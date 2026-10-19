Török Gábor: baloldali elemek dominálnak Magyar Péter első költségvetésében, de sokan rosszul is járhatnak

Erőteljes újraelosztási szándék rajzolódik ki a Magyar-kormány első saját költségvetésében Török Gábor politikai elemző szerint. A 2027-es büdzsé elsősorban a legrosszabb anyagi helyzetben lévők támogatását növelné, ám számos társadalmi csoport vesztesként kerülhet ki az átalakításokból. Ilyen például a 40 év feletti kétgyermekes anyák köre, akik elveszíthetik adómentességüket. Az elemző Magyar Péter miniszterelnök több mint kétórás parlamenti felszólalását értékelte, és hangsúlyozta, hogy a költségvetés részletei egyelőre nem nyilvánosak. Úgy véli, a kormányzás új szakaszba lépett, mert a döntések következményeit az emberek már közvetlenül is megtapasztalják.

A baloldali elemek dominálhatnak a Magyar-kormány első saját költségvetésében, amely elsősorban a legrosszabb anyagi helyzetben lévők támogatását növelné, értékelte Török Gábor politikai elemző a miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalását Facebook-bejegyzésében.

Török szerint Magyar Péter több mint kétórás napirend előtti beszéde, majd az ellenzéki felszólalásokra adott további félórás válasza már önmagában is figyelemre méltó. Az elemző megjegyezte, hogy a beszéd hosszát lehet ugyan rekordként ünnepelni, de annak követése és részletes értékelése sem egyszerű feladat (a Portfolio-n ugyanakkor már egy előzetes értékelést közöltünk – a szerk.).

A politikai elemző első benyomása alapján a 2027-es költségvetésben erőteljes újraelosztási szándék rajzolódik ki, amelynek fő kedvezményezettjei a legnehezebb helyzetben lévők lehetnek.

Ugyanakkor jelentős vesztesekkel is számolni kell, példaként a 40 év feletti kétgyermekes anyák adómentességének elvételét említette. Hangsúlyozta, hogy a költségvetés részletei egyelőre nem nyilvánosak, ezért az intézkedések jelenleg kizárólag a miniszterelnöki beszéd alapján értékelhetők.

Török Gábor szerint a kormányzás ezzel új szakaszba lépett, hiszen a költségvetési politika már nem pusztán politikai kommunikáció kérdése: a döntések következményeit az emberek közvetlenül is megtapasztalják, és saját helyzetük alapján fogják értékelni. Az elemző úgy véli, részben ez is magyarázhatja a szokatlanul hosszú miniszterelnöki felszólalást.

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