2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

Kármán András elmondta, hogy a mai nap folyamán a Költségvetési Tanács részére is elküldik a 2027-es tervezetet, az Országgyűlésnek pedig a hónap végén terjeszti be a törvényjavaslatot a kormány.

Magyar Péter miniszterelnök ezen a ponton hozzátette, hogy mivel a Költségvetési Tanács a korábbi évek - később nem teljesülő - költségvetési terveire is mindig igent mondott, ezért nincs sok értelme a mostani egyeztetésnek.

Az egyetlen értelme az lehet, hogyha esetleg a parlamenti benyújtás előtt kiszivárog a törvénytervezet, akkor tudjuk, hogy az a Költségvetési Tanácstól történt

- mondta a miniszterelnök.