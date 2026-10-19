Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tesz, Budapestre jön Ursula von der Leyen

Magyar Péter hétfőn, a 13 órakor kezdődő parlamenti ülésen, napirend előtti felszólalásában mutatja be a 2027-es költségvetés fő irányait. A miniszterelnök az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként harangozta be a jövő évi büdzsét, amely az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben a milliárdosoktól és a környezetszennyező vállalatoktól csoportosítana át forrásokat. A kormány több pénzt ígér a családoknak, a nyugdíjasoknak, a magyar vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek, emellett uniós forrásokból nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízügyi beruházásokat indítana.

A hétfői beszédből elsősorban az derülhet ki, hogy nagy vonalakban milyen konkrét összegekkel, adó- és kiadási intézkedésekkel számol a kabinet. A részletes tervezet kedden vagy szerdán érkezhet.

Az Országgyűlésben hétfőn a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tartanak, az utolsó vitára és a voksolásra legkorábban 14:45-től lehet számítani. A pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat átírja az idei büdzsé főszámait, több költségvetési fejezetet befizetésre kötelez, és létrehozza a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló Havária Alapot.

A parlamenti ülésen emellett napirendre kerül Kardosné Gyurkó Katalin fideszes képviselő mandátumigazolása és eskütétele is.

A hétvége egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye Magyar Péter migrációs állásfoglalása volt, mivel a miniszterelnök a franciaországi zavargásokra reagálva megerősítette, hogy a Tisza-kormány fenntartja Magyarország szigorú bevándorlási politikáját, és továbbra is kiáll a külső határok védelme mellett. Magyar szerint Európában egyre többen sürgetik a migráció kezelésének átalakítását.

A kormányfő vasárnap arra is utalt, hogy hamarosan tisztázódhat a választási kampány egyik, ellene irányuló politikai akciójának, a radnaimark.hu létrehozásának háttere is.

Az oktatás és az agrárium területén is új intézkedéseket jelentettek be a kormány tagjai:

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a mesterséges intelligencia térnyeréséhez igazodó oktatási reform elképzeléseiről beszélt,

a mesterséges intelligencia térnyeréséhez igazodó oktatási reform elképzeléseiről beszélt, míg Bóna Szabolcs agrárminiszter az aszálykárokkal sújtott gazdálkodóknak kedvező támogatási szabályváltozásokról számolt be.

az aszálykárokkal sújtott gazdálkodóknak kedvező támogatási szabályváltozásokról számolt be. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter eközben bejelentette, hogy közbeszerzés indult a tiszafüredi vasúti és autóbuszos közlekedési csomópont környezetének korszerűsítésére.

Belpolitikai vitát váltott ki Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata, amelyből kimaradt a családi vállalkozásban meglévő 28 százalékos tulajdonrésze. Forsthoffer szerint a kihagyás a vagyonnyilatkozati szabályok értelmezéséből fakadt, a jövedelmi és vagyoni adatait továbbra is fenntartja, céges érdekeltségéről pedig külön tájékoztatást küld a mentelmi bizottságnak. A politikus visszautasította, hogy el akarta volna titkolni a két évtizede nyilvánosan megismerhető tulajdonrészét. Várhatóan a parlamentben az ellenzéki képviselők hevesen támadják majd a házelnököt.

A határon túli magyar támogatások átvilágítása is napirenden maradt, mint arról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter erdélyi körútján beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a kormány ellenőrzi a korábbi támogatások felhasználását, különös tekintettel a választások előtt megugró egyedi kifizetésekre, és szakmai alapokra helyezné a forráselosztást. Tarr szerint a feltárt visszaéléseknek következményei lesznek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok nem irányulhatnak általában a korábbi rendszerrel kapcsolatba kerülő intézmények ellen. Magyar Péter tervezett erdélyi látogatásának időpontját egyelőre nem jelentették be.

Címlapkép: Kormánypárti képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 13-án. Az első sorban Magyar Péter miniszterelnök (j2) és Orbán Anita külügyminiszter (j) és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b) Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b2). A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.