2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

Véget ért a sajtótájékoztató
Befejeződött Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatója, amely a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervének részleteit és a magyar gazdaság rendszerének mélyebb átalakítását mutatta be. A legfontosabb bejelentések a következők voltak:
- 40 év felett megszűnik a kétgyermekes anyák adómentessége, az adókedvezmény pedig 1 millió forint jövedelemig lesz érvényes.
- Emelkednek a családtámogatások és a kis nyugdíjak is, több szektorban jelentősebb béremelések jönnek. Magyar Péter elmondta, hogy
látja és elismeri a további emelések igényét, de egyetlen költségvetés alatt nem lehet több év elmaradását behozni.
- Az állam magán kezdi a spórolást. Kármán András részletesen bemutatta, hogyan tervezi a kormány az állami túlköltekezés visszafogásával, a korrupció visszaszorításával és a túlárazott szerződések átalakításával/megszüntetésével megtakarítani 2027-ben a GDP 1,5 százalékát.
- A kormány fontos célja az adórendszer igazságosabbá tétele is, melyet a - főleg akkumulátoripari cégeket érintő - klímaadók bevezetése, valamint a nagyvállalatok effektív adóterhének növelése fog biztosítani.
- Kármán András megerősítette, hogy az új lakásépítések 5 százalékos áfája határozatlan ideig megmarad.
- Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András is
folyamatosan hivatkozott a fegyelmezett, takarékos szükségességére.A kormánytagok hangsúlyozták:
látják, hogy több szektorban is további béremelésekre van szükség, ezt azonban csak fokozatos, a felelős gazdálkodás fenntartása mellett fogják tudni megadni.
- A fegyelmezett állami gazdálkodás Magyar Péter és Kármán András szerint remélhetőleg beindítja a magyar gazdaságot és visszaállítja az egyenlő versenyfeltételeket, valamint megalapozza hazánk ambiciózus euróövezeti csatlakozási tervét is, amelynek részletes dokumentumai a következő napokban szintén nyilvánosságra kerülnek majd.
Bejelentette Kármán András: határozatlan időre szól az új építésű lakások 5%-os áfája
Határozatlan időre hosszabbítja meg a kormány az új lakások építésére vonatkozó 5%-os áfát – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján. Ezzel a piaci szereplők legszebb álma válik valóra.
Nettó módon értendőek a béremelések
Tisztázó kérdésre válaszolva Magyar Péter miniszterelnök megerősítette, hogy a hétfői parlamenti felszólalásában és a mai eseményen bejelentett
ágazati béremelések nettó módon értendők, azaz a bruttó emelés mértékét és az adócsökkentések hatásait is tartalmazzák.
364 forintos árfolyammal számol a költségvetés
Kérdésre válaszolva Kármán András megerősítette, hogy
364 forintos euró-forint árfolyammal számolt a kormány.
A Költségvetési Tanács is megkapja a javaslatot
Kármán András elmondta, hogy a mai nap folyamán a Költségvetési Tanács részére is elküldik a 2027-es tervezetet, az Országgyűlésnek pedig a hónap végén terjeszti be a törvényjavaslatot a kormány.
Magyar Péter miniszterelnök ezen a ponton hozzátette, hogy mivel a Költségvetési Tanács a korábbi évek - később nem teljesülő - költségvetési terveire is mindig igent mondott, ezért nincs sok értelme a mostani egyeztetésnek.
Az egyetlen értelme az lehet, hogyha esetleg a parlamenti benyújtás előtt kiszivárog a törvénytervezet, akkor tudjuk, hogy az a Költségvetési Tanácstól történt
- mondta a miniszterelnök.
40 év felett nincs szja-mentesség
Magyar Péter a Portfolio kérdésére a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy 40 év felett senki sem kap szja-mentességet, azaz a korábban megítélt szja-mentesség sem lesz ezen kor felett érvényes.
A Portfolio másik kérdésére - amely a költségvetés piaci reakcióra vonatkozott - Magyar Péter elmondta, hogy
ő miniszterelnökként arra igyekszik figyelni, hogy a gazdasági újraelosztás a lehető legigazságosabb legyen.
A kormányfő a gyerekek születésnapi tortájával példálózva elmondta, hogy az életben sem lehetséges, hogy mindenkinek ugyanakkora legyen a tortája, az igazán fontos feladat pedig az, hogy a torta mérete évről évre növekedjen és díszesebb legyen.
A kormányfő kiemelte, hogy
bár a mostani költségvetés csak az első lépést tudja megtenni a problémák orvoslása felé, az emberek többsége látja, hogy ez a költségvetés a lehető legjobb mixe a stabilizációnak és az igazságosságnak, az ország pedig végre jó irányba indult el.
Magyar Péter ambiciózus az euróbevezetéssel kapcsolatban
Az emberek és a vállalkozások érdekében a kormányfő elmondta, hogy szíve szerint mielőbb csatlakozna az ERM II-höz és bevezetné az eurót, de a kormány elsődleges feladata most a felelős közgazdálkodás helyreállítása, euróbevezetésről csak ezután lehet beszélni.
Kármán András megerősítette, hogy a magyar gazdaság érdeke a mielőbbi eurócsatlakozás.
A pénzügyminiszter optimista azzal kapcsolatban, hogyha a ma bejelentett költségvetési pálya tartható lesz, akkor ez megágyaz majd a többi bevezetési kritérium teljesítésének. A pénzügyminiszter ugyanakkor figyelmeztet, hogy a technikai felkészülés hosszú lesz, így a felkészülést már most el kell kezdeni.
Nincs létszámstop a kormányban, de az üres státuszokat nem töltik fel
A kormányzati állásokkal kapcsolatban Magyar Péter egyértelművé tette, hogy nincs hivatalos létszámstop, de bértömeg-gazdálkodás van, ami azt jelenti, hogy
az állami vállalatok és a kormányzati szektor intézményei esetében nem emelkednek a személyi jellegű ráfordítások.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üres státuszokat nem töltik fel.
Lesznek olyan állami vállalatok, ahol nem lesz béremelés vagy csak minimális, míg máshol hatékonyságnöveléssel és átszervezéssel teremtenek lehetőséget a béremelésekre
- mondta Magyar Péter. A kormány szigorú költségvetési gazdálkodást kér minden érintett vállalattól.
Hogy fizetik be az ágazati különadókat?
Magyar Péter visszautal egy korábbi válaszára, mely szerint a bankok ugyan magas adókat fizettek az elmúlt években, de állami támogatásokon (kamatmarzs) keresztül nagyobb kockázat nélkül jutottak komoly profithoz.
Ez nem a bankok, hanem a korábbi kormány hibája
- mondta Magyar Péter.
A kormány a kamatkülönbözet állami támogatásának csökkentésével igyekszik ezeket a kiskapukat most becsukni.
A kormányfő ezután megemlítette, hogy nemfizetést főként a NER-hez közeli bányavállalatok esetén tapasztaltak, míg az energetikai cégek esetén könyvelési műveletekkel igyekeztek csökkenteni a valós adóterhet.
Az adóbeszedésben és az áthárítás csökkentésében az ellenőrzés a legfőbb eszköz
- mondta el Magyar Péter.
Lépésről lépésre csökken a szolidaritási hozzájárulás
Kármán András megerősíti, hogy a kormány célja az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának fokozatos csökkentése, ebben a 2027-es 15 százalékos csökkentése az első lépést jelenti.
A szolidaritási hozzájárulás teljes körű kivezetése viszont nem cél, mivel a HIPA valamilyen szintű újraelosztása szintén szükséges
- fogalmazott meg egy fontos prioritást a pénzügyminiszter.
Magyar Péter ehhez hozzátette, hogy a források biztosítása mellett az önkormányzati hatáskörök visszaadása is a kormány fontos célja, erről az alkotmányozási folyamat során igyekszik részletes párbeszédet folytatni majd a kormány.
Megszüntetné a NER-es kifizetőhelyeket a kormány
Magyar Péter megerősítette, hogy a kormány célja a kifizetőhellyé átalakult megyei közgyűlések megszüntetése, ez pedig jövő év elején meg is történhet. Remélhetőleg ezzel is fog pár 10 milliárd forintot megtakarítani a kormány, amit az önkormányzatok helyzetének javítására lehet fordítani - fogalmazott a miniszterelnök.
Itt vannak a költségvetés részletei - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat
Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is lesznek izgalmas dolgok: 14 órakor érkezik ugyanis az MNB kamatdöntése, és a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatja a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet publikálják, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek. Egyelőre rossz a hangulat az európai piacokon, a magyar tőzsdét rángatják. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mikor vezetik ki a szektorok különadóit?
Magyar Péter miniszterelnök ugyan nem mondott konkrét tervet a szektoradók kivezetésével kapcsolatban, de elmondta, hogy a nagyvállalatok részvényárfolyamának emelkedése azt tükrözte, hogy ezen cégek vagy mégsem fizettek olyan sok adót, vagy más formában (támogatásokon keresztül) visszakapták azt az államtól. A miniszterelnök ezután elmondta, hogy
rövid távon nem lát lehetőséget ezen intézkedések kivezetésére.
Kármán András mindehhez azt tette hozzá, hogy az európai uniós joggal ellentétes adókat fokozatosan kivezette már a kormány, a 2027-ben érvénybe lépő adók pedig igyekeznek megőrizni az egyenlő versenyfeltételeket.
A költségvetés jelenlegi helyzete viszont nem teszi lehetővé a nagyvállalatok adóterheinek széles körőű mérséklését
- fogalmazott egyértelműen Kármán András
Nem változik a sportnak járó támogatás összege
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem változik a magyar sport támogatására szánt összeg,
csak az eddigi tao-támogatás helyett most központi, átlátható rendszerben döntenek majd a források elosztásáról. A sportszervezetek működésével kapcsolatban ugyanakkor Magyar Péter nem kertelt, és elmondta, hogy
a kormány szakít az előző évek állandó partnerekkel dolgozó, elszámolás nélküli, túlárazott közbeszerzési gyakorlatával.
Többletforráshoz jutnak az önkormányzatok
Több intézkedéssel igyekszik stabilizálni az önkormányzatok pénzügyeit 2027-ben a kormányzat. Kármán András elmondja, hogy a legnagyobb segítséget a főváros és a nagyvárosok esetében a szolidaritási hozzájárulás csökkentése, míg a kistelepülések esetén a közvetlen támogatások jelentik majd. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy
a kormány kivéreztetett önkormányzatokat örökölt, a mostani intézkedésekkel ezért igyekszik a lehetőségeihez képest a legtöbbet adni nekik.
A támogatásokon belül a kormány kiemelt figyelmet fordít majd a közösségi közlekedés támogatására fővárosban és vidéken egyaránt.
Kivezeti a kormány az árrésstopot
Kármán András ezután az árrésstop-intézkedés kivezetéséről is szót ejt, amelyet a pénzügyminiszter szerint az elmúlt hónapok alacsony inflációs és élelmiszerinflációs dinamikája indokol. Az Orbán-kormány piactorzító intézkedésének legnagyobb vesztesei a hazai termelők voltak, így a kivezetéssel várhatóan ők járnak majd a legjobban.
A kormány fő gazdaságfejlesztési prioritásai
Időszűke miatt Kármán András csak röviden beszél a kormány hosszabb távú gazdaságpolitikai stratégiájáról, melynek
fő prioritásai az energiaforradalom, a vízmegtartás és a gyakoribbá váló aszályhelyzetekre való felkészülés.
Ehhez nagy szükség van az uniós forrásokból megvalósuló beruházásokra és fejlesztésekre is
- mondta a pénzügyminiszter.
Határozatlan időre marad az 5 százalékos lakásépítési áfa
Az átláthatóság és a jobb tervezhetőség érdekében Kármán András bejelentette, hogy az
új lakásépítések áfája a korábbi, évente meghosszabbított rendszer helyett határozatlan ideig 5 százalék marad.
Magyar Péter: "A 3 százalékos piaci kamat a cél"
A lakásprogrammal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja nem a támogatott hitelek körének bővítése, hanem
egy olyan fegyelmezett gazdaságpolitika követése, amely idővel elhozza a piaci kamatok csökkenését.
Az igazán üdvös a 3 százalékos piaci kamatszint elérése lenne
- hangsúlyozta a kormányfő.
Nem viccelt a kormány: egészen extrém kiadáscsökkentés következik, itt vannak a részletek!
Kármán András pénzügyminiszter bemutatta a 2027-es költségvetés részleteit, amely szerint az államháztartás hiánya a GDP 4,9 százalékára csökkenhet, ez 2,6 százalékpontos javulás. A korrekció nagy részét a választások előtti egyszeri kiadások kivezetésétől, a pazarlás visszaszorításától és az igazságosabb közteherviseléstől várják, az energiaárak emelkedése és a nyugdíjak, bérek, családi támogatások finanszírozása viszont rontja az egyenleget. Kiderült, hogy az állam saját magán kezdi a spórolást: 1465 milliárd forintos megtakarítási csomagot visz véghet. A legnagyobb tétel az előnytelen koncessziós szerződések, köztük az M5-ös és M6-os autópályához kapcsolódó kiadások felülvizsgálata, de csökkenne a gazdaságfejlesztési támogatások, a kormányzati kommunikáció és a közmédia finanszírozása is. Emellett a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásait legalább 10 százalékkal visszafognák.
Jön a Wekerle-program
Kármán András elmondja, hogy a kormány célja a lakáskínálat növelése és a valóban segítségre szoruló emberek támogatása, ezért fogja támogatni a kormány a lakásépítéseket, ösztönözni az új lakások vásárlását, illetve a felújításokat és energetikai korszerűsítéseket.
Az intézkedésnek viszont kiemelt célja az árhatás mérséklése, ezért a használt lakások vásárlását csak egy magasabb, 5 százalékos kamattal támogatja majd a kormány.
A lakástakarék program visszahozása Kármán András szintén egy fontos célt szolgál majd, a fiatalok önerő-felhalmozását, amely jelenleg a vásárlások egyik legnagyobb korlátját jelenti.
A kormány új lakásprogram részleteiről alábbi elemzéseinkben olvashatnak:
Fontos részletek jöttek a 2027-es adócsomagról, megadóztatja a kormány az akkumulátor-ipart
Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatóján kiderültek nagyon fontos részletek a céges adózásban tervezett változtatásokról.
2,8 százalékra csökken a hiány a ciklus végére
Kármán András hangsúlyozza, hogy a kormány óvatos, prudens növekedési pályával számol (ennek eleme a 2,4 százalékos növekedési becslés 2027-re), de a cél ezzel együtt az, hogy a politikai ciklus végére 2,8 százalékra mérsékelje a kormány a költségvetési hiányt.
A tárcavezető hangsúlyozza, hogy ehhez szükség van a gazdasági növekedés beindulására is, amelyet a kormány az egyenlő versenyfeltételek biztosításával, a humán tőke fejlesztésével, infrastrukturális beruházásokkal és célzott támogatásokkal igyekszik elősegíteni.
A tartós gazdasági növekedés feltétele a kutatási, innovációs beruházások és a stabil közszolgáltatások biztosítása, így a kormány igyekszik megbecsülni az állami alkalmazottakat
- mondta Kármán András.
Jön az szén-dioxid adó
A pénzügyminiszter megemlítette a nyáron eltörölt szén-dioxid-kvóta adót is, amely szerinte
az előző formájában több szempontból nagyon szelektív volt és csak néhány vállalatott célzott, amelyeket extrém mértékben terhelt.
Hozzátette, hogy maga a cél fontos, tehát aki nagy CO2 kibocsátó, az megfelelő mértékben vállalja a terheket.
Emiatt egy általános, egyetemleges szén-dioxid adó bevezetését tervezzük
- mondta Kármán.
Kiemelte, hogy az EU-ban sok helyen alkalmaznak ilyet, mértéke nagyon változó, itthon ezek átlagos értéke lenne.
Egyszerűsödik a kata
Kármán András elmondja, hogy az intézkedés célja nem az adóbevételek növelése, hanem a vállalkozási környezet javítása lesz. Az intézkedéstől a kormány azt várná, hogy a katát választók száma megduplázódik majd.
Így alakul át az adórendszer
A 2027-es költségvetés adóintézkedéseinek fő célja az adórendszer igazságosabbá tétele, amely összesen 929 milliárd forint többletbevételt hoz majd az államkasszába. Ebből 264 milliárd forintot lakossági adócsökkentésre fordít a kormány, így a nettó hiánycsökkentő hatás 665 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka lesz.
A bevételi oldal legnagyobb blokkja a TAO-támogatások megszüntetése és az innovációs járulék emelése lesz (ezek 240 milliárd forint bevételt jelentenek), míg az 1 milliárd forint feletti vagyonra kivetett vagyonadó 200 milliárd bevételt hoz majd a tervek szerint.
Az adózási kiskapuk bezárása 113 milliárd forintot ad, az egészségvédelmi adók 158 milliárdot (ebből a dohány jövedéki adója 90 milliárd), a környezetvédelmi tételek pedig 79 milliárdot.
Kármán András és Magyar Péter hangsúlyozzák, hogy
a kormány célja a nagyvállalatok effektív adókulcsának emelése lesz, akik bár ezután sem fogják a globális minimumadónak megfelelő 15 százalékos adót befizetni, de effektív terhelésük a jelenlegi 6-7 százalékról várhatóan 11 százalékra emelkedik majd.
Magasabb energiaárak
Kármán András kiemelte, hogy a -2,6 százalékos hiánycsökkentési "kosáron" belül az energiaárak emelkedése +0,5 százalékot tesz ki.
Külön megemlítette a rezsicsökkentés helyzetét, megerősítve, hogy a kormány fenntartja azt és a 2027-es költségvetésben számoltak a magasabb világpiaci energiaárakkal - további részleteket azonban nem árult el az előirányzat összegéről.
A 2026-os központi költségvetésben a Lakossági Rezsivédelmi Alap eredeti előirányzata 792,5 milliárd forint volt, amit a költségvetés módosításával később 871,5 milliárd forintra emeltek. A módosított előirányzat 57,6 százalékát, azaz 501,6 milliárd forintot használtak fel átcsoportosítással az első félévben.
Az állam magán kezdi a megtakarítást
Kármán András konkrét példákat mutat az állami kiadások visszafogására.
A 2027-es költségvetés kiadási oldalán 1465 milliárd forintnyi állami kiadáscsökkentés szerepel, ami a GDP 1,5 százaléka.
Ebből 1018 milliárd forint kilenc konkrét lépésből adódik, a maradék 447 milliárdot a minisztériumok és az állami cégek működési kiadásainak legalább 10 százalékos visszafogásától várja a kormány.
- A legnagyobb tétel az útkoncessziós szerződések rendelkezésre állási díjának csökkenése, itt 246,1 milliárd forint megtakarítást tervez a kormány.
- Ezt a gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása 169,5 és az uniós migrációs bírság várható megszűnése 135 milliárd forinttal követi.
- A három legnagyobb tétel a megnevezett összeg több mint felét (54 százalékát) adja, a közmédia támogatásának (61,3 milliárd), a kormányzati kommunikációs kiadások (92,6 milliárd) és a NER-közeli alapítványokhoz kapcsolódó kiadások (50,3 milliárd) csökkentése pedig együtt további nagyjából 200 milliárd forintot tesz ki.
A koncessziós megtakarítás megvalósításának módja és a 447 milliárdos általános csökkentés tárcák szerinti megoszlása a diából nem derül ki.
Kármán András hangsúlyozza, hogy
a kiadáscsökkentések valós, 2026-os adatokon és konkrét intézkedéseken alapulnak, mivel a kormány már idén mintegy 700 milliárd forintot tudott spórolni az állami túlköltekezés viszaszroításával.
Hiánycsökkentés
A Tisza-kormány elsődleges célja a deficit és az államadósság csökkenése, amelyet már a 2027-es költségvetés is képes lesz elérni. A 4,9 százalékos deficitnek köszönhetően az államadósság 77,2 százalékra mérséklődhet 2027-ben.
Mi lesz a többletvállalás fedezete?
Kármán András a kiadási oldal ismertetése után ismét hangsúlyozza a felelős gazdálkodás szükségességét, amelyet a kormány a pazarlás visszafogásával és az állami túlköltekezés csökkentésével igyekszik elérni. 2027-ben ezen intézkedésekkel a GDP mintegy 1,5 százalékát igyekszik megtakarítani a kormány.
510 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügybe
A tárcavezető szerint a pluszforrás az új eszközök beszerzésében, a várólisták csökkenésében, az étkeztetés javulásában érhető majd tetten.
Bár elsőre ez kevésbé lesz látványos, de hosszabb távon hozzájárul majd az egészségügy állapotának javításához
- mondja a pénzügyminiszter.
Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A családokat érintő adóintézkedéseket Kármán András mutatta be a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 év alatti anyák szja-mentessége, ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem vesz el semmit, csak nem vezeti be azt, aminek nincs fedezete.
A nyugdíjintézkedésekről
Kármán András elmondása szerint a Tisza-kormány másik fontos prioritása a nyugdíjasok helyzetének rendezése volt.
Ezt a kabinet a minimálnyugdíjak 120 000 forintra emelésével, a kisnyugdíjasok sávos nyugdíjemelésével, valamint a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésével kívánja elérni.
Ez utóbbi intézkedéssel kapcsolatban Kármán András elmondta, hogy a SZÉP-kártyához a havi 500 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkező állampolgárok (a nyugdíjasok 97 százaléka) férnek majd hozzá.
Az intézkedés bevezetése 4 év alatt történik majd, és teljes kifutás esetén a kártya évi 200 ezer forintot jelent majd a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjúak számára, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig évi 100 ezer forintot kaphatnak.
Kármán András ezután hangsúlyozza, hogy mindenféle politikai riogatás ellenére
megmarad a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete, a kisnyugdíjasok felzárkóztatása és a SZÉP-kártya ezen felül érkezik majd.
Duplázza a kormány a családi pótlékot
Kármán András elmondta, hogy a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot a Tisza-kormány most egy lépésben megduplázza.
Az intézkedés mintegy 300 milliárd forinttal növeli a kiadásokat, de ennek köszönhetően mintegy 970 ezer - 1 millió család fog jobban járni 2027-ben.
A magasabb családi pótlék azt jelenti, hogy gyermekenként éves szinten 146 400 forinttal több forrás jut a magyar családoknak.
A pénzügyminiszter szerint nagyjából 40 - 60 000 olyan család lesz, akik kevesebb támogatásra számíthatnak majd az új rendszerben, de ezen családok a felső jövedelmi rétegbe tartoznak.
Igazságosabb lesz az édesanyák adómentessége
Kármán András ezután a családtámogatásokra és az ehhez kapcsolódó intézkedésekre tért át. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a 25 éven aluliak adómentessége változatlan marad, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyák adómentessége továbbra is élethosszig jár (havi bruttó 1 millió forintig),
a 2 gyermekes édesanyák 1 millió forintig terjedő adómentessége viszont igazságosabbá válik azzal, hogy a kedvezmény csak 40 éves korig lesz érvényes.
Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy
az intézkedések célja az igazságosság, hiszen a kormány azokat az embereket akarja támogatni, akik arra valóban rászorulnak, míg a sok millió forintot keresők igenis járuljanak hozzá a közteherviseléshez.
A kormányfő elmondta, hogy a leköszönt Fidesz-kormány adómentességi ígérete mindenféle fedezet nélkül éves szinten 200 milliárd forintos kiadást jelentett volna az államháztartás számára, így ezen intézkedések felülvizsgálata, átalakítása indokolt volt.
A szakszervezetek kritikáira reagál Magyar Péter
A szakszervezeti véleményekre és elégedetlenkedő hangokra Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy érti a nagyobb béremelés társadalmi igényét,
de az ország csak addig tud nyújtózkodni, ameddig a takarója ér, neki pedig miniszterelnökként nemcsak most, hanem a következő években folyamatosan is az emberek szemébe kell néznie.
Magyar Péter elmondja, hogy
sok ágazatban van szükség dinamikus béremelésekre, de egy költségvetési ciklus alatt lehetetlen megoldani évtizedek elmaradásait, gazdasági problémáit.
A kormányfő tehát ismételten hangsúlyozza a felelős gazdálkodás és a hiánycsökkentés szükségességét, hiszen csak így tartható fenn a kamatkiadások csökkentése, amit a kormány végső soron egészségügyre és oktatásra költhet majd.
Adócsökkentések, béremelések
Kármán András a bevezető után a Tisza-kormány új gazdasági intézkedéseinek ismertetésére tér át.
A tárcavezető kiemelte a minimálbérért foglalkoztatott munkavállalók szja-csökkentését, illetve az átfogó kormányzati béremelési programot is.
Kármán András hangsúlyozza, hogy
a legtöbb ágazatban a bruttó bér emelkedése és az adócsökkentések hatása egyaránt emelni fogja a dolgozók nettó (azaz kézhez kapott) keresetét, a hatás pedig ott lesz a legnagyobb, ahol a legalacsonyabb szintről indulnak a bérek.
Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es
Kármán András hangsúlyozza, hogy
a 2027-es költségvetés az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz.
A pénzügyi tárca vezetője ezt a munkavállalók felét érintő adócsökkentéssel, az átfogó béremelési programmal és az szociális intézkedésekkel (családi pótlék emelése, nyugdíjemelés) indokolta. A pénzügyminiszter szerint a költségvetés bevételi szempontból is igazságosabb lesz, hiszen a kormány növelni fogja a nagyvállalatok adóterhét, ami adózási szempontból közelíti a nagy-, illetve a kis- és középvállalatok helyzetét.
Kármán András szerint a költségvetés ugyanakkor a fejlődést is támogatja, hiszen a 2027-es költségvetés helyreállítja a felelős államháztartási gazdálkodást (ennek legfontosabb bizonyítéka a 2027-re tervezett 4,9 százalékos GDP-arányos hiány), illetve a vállalkozásokat támogató adótörvény-módosítások.
Kármán András is az örökség ismertetésével kezd
A szót átvevő pénzügyminiszter többször hangsúlyozza, hogy kifejezetten nehéz örökséggel nézett szembe a Tisza-kormány a 2027-es költségvetési terv összeállításakor, ugyanakkor a kiadások visszavágásával a 2026-os hiány már érdemben kisebb lesz, mint azt a hatalom átvételekor előrejelezték.
A pénzügyminiszter ezután kiemelte, hogy a gazdasági növekedés hiánya szintén komoly kihívást jelent a költségvetés számára, ugyanis
a kormánynak így nemcsak felelősen kell gazdálkodnia, de a gazdaságot is be kell indítania és az elmúlt években elmaradt szociális intézkedéseket is pótolnia kell.
Kezdődik a sajtótájékoztató
A részletek ismertetését Magyar Péter miniszterelnök azzal kezdi, hogy az új költségvetést egy kifejezetten nehéz gazdasági helyzetben kellett a kormánynak összeállítania. A miniszterelnök úgy véli, hogy
a mostani költségvetéssel szinte minden magyar jobban jár majd, de egy költségvetés nem tudja a gazdaság összes elmaradását és problémáit orvosolni.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzati ciklus 4 éves, de a kormány feladata az, hogy a ciklus teljes ideje alatt megőrizze a hitelességet.
Jönnek a részletek az új költségvetésről - Közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Kármán András
Kedden 10 órától
közös sajtótájékoztató keretében ismerteti a 2027-es költségvetési terv részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter.
A kormányfő hétfőn az Országgyűlésben már ismertette a büdzsé tervezet főbb sarokszámait, ma reggel pedig a Kossuth Rádióban a középtávú hiánypályát is elárulta, a költségvetési terv részleteit és konkrét intézkedéseit ugyanakkor várhatóan a mai sajtótájékoztatón ismerheti majd meg a nyilvánosság. Szintén ez lesz az első alkalom, ahol az érintettek kérdésekre is válaszolnak majd.
A sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
A 2027-es költségvetésről készült beszámolóinkat, elemzéseinket alább olvashatják:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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