Vadászfotói után távozik a környezetvédelmi bizottságból a Tisza képviselője

A hétfői frakcióülésen hozott döntésről Bujdosó Andrea Anna a Facebook-oldalán számolt be. Kaprinyák későbbi bizottsági feladatáról egyelőre nem határoztak.

Arról, hogy a képviselő melyik bizottság tagja lesz a jövőben, később születik döntés

– áll a tájékoztatásban.

Az ügy előzménye, hogy ismét nyilvánosságot kaptak azok a fényképek, amelyeken Kaprinyák külföldi vadászatokon elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A fotók azért váltottak ki különösen erős kritikát,

mert a képviselő közben a környezetvédelemmel foglalkozó parlamenti bizottság alelnöki tisztségét töltötte be.

Vadászútjairól már a választási kampányban is jelentek meg beszámolók.

Magyar Péter október 6-án kezdeményezte, hogy a párt elnöksége és frakciója tárgyalja meg Kaprinyák ügyét, és tisztázza, milyen magatartást tart elfogadhatónak a közösségben. A képviselőcsoport október 12-én meghallgatta a politikust, majd az etikai bizottság elé utalta az esetet. Bujdosó akkori közlése szerint Kaprinyák a vizsgálat lezárultáig nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.

Korábban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is megszólalt az ügyben. Hangsúlyozta, hogy Kaprinyák a minisztériumban sem tisztséget nem tölt be, sem feladatot nem lát el, a parlamenti bizottság pedig a tárcát ellenőrző testület. A miniszter a vadászattól is elhatárolódott, és azt írta: „az állatjólétért hitelesen és következetesen küzdeni a vadászattal a portfólióban nem lehet”.

Kaprinyák végzettsége szerint erdőmérnök és vadgazdálkodási szakmérnök, korábban a Nyírerdőnél is dolgozott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images