány a társasági adó általános adókulcsát - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben napirend előtti felszólalásában.

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Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója
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Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is

Az 5%-os lakásáfa meghosszabbításán és a jövőre 30 milliárd forintos bérlakásfejlesztési program bejelentésén túl egy három pillérből álló Wekerle Plusz programot jelentett be a Parlamentben a miniszterelnök. Az Otthon Start helyébe lépő hitelprogram csak a 41 év alattiak elsőlakás-vásárlására és -építésére lesz igénybe vehető, új lakások esetén fix 3%-os, használt lakások esetén fix 5%-os kamattal. Visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása, a futamidő első öt évében a befizetések 10%-a, a hatodik évtől a 20%-a erejéig, emellett energetikai célú lakásfelújítási támogatást vezet be a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül, akár 15 milliós, fix 3%-os kamatozású hitellehetőség mellett.

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Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is
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Kivezeti a kormány az árrésstopot!

Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kormány az árrésstopot is kivezeti.

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Kivezeti a kormány az árrésstopot!
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Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI

Több mint 70 magyarországi oktatási intézményt érintett a ma reggeli bombafenyegetés, a rendőrségi ellenőrzések alapján azonban a riasztások alaptalannak bizonyultak. A hatóságok haladéktalanul megkezdték az épületek átvizsgálását és a felelősök felkutatását – tudatta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzésében.

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Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI
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Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!

Jövőre 4,9% lesz a költségvetési hiány - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn.

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Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!
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Magyar Péter: marad a 13. és 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét

A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és kifizeti a 14. havi nyugdíj első heti részletét is, jelentette be hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. Januárban minden nyugdíjas megkapja az éves inflációkövető emelést, amelynek mértéke várhatóan 3 százalék körül lesz. A kormány négy év alatt, 2030-ig lépésről lépésre bevezeti a mintegy 2,2 millió embert érintő Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet költeni. Az első részlet 2027-ben érkezik, és feltehetően 50 ezer forint lesz a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig 25 ezer forintot kaphatnak az első évben. A felzárkóztatásra, a SZÉP-kártyára és a nyugdíjemelésre a kormány összesen 449 milliárd forintot fordít.

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Magyar Péter: marad a 13. és 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét
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Magyar Péter: marad a 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét

A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és kifizeti a 14. havi nyugdíj első heti részletét is, jelentette be hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. Januárban minden nyugdíjas megkapja az éves inflációkövető emelést, amelynek mértéke várhatóan 3 százalék körül lesz. A kormány négy év alatt, 2030-ig lépésről lépésre bevezeti a mintegy 2,2 millió embert érintő Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet költeni. Az első részlet 2027-ben érkezik, és feltehetően 50 ezer forint lesz a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig 25 ezer forintot kaphatnak az első évben. A felzárkóztatásra, a SZÉP-kártyára és a nyugdíjemelésre a kormány összesen 449 milliárd forintot fordít.

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Magyar Péter: marad a 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét
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Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre

Széleskörű adócsökkentést jelentett be a miniszterelnök.

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Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
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Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron

Emmanuel Macron francia elnök mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulójának október 23-i állami ünnepségén, a francia nagykövetség közleménye ugyanis rácáfol Magyar Péter miniszterelnök múlt heti bejelentésére - írta a Telex.

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Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron
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Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedett pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő igazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött - tudósított a Telex.

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Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
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Forsthoffer Ágnes kiegészítést tett a nyitó vagyonnyilatkozatához

Forsthoffer ágnes házelnök bejelentette, hogy korrigálta a korábban benyújtott vagyonnyilatkozatát. Tájékoztatása szerint a reggeli órákban átadott részletes kiegészítés érdemben nem módosította vagyoni helyzetének eredeti bemutatását.

Rejtegetnivalóm nincs, nem is volt, nem is lesz

– fogalmazott a házelnök.

Az előzmény, hogy Forsthoffer nem tüntette fel a balatonfüredi Hotel Margarétát üzemeltető Fortrend Hotel Kft.-ben meglévő 28 százalékos tulajdonrészét a nyitó vagyonnyilatkozatában. Hidvéghi Balázs emiatt vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a mentelmi bizottságnál, és a cégtől származó jövedelmek feltüntetését is kifogásolta.

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Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről

Hétfőn 13 órakor, az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés fő számait és legfontosabb célkitűzéseit. A bejelentést élőben közvetítjük.

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Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
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Budapestre érkezik Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Budapestre érkezik október 23-án Magyar Péter meghívására.

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Budapestre érkezik Ursula von der Leyen
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Nagy Ervin ismertette, hogy intenzív átvilágítás zajlik több állami szervnél

Átvilágítást végez a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Magyar Állami Operaházban, a Budapesti Operettszínházban és a Nemzeti Színházban. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az Operaházban már lezárult az adatgyűjtés, és jelenleg az eredmények értékelése zajlik. Az Operettszínházban munkavállalói panaszok nyomán indult vizsgálat, ezért Kiss-B. Atilla főigazgatót annak idejére mentesítették a munkavégzés alól. A Tarr Zoltán miniszter által elrendelt nemzeti színházi ellenőrzés az intézmény mérete miatt hosszabb ideig tarthat. A tárca célja, hogy a közpénzből működő kulturális intézmények átláthatóan és szabályosan működjenek.

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Nagy Ervin ismertette, hogy intenzív átvilágítás zajlik több állami szervnél
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Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Pozsonyban egyeztetnek a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, hogyan lehetne olcsóbbá és biztonságosabbá tenni az energiát a lakosság és a vállalkozások számára. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.

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Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány
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Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon

Új, nyilvánosan böngészhető kormányzati szervezeti fát indított a kabinet, amely egyetlen felületen mutatja be a központi állami intézményeket, a költségvetési szervek közötti irányítási és fenntartói kapcsolatokat, valamint a többségi állami tulajdonban álló vállalatokat – jelentette be közleményében a kormány. A cél, hogy a korábban különböző adatbázisokban elérhető információkat egységes, könnyen áttekinthető rendszerben tegyék hozzáférhetővé.

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Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon
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Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban

Akár 320 milliárd forintnyi állami támogatásban és adókedvezményben részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára, miközben a szerződés nem garantálja magyar munkavállalók foglalkoztatását – derül ki a Népszabadság által megszerzett dokumentumból. A 2025-ben kötött megállapodás alapján 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járhat a beruházáshoz, a vállalat konkrét gazdasági vállalásait azonban kitakarták.

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Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban
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Már az egész kormány az új költségvetésre hangol

Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor mutatja be a következő évi büdzsét.

A kormány többi tagjai is erre a hangol a Facebook-oldalán, de most várhatóan csak a főbb számokat ismerhetjük meg, a részletekre kedd-szerdáig még várni kell.

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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait

Vértelen forradalom zajlik Magyarországon a tavaszi hatalomátadás óta, amelynek során akár alkotmánymódosítással is el kell távolítani az előző rendszer kinevezettjeit a kulcspozíciókból a jogállam helyreállítása érdekében – fejtette ki Baka András köztársasági elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. Az államfő elismerte, hogy hibázott az első legfőbb ügyészi jelölt kiválasztásakor, tisztázta a közelmúltbeli, határozottan Ukrajna-párti ENSZ-beszédének hátterét, és egyértelművé tette, hogy kegyelmezési gyakorlatában radikálisan szakít elődje, Novák Katalin politikai indíttatású döntéseivel.

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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait
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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény

Három év letöltendő börtönbüntetést kapott a Volánbusz egykori vezérigazgatója egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügyben, amelynek hátterében jelentős vagyonkimentési kísérletekre is fény derült. A 24.hu feltárta, hogy a nem jogerősen elítélt Fekete Antalt milyen üzleti és személyes kapcsolatok fűzik a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-vezért érintő, több mint tízmilliárdos korrupciós botrány szereplőihez.

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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény
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Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek

  Jelentős béremelésekkel és új fejlesztési forrásokkal erősítené az oktatást a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pedagógusbérek továbbra is elérik a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, immár teljes egészében hazai forrásból, miközben a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai dolgozók fizetése is emelkedik. Emellett közel 10 milliárd forint jut iskolafejlesztésekre, megduplázódik az ifjúságpolitika költségvetése, a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás pedig önálló költségvetési keretet kap.

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Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek
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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is.

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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz

Magyar Péter hétfőn, a 13 órakor kezdődő parlamenti ülésen, napirend előtti felszólalásában mutatja be a 2027-es költségvetés fő irányait. A miniszterelnök az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a jövő évi büdzsét, amely az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben a milliárdosoktól és a környezetszennyező vállalatoktól csoportosítana át forrásokat. A kormány több pénzt ígér a családoknak, a nyugdíjasoknak, a magyar vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek, emellett uniós forrásokból nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízügyi beruházásokat indítana.

A hétfői beszédből elsősorban az derülhet ki, hogy nagy vonalakban milyen konkrét összegekkel, adó- és kiadási intézkedésekkel számol a kabinet. A részletes tervezet kedden vagy szerdán érkezhet.

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Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a 2027-es költségvetési terv, és a választási kampány egyik legrejtélyesebb története is kiderül

Az Országgyűlésben hétfőn a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tartanak, az utolsó vitára és a voksolásra legkorábban 14:45-től lehet számítani. A pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat átírja az idei büdzsé főszámait, több költségvetési fejezetet befizetésre kötelez, és létrehozza a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló Havária Alapot.

A parlamenti ülésen emellett napirendre kerül Kardosné Gyurkó Katalin fideszes képviselő mandátumigazolása és eskütétele is.

A hétvége egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye Magyar Péter migrációs állásfoglalása volt, mivel a miniszterelnök a franciaországi zavargásokra reagálva megerősítette, hogy a Tisza-kormány fenntartja Magyarország szigorú bevándorlási politikáját, és továbbra is kiáll a külső határok védelme mellett. Magyar szerint Európában egyre többen sürgetik a migráció kezelésének átalakítását.

A kormányfő vasárnap arra is utalt, hogy hamarosan tisztázódhat a választási kampány egyik, ellene irányuló politikai akciójának, a radnaimark.hu létrehozásának háttere is.

Az oktatás és az agrárium területén is új intézkedéseket jelentettek be a kormány tagjai:

  • Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a mesterséges intelligencia térnyeréséhez igazodó oktatási reform elképzeléseiről beszélt,
  • míg Bóna Szabolcs agrárminiszter az aszálykárokkal sújtott gazdálkodóknak kedvező támogatási szabályváltozásokról számolt be.
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eközben bejelentette, hogy közbeszerzés indult a tiszafüredi vasúti és autóbuszos közlekedési csomópont környezetének korszerűsítésére.

Belpolitikai vitát váltott ki Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata, amelyből kimaradt a családi vállalkozásban meglévő 28 százalékos tulajdonrésze. Forsthoffer szerint a kihagyás a vagyonnyilatkozati szabályok értelmezéséből fakadt, a jövedelmi és vagyoni adatait továbbra is fenntartja, céges érdekeltségéről pedig külön tájékoztatást küld a mentelmi bizottságnak. A politikus visszautasította, hogy el akarta volna titkolni a két évtizede nyilvánosan megismerhető tulajdonrészét. Várhatóan a parlamentben az ellenzéki képviselők hevesen támadják majd a házelnököt.

A határon túli magyar támogatások átvilágítása is napirenden maradt, mint arról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter erdélyi körútján beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a kormány ellenőrzi a korábbi támogatások felhasználását, különös tekintettel a választások előtt megugró egyedi kifizetésekre, és szakmai alapokra helyezné a forráselosztást. Tarr szerint a feltárt visszaéléseknek következményei lesznek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok nem irányulhatnak általában a korábbi rendszerrel kapcsolatba kerülő intézmények ellen. Magyar Péter tervezett erdélyi látogatásának időpontját egyelőre nem jelentették be.

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Címlapkép: Kormánypárti képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 13-án. Az első sorban Magyar Péter miniszterelnök (j2) és Orbán Anita külügyminiszter (j) és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b) Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b2). A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.

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