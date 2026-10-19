Tisza-kormány: Magyar Péter jóléti intézkedések sorát jelentette be, Budapestre jön Ursula von der Leyen

Gulyás Gergely a parlamenti távozását mérlegeli
Belátható időn belül dönt arról, megtartja-e országgyűlési mandátumát Gulyás Gergely – mondta a Népszabadságnak a volt miniszter, aki júliusban távozott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról.
Közlése szerint hosszabb távon már nem feltétlenül a politikában gondolkodik, részben a képviselői ciklusokat korlátozó szabályozás miatt.
Orbán Viktor vasárnap arról beszélt, hogy Gulyás vezeti a Fidesz közjogi kabinetjét. A politikus ugyanakkor azt mondta, egyelőre csak felkérést kapott, a kabinet feladatköre még nincs meghatározva. Jelenleg a Törvényalkotási Bizottság tagjaként dolgozik, parlamenti maradásának hosszabb távú indokoltságát azonban megfontolja.
Nagy bejelentéseket tett Magyar Péter - Hogy hatnak ezek az OTP-re?
A tőzsde egy kíméletlen rögtönítélő törvényszék, azonnal véleményt mond a világban zajló eseményekről, így a mai 2027-es költségvetési bejelentésekről is. Az első ítélet pedig az OTP-nél inkább negatív. Mi is azt gondoljuk, hogy az OTP szempontjából a mai bejelentések közvetlen eredményhatása inkább negatív, de a gazdaságélénkítő lépések és egy hiteles költségvetési kiigazítás ezt azért tudják ellensúlyozni. A legfontosabb kérdés az OTP szempontjából most a magyarországi adóterhelés növekedése, a támogatott lakáshitelezés szűkítése és a banki díjazás csökkentése. A lakástakarékok állami támogatásának visszaállítása viszont kifejezetten kedvező üzleti lehetőségeket teremthet a bankoknak, így az OTP-nek is. Gyorsértékelés következik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megvan a 2027-es hiánycél - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Erősödéssel reagált a forint a 2027-es költségvetési terv bemutatására, amelyet Magyar Péter miniszterelnök ismertetett a parlamentben. A miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, melyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtik elő. A költségvetési hiány így várhatóan a GDP 4,9 százalékát teszi ki 2027-ben.
Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója
A jelenlegi 9 százalékról megemeli 2027-ben a Tisza-kormány a társasági adó általános adókulcsát - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben napirend előtti felszólalásában.
Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is
Az 5%-os lakásáfa meghosszabbításán és a jövőre 30 milliárd forintos bérlakásfejlesztési program bejelentésén túl egy három pillérből álló Wekerle Plusz programot jelentett be a Parlamentben a miniszterelnök. Az Otthon Start helyébe lépő hitelprogram csak a 41 év alattiak elsőlakás-vásárlására és -építésére lesz igénybe vehető, új lakások esetén fix 3%-os, használt lakások esetén fix 5%-os kamattal. Visszatér a lakástakarék-pénztári megtakarítások állami támogatása, a futamidő első öt évében a befizetések 10%-a, a hatodik évtől a 20%-a erejéig, emellett energetikai célú lakásfelújítási támogatást vezet be a kormány 7,5 millió forintig házasságra és gyermekre vonatkozó megkötés nélkül, akár 15 milliós, fix 3%-os kamatozású hitellehetőség mellett.
Kivezeti a kormány az árrésstopot!
Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kormány az árrésstopot is kivezeti.
Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI
Több mint 70 magyarországi oktatási intézményt érintett a ma reggeli bombafenyegetés, a rendőrségi ellenőrzések alapján azonban a riasztások alaptalannak bizonyultak. A hatóságok haladéktalanul megkezdték az épületek átvizsgálását és a felelősök felkutatását – tudatta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter bemondta, mekkora lesz jövőre a költségvetési hiány!
Jövőre 4,9% lesz a költségvetési hiány - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn.
Magyar Péter: marad a 13. és 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét
A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és kifizeti a 14. havi nyugdíj első heti részletét is, jelentette be hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. Januárban minden nyugdíjas megkapja az éves inflációkövető emelést, amelynek mértéke várhatóan 3 százalék körül lesz. A kormány négy év alatt, 2030-ig lépésről lépésre bevezeti a mintegy 2,2 millió embert érintő Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet költeni. Az első részlet 2027-ben érkezik, és feltehetően 50 ezer forint lesz a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig 25 ezer forintot kaphatnak az első évben. A felzárkóztatásra, a SZÉP-kártyára és a nyugdíjemelésre a kormány összesen 449 milliárd forintot fordít.
Magyar Péter: marad a 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíj, jövőre kifizetik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részletét
A Tisza-kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, és kifizeti a 14. havi nyugdíj első heti részletét is, jelentette be hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. Januárban minden nyugdíjas megkapja az éves inflációkövető emelést, amelynek mértéke várhatóan 3 százalék körül lesz. A kormány négy év alatt, 2030-ig lépésről lépésre bevezeti a mintegy 2,2 millió embert érintő Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelynek összegét élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet költeni. Az első részlet 2027-ben érkezik, és feltehetően 50 ezer forint lesz a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig 25 ezer forintot kaphatnak az első évben. A felzárkóztatásra, a SZÉP-kártyára és a nyugdíjemelésre a kormány összesen 449 milliárd forintot fordít.
Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Széleskörű adócsökkentést jelentett be a miniszterelnök.
Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron
Emmanuel Macron francia elnök mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulójának október 23-i állami ünnepségén, a francia nagykövetség közleménye ugyanis rácáfol Magyar Péter miniszterelnök múlt heti bejelentésére - írta a Telex.
Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedett pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő igazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött - tudósított a Telex.
Forsthoffer Ágnes kiegészítést tett a nyitó vagyonnyilatkozatához
Forsthoffer ágnes házelnök bejelentette, hogy korrigálta a korábban benyújtott vagyonnyilatkozatát. Tájékoztatása szerint a reggeli órákban átadott részletes kiegészítés érdemben nem módosította vagyoni helyzetének eredeti bemutatását.
Rejtegetnivalóm nincs, nem is volt, nem is lesz
– fogalmazott a házelnök.
Az előzmény, hogy Forsthoffer nem tüntette fel a balatonfüredi Hotel Margarétát üzemeltető Fortrend Hotel Kft.-ben meglévő 28 százalékos tulajdonrészét a nyitó vagyonnyilatkozatában. Hidvéghi Balázs emiatt vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a mentelmi bizottságnál, és a cégtől származó jövedelmek feltüntetését is kifogásolta.
Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
Hétfőn 13 órakor, az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés fő számait és legfontosabb célkitűzéseit. A bejelentést élőben közvetítjük.
Budapestre érkezik Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Budapestre érkezik október 23-án Magyar Péter meghívására.
Nagy Ervin ismertette, hogy intenzív átvilágítás zajlik több állami szervnél
Átvilágítást végez a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Magyar Állami Operaházban, a Budapesti Operettszínházban és a Nemzeti Színházban. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az Operaházban már lezárult az adatgyűjtés, és jelenleg az eredmények értékelése zajlik. Az Operettszínházban munkavállalói panaszok nyomán indult vizsgálat, ezért Kiss-B. Atilla főigazgatót annak idejére mentesítették a munkavégzés alól. A Tarr Zoltán miniszter által elrendelt nemzeti színházi ellenőrzés az intézmény mérete miatt hosszabb ideig tarthat. A tárca célja, hogy a közpénzből működő kulturális intézmények átláthatóan és szabályosan működjenek.
Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány
Pozsonyban egyeztetnek a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, hogyan lehetne olcsóbbá és biztonságosabbá tenni az energiát a lakosság és a vállalkozások számára. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.
Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon
Új, nyilvánosan böngészhető kormányzati szervezeti fát indított a kabinet, amely egyetlen felületen mutatja be a központi állami intézményeket, a költségvetési szervek közötti irányítási és fenntartói kapcsolatokat, valamint a többségi állami tulajdonban álló vállalatokat – jelentette be közleményében a kormány. A cél, hogy a korábban különböző adatbázisokban elérhető információkat egységes, könnyen áttekinthető rendszerben tegyék hozzáférhetővé.
Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban
Akár 320 milliárd forintnyi állami támogatásban és adókedvezményben részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára, miközben a szerződés nem garantálja magyar munkavállalók foglalkoztatását – derül ki a Népszabadság által megszerzett dokumentumból. A 2025-ben kötött megállapodás alapján 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járhat a beruházáshoz, a vállalat konkrét gazdasági vállalásait azonban kitakarták.
Már az egész kormány az új költségvetésre hangol
Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor mutatja be a következő évi büdzsét.
A kormány többi tagjai is erre a hangol a Facebook-oldalán, de most várhatóan csak a főbb számokat ismerhetjük meg, a részletekre kedd-szerdáig még várni kell.
Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait
Vértelen forradalom zajlik Magyarországon a tavaszi hatalomátadás óta, amelynek során akár alkotmánymódosítással is el kell távolítani az előző rendszer kinevezettjeit a kulcspozíciókból a jogállam helyreállítása érdekében – fejtette ki Baka András köztársasági elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. Az államfő elismerte, hogy hibázott az első legfőbb ügyészi jelölt kiválasztásakor, tisztázta a közelmúltbeli, határozottan Ukrajna-párti ENSZ-beszédének hátterét, és egyértelművé tette, hogy kegyelmezési gyakorlatában radikálisan szakít elődje, Novák Katalin politikai indíttatású döntéseivel.
Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény
Három év letöltendő börtönbüntetést kapott a Volánbusz egykori vezérigazgatója egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügyben, amelynek hátterében jelentős vagyonkimentési kísérletekre is fény derült. A 24.hu feltárta, hogy a nem jogerősen elítélt Fekete Antalt milyen üzleti és személyes kapcsolatok fűzik a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-vezért érintő, több mint tízmilliárdos korrupciós botrány szereplőihez.
Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek
Jelentős béremelésekkel és új fejlesztési forrásokkal erősítené az oktatást a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pedagógusbérek továbbra is elérik a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, immár teljes egészében hazai forrásból, miközben a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai dolgozók fizetése is emelkedik. Emellett közel 10 milliárd forint jut iskolafejlesztésekre, megduplázódik az ifjúságpolitika költségvetése, a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás pedig önálló költségvetési keretet kap.
Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is.
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz
Magyar Péter hétfőn, a 13 órakor kezdődő parlamenti ülésen, napirend előtti felszólalásában mutatja be a 2027-es költségvetés fő irányait. A miniszterelnök az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a jövő évi büdzsét, amely az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben a milliárdosoktól és a környezetszennyező vállalatoktól csoportosítana át forrásokat. A kormány több pénzt ígér a családoknak, a nyugdíjasoknak, a magyar vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek, emellett uniós forrásokból nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízügyi beruházásokat indítana.
A hétfői beszédből elsősorban az derülhet ki, hogy nagy vonalakban milyen konkrét összegekkel, adó- és kiadási intézkedésekkel számol a kabinet. A részletes tervezet kedden vagy szerdán érkezhet.
Az Országgyűlésben hétfőn a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tartanak, az utolsó vitára és a voksolásra legkorábban 14:45-től lehet számítani. A pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat átírja az idei büdzsé főszámait, több költségvetési fejezetet befizetésre kötelez, és létrehozza a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló Havária Alapot.
A parlamenti ülésen emellett napirendre kerül Kardosné Gyurkó Katalin fideszes képviselő mandátumigazolása és eskütétele is.
A hétvége egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye Magyar Péter migrációs állásfoglalása volt, mivel a miniszterelnök a franciaországi zavargásokra reagálva megerősítette, hogy a Tisza-kormány fenntartja Magyarország szigorú bevándorlási politikáját, és továbbra is kiáll a külső határok védelme mellett. Magyar szerint Európában egyre többen sürgetik a migráció kezelésének átalakítását.
A kormányfő vasárnap arra is utalt, hogy hamarosan tisztázódhat a választási kampány egyik, ellene irányuló politikai akciójának, a radnaimark.hu létrehozásának háttere is.
Az oktatás és az agrárium területén is új intézkedéseket jelentettek be a kormány tagjai:
- Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a mesterséges intelligencia térnyeréséhez igazodó oktatási reform elképzeléseiről beszélt,
- míg Bóna Szabolcs agrárminiszter az aszálykárokkal sújtott gazdálkodóknak kedvező támogatási szabályváltozásokról számolt be.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eközben bejelentette, hogy közbeszerzés indult a tiszafüredi vasúti és autóbuszos közlekedési csomópont környezetének korszerűsítésére.
Belpolitikai vitát váltott ki Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata, amelyből kimaradt a családi vállalkozásban meglévő 28 százalékos tulajdonrésze. Forsthoffer szerint a kihagyás a vagyonnyilatkozati szabályok értelmezéséből fakadt, a jövedelmi és vagyoni adatait továbbra is fenntartja, céges érdekeltségéről pedig külön tájékoztatást küld a mentelmi bizottságnak. A politikus visszautasította, hogy el akarta volna titkolni a két évtizede nyilvánosan megismerhető tulajdonrészét. Várhatóan a parlamentben az ellenzéki képviselők hevesen támadják majd a házelnököt.
A határon túli magyar támogatások átvilágítása is napirenden maradt, mint arról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter erdélyi körútján beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a kormány ellenőrzi a korábbi támogatások felhasználását, különös tekintettel a választások előtt megugró egyedi kifizetésekre, és szakmai alapokra helyezné a forráselosztást. Tarr szerint a feltárt visszaéléseknek következményei lesznek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok nem irányulhatnak általában a korábbi rendszerrel kapcsolatba kerülő intézmények ellen. Magyar Péter tervezett erdélyi látogatásának időpontját egyelőre nem jelentették be.
Címlapkép: Kormánypárti képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 13-án. Az első sorban Magyar Péter miniszterelnök (j2) és Orbán Anita külügyminiszter (j) és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b) Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b2). A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.
Döntött a kormány: 2027-ben emelkedik a nagy cégek társasági adója
Az intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be.
Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is
Csak új lakásokra és energiakorszerűsítésre lesz elérhető 3%-os hitel.
Az Európai Bizottság beintett Amerika nagy tervének: nemet mondanak az orosz gáz vásárlására
Ez lenne az elképzelés a békére.
Kivezeti a kormány az árrésstopot!
Magyar Péter jelentette be.
Azonnali intézkedést rendeltek el a magyar iskolákban: bombafenyegetés miatt nyomoz az NNI
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