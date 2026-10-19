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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn kora délután, az Országgyűlésben ismerteti a 2027-es költségvetés terveit, amelyből kiderülhet, hogyan finanszírozná a kormány a korábban beígért gazdasági és társadalmi intézkedéseket. A parlament eközben az idei költségvetés módosításáról is szavaz, amely jelentős átcsoportosításokat és egy új, rendkívüli kiadásokra szolgáló alap létrehozását tartalmazza. A hétvégén több fontos kormányzati bejelentés is érkezett, a migrációs politikától az oktatás átalakításán át az agrártámogatásokig. Folyamatosan frissülő tudósításunkban követjük a hétfői belpolitikai eseményeket.
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Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon

Új, nyilvánosan böngészhető kormányzati szervezeti fát indított a kabinet, amely egyetlen felületen mutatja be a központi állami intézményeket, a költségvetési szervek közötti irányítási és fenntartói kapcsolatokat, valamint a többségi állami tulajdonban álló vállalatokat – jelentette be közleményében a kormány. A cél, hogy a korábban különböző adatbázisokban elérhető információkat egységes, könnyen áttekinthető rendszerben tegyék hozzáférhetővé.

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Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon
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Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban

Akár 320 milliárd forintnyi állami támogatásban és adókedvezményben részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára, miközben a szerződés nem garantálja magyar munkavállalók foglalkoztatását – derül ki a Népszabadság által megszerzett dokumentumból. A 2025-ben kötött megállapodás alapján 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járhat a beruházáshoz, a vállalat konkrét gazdasági vállalásait azonban kitakarták.

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Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban
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Már az egész kormány az új költségvetésre hangol

Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor mutatja be a következő évi büdzsét.

A kormány többi tagjai is erre a hangol a Facebook-oldalán, de most várhatóan csak a főbb számokat ismerhetjük meg, a részletekre kedd-szerdáig még várni kell.

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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait

Vértelen forradalom zajlik Magyarországon a tavaszi hatalomátadás óta, amelynek során akár alkotmánymódosítással is el kell távolítani az előző rendszer kinevezettjeit a kulcspozíciókból a jogállam helyreállítása érdekében – fejtette ki Baka András köztársasági elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. Az államfő elismerte, hogy hibázott az első legfőbb ügyészi jelölt kiválasztásakor, tisztázta a közelmúltbeli, határozottan Ukrajna-párti ENSZ-beszédének hátterét, és egyértelművé tette, hogy kegyelmezési gyakorlatában radikálisan szakít elődje, Novák Katalin politikai indíttatású döntéseivel.

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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait
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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény

Három év letöltendő börtönbüntetést kapott a Volánbusz egykori vezérigazgatója egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügyben, amelynek hátterében jelentős vagyonkimentési kísérletekre is fény derült. A 24.hu feltárta, hogy a nem jogerősen elítélt Fekete Antalt milyen üzleti és személyes kapcsolatok fűzik a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-vezért érintő, több mint tízmilliárdos korrupciós botrány szereplőihez.

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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény
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Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek

  Jelentős béremelésekkel és új fejlesztési forrásokkal erősítené az oktatást a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pedagógusbérek továbbra is elérik a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, immár teljes egészében hazai forrásból, miközben a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai dolgozók fizetése is emelkedik. Emellett közel 10 milliárd forint jut iskolafejlesztésekre, megduplázódik az ifjúságpolitika költségvetése, a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás pedig önálló költségvetési keretet kap.

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Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek
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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is.

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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz

Magyar Péter hétfőn, a 13 órakor kezdődő parlamenti ülésen, napirend előtti felszólalásában mutatja be a 2027-es költségvetés fő irányait. A miniszterelnök az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a jövő évi büdzsét, amely az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben a milliárdosoktól és a környezetszennyező vállalatoktól csoportosítana át forrásokat. A kormány több pénzt ígér a családoknak, a nyugdíjasoknak, a magyar vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek, emellett uniós forrásokból nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízügyi beruházásokat indítana.

A hétfői beszédből elsősorban az derülhet ki, hogy nagy vonalakban milyen konkrét összegekkel, adó- és kiadási intézkedésekkel számol a kabinet. A részletes tervezet kedden vagy szerdán érkezhet.

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Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a 2027-es költségvetési terv, és a választási kampány egyik legrejtélyesebb története is kiderül

Az Országgyűlésben hétfőn a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tartanak, az utolsó vitára és a voksolásra legkorábban 14:45-től lehet számítani. A pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat átírja az idei büdzsé főszámait, több költségvetési fejezetet befizetésre kötelez, és létrehozza a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló Havária Alapot.

A parlamenti ülésen emellett napirendre kerül Kardosné Gyurkó Katalin fideszes képviselő mandátumigazolása és eskütétele is.

A hétvége egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye Magyar Péter migrációs állásfoglalása volt, mivel a miniszterelnök a franciaországi zavargásokra reagálva megerősítette, hogy a Tisza-kormány fenntartja Magyarország szigorú bevándorlási politikáját, és továbbra is kiáll a külső határok védelme mellett. Magyar szerint Európában egyre többen sürgetik a migráció kezelésének átalakítását.

A kormányfő vasárnap arra is utalt, hogy hamarosan tisztázódhat a választási kampány egyik, ellene irányuló politikai akciójának, a radnaimark.hu létrehozásának háttere is.

Az oktatás és az agrárium területén is új intézkedéseket jelentettek be a kormány tagjai:

  • Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a mesterséges intelligencia térnyeréséhez igazodó oktatási reform elképzeléseiről beszélt,
  • míg Bóna Szabolcs agrárminiszter az aszálykárokkal sújtott gazdálkodóknak kedvező támogatási szabályváltozásokról számolt be.
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eközben bejelentette, hogy közbeszerzés indult a tiszafüredi vasúti és autóbuszos közlekedési csomópont környezetének korszerűsítésére.

Belpolitikai vitát váltott ki Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata, amelyből kimaradt a családi vállalkozásban meglévő 28 százalékos tulajdonrésze. Forsthoffer szerint a kihagyás a vagyonnyilatkozati szabályok értelmezéséből fakadt, a jövedelmi és vagyoni adatait továbbra is fenntartja, céges érdekeltségéről pedig külön tájékoztatást küld a mentelmi bizottságnak. A politikus visszautasította, hogy el akarta volna titkolni a két évtizede nyilvánosan megismerhető tulajdonrészét. Várhatóan a parlamentben az ellenzéki képviselők hevesen támadják majd a házelnököt.

A határon túli magyar támogatások átvilágítása is napirenden maradt, mint arról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter erdélyi körútján beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a kormány ellenőrzi a korábbi támogatások felhasználását, különös tekintettel a választások előtt megugró egyedi kifizetésekre, és szakmai alapokra helyezné a forráselosztást. Tarr szerint a feltárt visszaéléseknek következményei lesznek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok nem irányulhatnak általában a korábbi rendszerrel kapcsolatba kerülő intézmények ellen. Magyar Péter tervezett erdélyi látogatásának időpontját egyelőre nem jelentették be.

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Címlapkép: Kormánypárti képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 13-án. Az első sorban Magyar Péter miniszterelnök (j2) és Orbán Anita külügyminiszter (j) és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b) Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b2). A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.

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