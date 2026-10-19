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FONTOS Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tesz, Budapestre jön Ursula von der Leyen
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tesz, Budapestre jön Ursula von der Leyen

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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn kora délután, az Országgyűlésben ismerteti a 2027-es költségvetés terveit, amelyből kiderülhet, hogyan finanszírozná a kormány a korábban beígért gazdasági és társadalmi intézkedéseket. A parlament eközben az idei költségvetés módosításáról is szavaz, amely jelentős átcsoportosításokat és egy új, rendkívüli kiadásokra szolgáló alap létrehozását tartalmazza. Kiderült, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elfogadta Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségekre. Folyamatosan frissülő tudósításunkban követjük a hétfői belpolitikai eseményeket.
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Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedett pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő igazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött - tudósított a Telex.

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Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
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Forsthoffer Ágnes kiegészítést tett a nyitó vagyonnyilatkozatához

Forsthoffer ágnes házelnök bejelentette, hogy korrigálta a korábban benyújtott vagyonnyilatkozatát. Tájékoztatása szerint a reggeli órákban átadott részletes kiegészítés érdemben nem módosította vagyoni helyzetének eredeti bemutatását.

Rejtegetnivalóm nincs, nem is volt, nem is lesz

– fogalmazott a házelnök.

Az előzmény, hogy Forsthoffer nem tüntette fel a balatonfüredi Hotel Margarétát üzemeltető Fortrend Hotel Kft.-ben meglévő 28 százalékos tulajdonrészét a nyitó vagyonnyilatkozatában. Hidvéghi Balázs emiatt vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a mentelmi bizottságnál, és a cégtől származó jövedelmek feltüntetését is kifogásolta.

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Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről

Hétfőn 13 órakor, az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés fő számait és legfontosabb célkitűzéseit. A bejelentést élőben közvetítjük.

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Hamarosan nagy bejelentést tesz Magyar Péter a 2027-es költségvetésről
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Budapestre érkezik Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is Budapestre érkezik október 23-án Magyar Péter meghívására.

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Budapestre érkezik Ursula von der Leyen
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Nagy Ervin ismertette, hogy intenzív átvilágítás zajlik több állami szervnél

Átvilágítást végez a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Magyar Állami Operaházban, a Budapesti Operettszínházban és a Nemzeti Színházban. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az Operaházban már lezárult az adatgyűjtés, és jelenleg az eredmények értékelése zajlik. Az Operettszínházban munkavállalói panaszok nyomán indult vizsgálat, ezért Kiss-B. Atilla főigazgatót annak idejére mentesítették a munkavégzés alól. A Tarr Zoltán miniszter által elrendelt nemzeti színházi ellenőrzés az intézmény mérete miatt hosszabb ideig tarthat. A tárca célja, hogy a közpénzből működő kulturális intézmények átláthatóan és szabályosan működjenek.

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Nagy Ervin ismertette, hogy intenzív átvilágítás zajlik több állami szervnél
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Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány

Pozsonyban egyeztetnek a visegrádi országok energetikáért felelős miniszterei és az Európai Unió energiaügyi biztosa arról, hogyan lehetne olcsóbbá és biztonságosabbá tenni az energiát a lakosság és a vállalkozások számára. A találkozón Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mellett Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel miniszter, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos vesz részt.

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Kapitány István: praktikus megoldással tenné olcsóbbá az energiát a kormány
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Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon

Új, nyilvánosan böngészhető kormányzati szervezeti fát indított a kabinet, amely egyetlen felületen mutatja be a központi állami intézményeket, a költségvetési szervek közötti irányítási és fenntartói kapcsolatokat, valamint a többségi állami tulajdonban álló vállalatokat – jelentette be közleményében a kormány. A cél, hogy a korábban különböző adatbázisokban elérhető információkat egységes, könnyen áttekinthető rendszerben tegyék hozzáférhetővé.

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Fontos bejelentés érkezett: teljesen átláthatóvá válhat az állami vagyon működése Magyarországon
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Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban

Akár 320 milliárd forintnyi állami támogatásban és adókedvezményben részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára, miközben a szerződés nem garantálja magyar munkavállalók foglalkoztatását – derül ki a Népszabadság által megszerzett dokumentumból. A 2025-ben kötött megállapodás alapján 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járhat a beruházáshoz, a vállalat konkrét gazdasági vállalásait azonban kitakarták.

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Kiderült a magyarországi gigaberuházás részlete: nem kötelező magyarokat foglalkoztatni a kínai gyárban
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Már az egész kormány az új költségvetésre hangol

Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor mutatja be a következő évi büdzsét.

A kormány többi tagjai is erre a hangol a Facebook-oldalán, de most várhatóan csak a főbb számokat ismerhetjük meg, a részletekre kedd-szerdáig még várni kell.

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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait

Vértelen forradalom zajlik Magyarországon a tavaszi hatalomátadás óta, amelynek során akár alkotmánymódosítással is el kell távolítani az előző rendszer kinevezettjeit a kulcspozíciókból a jogállam helyreállítása érdekében – fejtette ki Baka András köztársasági elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. Az államfő elismerte, hogy hibázott az első legfőbb ügyészi jelölt kiválasztásakor, tisztázta a közelmúltbeli, határozottan Ukrajna-párti ENSZ-beszédének hátterét, és egyértelművé tette, hogy kegyelmezési gyakorlatában radikálisan szakít elődje, Novák Katalin politikai indíttatású döntéseivel.

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Baka András szerint nincs más út: fel kell számolni a korábbi rendszer hatalmi maradványait
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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény

Három év letöltendő börtönbüntetést kapott a Volánbusz egykori vezérigazgatója egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügyben, amelynek hátterében jelentős vagyonkimentési kísérletekre is fény derült. A 24.hu feltárta, hogy a nem jogerősen elítélt Fekete Antalt milyen üzleti és személyes kapcsolatok fűzik a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-vezért érintő, több mint tízmilliárdos korrupciós botrány szereplőihez.

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Három év börtönre ítélték a magyar állami cég volt vezérét, hatalmas vagyonkimentésre derült fény
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Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek

  Jelentős béremelésekkel és új fejlesztési forrásokkal erősítené az oktatást a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pedagógusbérek továbbra is elérik a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, immár teljes egészében hazai forrásból, miközben a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai dolgozók fizetése is emelkedik. Emellett közel 10 milliárd forint jut iskolafejlesztésekre, megduplázódik az ifjúságpolitika költségvetése, a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás pedig önálló költségvetési keretet kap.

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Nagy fordulat az oktatásban: béremelés és kétszeresére növelt támogatások jönnek
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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást

Állítólag a Fideszhez köthető szereplők állhattak a 2026-os választási kampány egyik legnagyobb visszhangot kiváltó lejáratási kísérlete mögött, amely végül kudarcba fulladt – olvasható a 444 cikkében. A februárban megjelent radnaimark.hu oldal egy Magyar Péterről készült, állítólagos szexuális és kábítószeres felvételt harangozott be, a videó azonban soha nem került elő. A lap forrásai szerint a szervezésben kulcsszerepe lehetett Fidesz egyik ismert háttéremberének, de ő tagadja, hogy a honlap ügyében egyeztetett volna bárkivel is.

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Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz

Magyar Péter hétfőn, a 13 órakor kezdődő parlamenti ülésen, napirend előtti felszólalásában mutatja be a 2027-es költségvetés fő irányait. A miniszterelnök az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a jövő évi büdzsét, amely az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben a milliárdosoktól és a környezetszennyező vállalatoktól csoportosítana át forrásokat. A kormány több pénzt ígér a családoknak, a nyugdíjasoknak, a magyar vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek, emellett uniós forrásokból nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízügyi beruházásokat indítana.

A hétfői beszédből elsősorban az derülhet ki, hogy nagy vonalakban milyen konkrét összegekkel, adó- és kiadási intézkedésekkel számol a kabinet. A részletes tervezet kedden vagy szerdán érkezhet.

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Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a 2027-es költségvetési terv, és a választási kampány egyik legrejtélyesebb története is kiderül

Az Országgyűlésben hétfőn a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tartanak, az utolsó vitára és a voksolásra legkorábban 14:45-től lehet számítani. A pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat átírja az idei büdzsé főszámait, több költségvetési fejezetet befizetésre kötelez, és létrehozza a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló Havária Alapot.

A parlamenti ülésen emellett napirendre kerül Kardosné Gyurkó Katalin fideszes képviselő mandátumigazolása és eskütétele is.

A hétvége egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye Magyar Péter migrációs állásfoglalása volt, mivel a miniszterelnök a franciaországi zavargásokra reagálva megerősítette, hogy a Tisza-kormány fenntartja Magyarország szigorú bevándorlási politikáját, és továbbra is kiáll a külső határok védelme mellett. Magyar szerint Európában egyre többen sürgetik a migráció kezelésének átalakítását.

A kormányfő vasárnap arra is utalt, hogy hamarosan tisztázódhat a választási kampány egyik, ellene irányuló politikai akciójának, a radnaimark.hu létrehozásának háttere is.

Az oktatás és az agrárium területén is új intézkedéseket jelentettek be a kormány tagjai:

  • Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a mesterséges intelligencia térnyeréséhez igazodó oktatási reform elképzeléseiről beszélt,
  • míg Bóna Szabolcs agrárminiszter az aszálykárokkal sújtott gazdálkodóknak kedvező támogatási szabályváltozásokról számolt be.
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eközben bejelentette, hogy közbeszerzés indult a tiszafüredi vasúti és autóbuszos közlekedési csomópont környezetének korszerűsítésére.

Belpolitikai vitát váltott ki Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata, amelyből kimaradt a családi vállalkozásban meglévő 28 százalékos tulajdonrésze. Forsthoffer szerint a kihagyás a vagyonnyilatkozati szabályok értelmezéséből fakadt, a jövedelmi és vagyoni adatait továbbra is fenntartja, céges érdekeltségéről pedig külön tájékoztatást küld a mentelmi bizottságnak. A politikus visszautasította, hogy el akarta volna titkolni a két évtizede nyilvánosan megismerhető tulajdonrészét. Várhatóan a parlamentben az ellenzéki képviselők hevesen támadják majd a házelnököt.

A határon túli magyar támogatások átvilágítása is napirenden maradt, mint arról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter erdélyi körútján beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a kormány ellenőrzi a korábbi támogatások felhasználását, különös tekintettel a választások előtt megugró egyedi kifizetésekre, és szakmai alapokra helyezné a forráselosztást. Tarr szerint a feltárt visszaéléseknek következményei lesznek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok nem irányulhatnak általában a korábbi rendszerrel kapcsolatba kerülő intézmények ellen. Magyar Péter tervezett erdélyi látogatásának időpontját egyelőre nem jelentették be.

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Címlapkép: Kormánypárti képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 13-án. Az első sorban Magyar Péter miniszterelnök (j2) és Orbán Anita külügyminiszter (j) és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b) Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b2). A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.

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