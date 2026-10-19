16°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Vadászfotói után távozik a környezetvédelmi bizottságból a Tisza képviselője
Gazdaság

Vadászfotói után távozik a környezetvédelmi bizottságból a Tisza képviselője

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kaprinyák Tibor távozik az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságából, amelynek alelnöke volt – közölte Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője. A képviselőcsoport az etikai bizottság javaslatára döntött a személyi változásról, miután a politikus afrikai vadászatokon készült fotói miatt indult vizsgálat.

A hétfői frakcióülésen hozott döntésről Bujdosó Andrea Anna a Facebook-oldalán számolt be. Kaprinyák későbbi bizottsági feladatáról egyelőre nem határoztak.

Arról, hogy a képviselő melyik bizottság tagja lesz a jövőben, később születik döntés

– áll a tájékoztatásban.

Az ügy előzménye, hogy ismét nyilvánosságot kaptak azok a fényképek, amelyeken Kaprinyák külföldi vadászatokon elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A fotók azért váltottak ki különösen erős kritikát,

Még több Gazdaság

Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tesz, Budapestre jön Ursula von der Leyen

mert a képviselő közben a környezetvédelemmel foglalkozó parlamenti bizottság alelnöki tisztségét töltötte be.

Vadászútjairól már a választási kampányban is jelentek meg beszámolók.

Magyar Péter október 6-án kezdeményezte, hogy a párt elnöksége és frakciója tárgyalja meg Kaprinyák ügyét, és tisztázza, milyen magatartást tart elfogadhatónak a közösségben. A képviselőcsoport október 12-én meghallgatta a politikust, majd az etikai bizottság elé utalta az esetet. Bujdosó akkori közlése szerint Kaprinyák a vizsgálat lezárultáig nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.

Korábban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is megszólalt az ügyben. Hangsúlyozta, hogy Kaprinyák a minisztériumban sem tisztséget nem tölt be, sem feladatot nem lát el, a parlamenti bizottság pedig a tárcát ellenőrző testület. A miniszter a vadászattól is elhatárolódott, és azt írta: „az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet”.

Kaprinyák végzettsége szerint erdőmérnök és vadgazdálkodási szakmérnök, korábban a Nyírerdőnél is dolgozott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
Tisza-kormány: hamarosan jönnek a nagy bejelentések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility