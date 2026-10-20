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2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Gazdaság

2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

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Közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A kormány a 2027-es költségvetésben 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol, a ciklus végére pedig 2,8 százalékra vinné le a deficitet. A csökkenő hiánypályát 1465 milliárd forintnyi állami kiadáscsökkentés (a GDP 1,5 százaléka) és 665 milliárd forintos nettó adóbevétel-emelkedés támasztja alá. A nagyvállalatok effektív adóterhe 2027-ben a mostani 6–7 százalékról várhatóan 11 százalékra nő, miközben a kormány kivezeti az árrésstopot, az állami szférában pedig folytatja a szigorú bértömeg-gazdálkodást. A fegyelmezett állami gazdálkodás és az adóbevételek növelése a jelentős hiánycsökkentés mellett lehetővé tette a dolgozók adóterheinek széles körű csökkentését, az állami alkalmazottak béremelését, illetve a családtámogatások és a nyugdíjak emelését is. Az intézkedés részleteiről, a kormány gazdálkodási elveiről, valamint az euróövezeti csatlakozásról szintén gyakran szó esett.
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Véget ért a sajtótájékoztató

Befejeződött Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatója, amely a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervének részleteit és a magyar gazdaság rendszerének mélyebb átalakítását mutatta be. A legfontosabb bejelentések a következők voltak:

  • 40 év felett megszűnik a kétgyermekes anyák adómentessége, az adókedvezmény pedig 1 millió forint jövedelemig lesz érvényes.
  • Emelkednek a családtámogatások és a kis nyugdíjak is, több szektorban jelentősebb béremelések jönnek. Magyar Péter elmondta, hogy

    látja és elismeri a további emelések igényét, de egyetlen költségvetés alatt nem lehet több év elmaradását behozni.

  • Az állam magán kezdi a spórolást. Kármán András részletesen bemutatta, hogyan tervezi a kormány az állami túlköltekezés visszafogásával, a korrupció visszaszorításával és a túlárazott szerződések átalakításával/megszüntetésével megtakarítani 2027-ben a GDP 1,5 százalékát.
  • A kormány fontos célja az adórendszer igazságosabbá tétele is, melyet a - főleg akkumulátoripari cégeket érintő - klímaadók bevezetése, valamint a nagyvállalatok effektív adóterhének növelése fog biztosítani.
  • Kármán András megerősítette, hogy az új lakásépítések 5 százalékos áfája határozatlan ideig megmarad.
  • Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András is

    folyamatosan hivatkozott a fegyelmezett, takarékos szükségességére.

    A kormánytagok hangsúlyozták:

    látják, hogy több szektorban is további béremelésekre van szükség, ezt azonban csak fokozatos, a felelős gazdálkodás fenntartása mellett fogják tudni megadni.

  • A fegyelmezett állami gazdálkodás Magyar Péter és Kármán András szerint remélhetőleg beindítja a magyar gazdaságot és visszaállítja az egyenlő versenyfeltételeket, valamint megalapozza hazánk ambiciózus euróövezeti csatlakozási tervét is, amelynek részletes dokumentumai a következő napokban szintén nyilvánosságra kerülnek majd.
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Anyák szja-mentessége: nem jár örök életre a 2 gyermekeseknek 40 év felett

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Bejelentette Kármán András: határozatlan időre szól az új építésű lakások 5%-os áfája

Határozatlan időre hosszabbítja meg a kormány az új lakások építésére vonatkozó 5%-os áfát – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján. Ezzel a piaci szereplők legszebb álma válik valóra.

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Bejelentette Kármán András: határozatlan időre szól az új építésű lakások 5%-os áfája
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Nettó módon értendőek a béremelések

Tisztázó kérdésre válaszolva Magyar Péter miniszterelnök megerősítette, hogy a hétfői parlamenti felszólalásában és a mai eseményen bejelentett

ágazati béremelések nettó módon értendők, azaz a bruttó emelés mértékét és az adócsökkentések hatásait is tartalmazzák.

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364 forintos árfolyammal számol a költségvetés

Kérdésre válaszolva Kármán András megerősítette, hogy

364 forintos euró-forint árfolyammal számolt a kormány.

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A Költségvetési Tanács is megkapja a javaslatot

Kármán András elmondta, hogy a mai nap folyamán a Költségvetési Tanács részére is elküldik a 2027-es tervezetet, az Országgyűlésnek pedig a hónap végén terjeszti be a törvényjavaslatot a kormány.

Magyar Péter miniszterelnök ezen a ponton hozzátette, hogy mivel a Költségvetési Tanács a korábbi évek - később nem teljesülő - költségvetési terveire is mindig igent mondott, ezért nincs sok értelme a mostani egyeztetésnek.

Az egyetlen értelme az lehet, hogyha esetleg a parlamenti benyújtás előtt kiszivárog a törvénytervezet, akkor tudjuk, hogy az a Költségvetési Tanácstól történt

- mondta a miniszterelnök.

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40 év felett nincs szja-mentesség

Magyar Péter a Portfolio kérdésére a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy 40 év felett senki sem kap szja-mentességet, azaz a korábban megítélt szja-mentesség sem lesz ezen kor felett érvényes.

A Portfolio másik kérdésére - amely a költségvetés piaci reakcióra vonatkozott - Magyar Péter elmondta, hogy

ő miniszterelnökként arra igyekszik figyelni, hogy a gazdasági újraelosztás a lehető legigazságosabb legyen.

A kormányfő a gyerekek születésnapi tortájával példálózva elmondta, hogy az életben sem lehetséges, hogy mindenkinek ugyanakkora legyen a tortája, az igazán fontos feladat pedig az, hogy a torta mérete évről évre növekedjen és díszesebb legyen.

A kormányfő kiemelte, hogy

bár a mostani költségvetés csak az első lépést tudja megtenni a problémák orvoslása felé, az emberek többsége látja, hogy ez a költségvetés a lehető legjobb mixe a stabilizációnak és az igazságosságnak, az ország pedig végre jó irányba indult el.

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Magyar Péter ambiciózus az euróbevezetéssel kapcsolatban

Az emberek és a vállalkozások érdekében a kormányfő elmondta, hogy szíve szerint mielőbb csatlakozna az ERM II-höz és bevezetné az eurót, de a kormány elsődleges feladata most a felelős közgazdálkodás helyreállítása, euróbevezetésről csak ezután lehet beszélni.

Kármán András megerősítette, hogy a magyar gazdaság érdeke a mielőbbi eurócsatlakozás.

A pénzügyminiszter optimista azzal kapcsolatban, hogyha a ma bejelentett költségvetési pálya tartható lesz, akkor ez megágyaz majd a többi bevezetési kritérium teljesítésének. A pénzügyminiszter ugyanakkor figyelmeztet, hogy a technikai felkészülés hosszú lesz, így a felkészülést már most el kell kezdeni.

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Nincs létszámstop a kormányban, de az üres státuszokat nem töltik fel

A kormányzati állásokkal kapcsolatban Magyar Péter egyértelművé tette, hogy nincs hivatalos létszámstop, de bértömeg-gazdálkodás van, ami azt jelenti, hogy

az állami vállalatok és a kormányzati szektor intézményei esetében nem emelkednek a személyi jellegű ráfordítások.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üres státuszokat nem töltik fel.

Lesznek olyan állami vállalatok, ahol nem lesz béremelés vagy csak minimális, míg máshol hatékonyságnöveléssel és átszervezéssel teremtenek lehetőséget a béremelésekre

- mondta Magyar Péter. A kormány szigorú költségvetési gazdálkodást kér minden érintett vállalattól.

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Hogy fizetik be az ágazati különadókat?

Magyar Péter visszautal egy korábbi válaszára, mely szerint a bankok ugyan magas adókat fizettek az elmúlt években, de állami támogatásokon (kamatmarzs) keresztül nagyobb kockázat nélkül jutottak komoly profithoz.

Ez nem a bankok, hanem a korábbi kormány hibája

- mondta Magyar Péter.

A kormány a kamatkülönbözet állami támogatásának csökkentésével igyekszik ezeket a kiskapukat most becsukni.

A kormányfő ezután megemlítette, hogy nemfizetést főként a NER-hez közeli bányavállalatok esetén tapasztaltak, míg az energetikai cégek esetén könyvelési műveletekkel igyekeztek csökkenteni a valós adóterhet.

Az adóbeszedésben és az áthárítás csökkentésében az ellenőrzés a legfőbb eszköz

- mondta el Magyar Péter.

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Lépésről lépésre csökken a szolidaritási hozzájárulás

Kármán András megerősíti, hogy a kormány célja az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának fokozatos csökkentése, ebben a 2027-es 15 százalékos csökkentése az első lépést jelenti.

A szolidaritási hozzájárulás teljes körű kivezetése viszont nem cél, mivel a HIPA valamilyen szintű újraelosztása szintén szükséges

- fogalmazott meg egy fontos prioritást a pénzügyminiszter.

Magyar Péter ehhez hozzátette, hogy a források biztosítása mellett az önkormányzati hatáskörök visszaadása is a kormány fontos célja, erről az alkotmányozási folyamat során igyekszik részletes párbeszédet folytatni majd a kormány.

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Megszüntetné a NER-es kifizetőhelyeket a kormány

Magyar Péter megerősítette, hogy a kormány célja a kifizetőhellyé átalakult megyei közgyűlések megszüntetése, ez pedig jövő év elején meg is történhet. Remélhetőleg ezzel is fog pár 10 milliárd forintot megtakarítani a kormány, amit az önkormányzatok helyzetének javítására lehet fordítani - fogalmazott a miniszterelnök.

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Itt vannak a költségvetés részletei - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is lesznek izgalmas dolgok: 14 órakor érkezik ugyanis az MNB kamatdöntése, és a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatja a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet publikálják, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek. Egyelőre rossz a hangulat az európai piacokon, a magyar tőzsdét rángatják. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Itt vannak a költségvetés részletei - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat
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Mikor vezetik ki a szektorok különadóit?

Magyar Péter miniszterelnök ugyan nem mondott konkrét tervet a szektoradók kivezetésével kapcsolatban, de elmondta, hogy a nagyvállalatok részvényárfolyamának emelkedése azt tükrözte, hogy ezen cégek vagy mégsem fizettek olyan sok adót, vagy más formában (támogatásokon keresztül) visszakapták azt az államtól. A miniszterelnök ezután elmondta, hogy

rövid távon nem lát lehetőséget ezen intézkedések kivezetésére.

Kármán András mindehhez azt tette hozzá, hogy az európai uniós joggal ellentétes adókat fokozatosan kivezette már a kormány, a 2027-ben érvénybe lépő adók pedig igyekeznek megőrizni az egyenlő versenyfeltételeket.

A költségvetés jelenlegi helyzete viszont nem teszi lehetővé a nagyvállalatok adóterheinek széles körőű mérséklését

- fogalmazott egyértelműen Kármán András

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Nem változik a sportnak járó támogatás összege

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem változik a magyar sport támogatására szánt összeg,

csak az eddigi tao-támogatás helyett most központi, átlátható rendszerben döntenek majd a források elosztásáról. A sportszervezetek működésével kapcsolatban ugyanakkor Magyar Péter nem kertelt, és elmondta, hogy

a kormány szakít az előző évek állandó partnerekkel dolgozó, elszámolás nélküli, túlárazott közbeszerzési gyakorlatával.

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Többletforráshoz jutnak az önkormányzatok

Több intézkedéssel igyekszik stabilizálni az önkormányzatok pénzügyeit 2027-ben a kormányzat. Kármán András elmondja, hogy a legnagyobb segítséget a főváros és a nagyvárosok esetében a szolidaritási hozzájárulás csökkentése, míg a kistelepülések esetén a közvetlen támogatások jelentik majd. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy

a kormány kivéreztetett önkormányzatokat örökölt, a mostani intézkedésekkel ezért igyekszik a lehetőségeihez képest a legtöbbet adni nekik.

A támogatásokon belül a kormány kiemelt figyelmet fordít majd a közösségi közlekedés támogatására fővárosban és vidéken egyaránt.

önkormányzat
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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Kivezeti a kormány az árrésstopot

Kármán András ezután az árrésstop-intézkedés kivezetéséről is szót ejt, amelyet a pénzügyminiszter szerint az elmúlt hónapok alacsony inflációs és élelmiszerinflációs dinamikája indokol. Az Orbán-kormány piactorzító intézkedésének legnagyobb vesztesei a hazai termelők voltak, így a kivezetéssel várhatóan ők járnak majd a legjobban.

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A kormány fő gazdaságfejlesztési prioritásai

Időszűke miatt Kármán András csak röviden beszél a kormány hosszabb távú gazdaságpolitikai stratégiájáról, melynek

fő prioritásai az energiaforradalom, a vízmegtartás és a gyakoribbá váló aszályhelyzetekre való felkészülés.

Ehhez nagy szükség van az uniós forrásokból megvalósuló beruházásokra és fejlesztésekre is

- mondta a pénzügyminiszter.

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Határozatlan időre marad az 5 százalékos lakásépítési áfa

Az átláthatóság és a jobb tervezhetőség érdekében Kármán András bejelentette, hogy az

új lakásépítések áfája a korábbi, évente meghosszabbított rendszer helyett határozatlan ideig 5 százalék marad.

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Magyar Péter: "A 3 százalékos piaci kamat a cél"

A lakásprogrammal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja nem a támogatott hitelek körének bővítése, hanem

egy olyan fegyelmezett gazdaságpolitika követése, amely idővel elhozza a piaci kamatok csökkenését.

Az igazán üdvös a 3 százalékos piaci kamatszint elérése lenne

- hangsúlyozta a kormányfő.

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Nem viccelt a kormány: egészen extrém kiadáscsökkentés következik, itt vannak a részletek!

Kármán András pénzügyminiszter bemutatta a 2027-es költségvetés részleteit, amely szerint az államháztartás hiánya a GDP 4,9 százalékára csökkenhet, ez 2,6 százalékpontos javulás. A korrekció nagy részét a választások előtti egyszeri kiadások kivezetésétől, a pazarlás visszaszorításától és az igazságosabb közteherviseléstől várják, az energiaárak emelkedése és a nyugdíjak, bérek, családi támogatások finanszírozása viszont rontja az egyenleget. Kiderült, hogy az állam saját magán kezdi a spórolást: 1465 milliárd forintos megtakarítási csomagot visz véghet. A legnagyobb tétel az előnytelen koncessziós szerződések, köztük az M5-ös és M6-os autópályához kapcsolódó kiadások felülvizsgálata, de csökkenne a gazdaságfejlesztési támogatások, a kormányzati kommunikáció és a közmédia finanszírozása is. Emellett a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásait legalább 10 százalékkal visszafognák.

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Nem viccelt a kormány: egészen extrém kiadáscsökkentés következik, itt vannak a részletek!
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Jön a Wekerle-program

Kármán András elmondja, hogy a kormány célja a lakáskínálat növelése és a valóban segítségre szoruló emberek támogatása, ezért fogja támogatni a kormány a lakásépítéseket, ösztönözni az új lakások vásárlását, illetve a felújításokat és energetikai korszerűsítéseket.

Az intézkedésnek viszont kiemelt célja az árhatás mérséklése, ezért a használt lakások vásárlását csak egy magasabb, 5 százalékos kamattal támogatja majd a kormány.

A lakástakarék program visszahozása Kármán András szintén egy fontos célt szolgál majd, a fiatalok önerő-felhalmozását, amely jelenleg a vásárlások egyik legnagyobb korlátját jelenti.

A kormány új lakásprogram részleteiről alábbi elemzéseinkben olvashatnak:

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wekerle
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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Fontos részletek jöttek a 2027-es adócsomagról, megadóztatja a kormány az akkumulátor-ipart

Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatóján kiderültek nagyon fontos részletek a céges adózásban tervezett változtatásokról.

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Fontos részletek jöttek a 2027-es adócsomagról, megadóztatja a kormány az akkumulátor-ipart
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2,8 százalékra csökken a hiány a ciklus végére

Kármán András hangsúlyozza, hogy a kormány óvatos, prudens növekedési pályával számol (ennek eleme a 2,4 százalékos növekedési becslés 2027-re), de a cél ezzel együtt az, hogy a politikai ciklus végére 2,8 százalékra mérsékelje a kormány a költségvetési hiányt.

A tárcavezető hangsúlyozza, hogy ehhez szükség van a gazdasági növekedés beindulására is, amelyet a kormány az egyenlő versenyfeltételek biztosításával, a humán tőke fejlesztésével, infrastrukturális beruházásokkal és célzott támogatásokkal igyekszik elősegíteni.

A tartós gazdasági növekedés feltétele a kutatási, innovációs beruházások és a stabil közszolgáltatások biztosítása, így a kormány igyekszik megbecsülni az állami alkalmazottakat

- mondta Kármán András.

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Jön az szén-dioxid adó

A pénzügyminiszter megemlítette a nyáron eltörölt szén-dioxid-kvóta adót is, amely szerinte

az előző formájában több szempontból nagyon szelektív volt és csak néhány vállalatott célzott, amelyeket extrém mértékben terhelt.

Hozzátette, hogy maga a cél fontos, tehát aki nagy CO2 kibocsátó, az megfelelő mértékben vállalja a terheket.

Emiatt egy általános, egyetemleges szén-dioxid adó bevezetését tervezzük

- mondta Kármán.

Kiemelte, hogy az EU-ban sok helyen alkalmaznak ilyet, mértéke nagyon változó, itthon ezek átlagos értéke lenne.

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Egyszerűsödik a kata

Kármán András elmondja, hogy az intézkedés célja nem az adóbevételek növelése, hanem a vállalkozási környezet javítása lesz. Az intézkedéstől a kormány azt várná, hogy a katát választók száma megduplázódik majd.

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Így alakul át az adórendszer

A 2027-es költségvetés adóintézkedéseinek fő célja az adórendszer igazságosabbá tétele, amely összesen 929 milliárd forint többletbevételt hoz majd az államkasszába. Ebből 264 milliárd forintot lakossági adócsökkentésre fordít a kormány, így a nettó hiánycsökkentő hatás 665 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka lesz.

A bevételi oldal legnagyobb blokkja a TAO-támogatások megszüntetése és az innovációs járulék emelése lesz (ezek 240 milliárd forint bevételt jelentenek), míg az 1 milliárd forint feletti vagyonra kivetett vagyonadó 200 milliárd bevételt hoz majd a tervek szerint.

Az adózási kiskapuk bezárása 113 milliárd forintot ad, az egészségvédelmi adók 158 milliárdot (ebből a dohány jövedéki adója 90 milliárd), a környezetvédelmi tételek pedig 79 milliárdot.

Kármán András és Magyar Péter hangsúlyozzák, hogy

a kormány célja a nagyvállalatok effektív adókulcsának emelése lesz, akik bár ezután sem fogják a globális minimumadónak megfelelő 15 százalékos adót befizetni, de effektív terhelésük a jelenlegi 6-7 százalékról várhatóan 11 százalékra emelkedik majd.

Kép
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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Magasabb energiaárak

Kármán András kiemelte, hogy a -2,6 százalékos hiánycsökkentési "kosáron" belül az energiaárak emelkedése +0,5 százalékot tesz ki.

Külön megemlítette a rezsicsökkentés helyzetét, megerősítve, hogy a kormány fenntartja azt és a 2027-es költségvetésben számoltak a magasabb világpiaci energiaárakkal - további részleteket azonban nem árult el az előirányzat összegéről.

A 2026-os központi költségvetésben a Lakossági Rezsivédelmi Alap eredeti előirányzata 792,5 milliárd forint volt, amit a költségvetés módosításával később 871,5 milliárd forintra emeltek. A módosított előirányzat 57,6 százalékát, azaz 501,6 milliárd forintot használtak fel átcsoportosítással az első félévben.

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Az állam magán kezdi a megtakarítást

Kármán András konkrét példákat mutat az állami kiadások visszafogására.

A 2027-es költségvetés kiadási oldalán 1465 milliárd forintnyi állami kiadáscsökkentés szerepel, ami a GDP 1,5 százaléka.

Ebből 1018 milliárd forint kilenc konkrét lépésből adódik, a maradék 447 milliárdot a minisztériumok és az állami cégek működési kiadásainak legalább 10 százalékos visszafogásától várja a kormány.

  • A legnagyobb tétel az útkoncessziós szerződések rendelkezésre állási díjának csökkenése, itt 246,1 milliárd forint megtakarítást tervez a kormány.
  • Ezt a gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása 169,5 és az uniós migrációs bírság várható megszűnése 135 milliárd forinttal követi.
  • A három legnagyobb tétel a megnevezett összeg több mint felét (54 százalékát) adja, a közmédia támogatásának (61,3 milliárd), a kormányzati kommunikációs kiadások (92,6 milliárd) és a NER-közeli alapítványokhoz kapcsolódó kiadások (50,3 milliárd) csökkentése pedig együtt további nagyjából 200 milliárd forintot tesz ki.

A koncessziós megtakarítás megvalósításának módja és a 447 milliárdos általános csökkentés tárcák szerinti megoszlása a diából nem derül ki.

Kármán András hangsúlyozza, hogy

a kiadáscsökkentések valós, 2026-os adatokon és konkrét intézkedéseken alapulnak, mivel a kormány már idén mintegy 700 milliárd forintot tudott spórolni az állami túlköltekezés viszaszroításával.

megtakarítás
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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Hiánycsökkentés

A Tisza-kormány elsődleges célja a deficit és az államadósság csökkenése, amelyet már a 2027-es költségvetés is képes lesz elérni. A 4,9 százalékos deficitnek köszönhetően az államadósság 77,2 százalékra mérséklődhet 2027-ben.

hiánycsökkentés
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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Mi lesz a többletvállalás fedezete?

Kármán András a kiadási oldal ismertetése után ismét hangsúlyozza a felelős gazdálkodás szükségességét, amelyet a kormány a pazarlás visszafogásával és az állami túlköltekezés csökkentésével igyekszik elérni. 2027-ben ezen intézkedésekkel a GDP mintegy 1,5 százalékát igyekszik megtakarítani a kormány.

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510 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügybe

A tárcavezető szerint a pluszforrás az új eszközök beszerzésében, a várólisták csökkenésében, az étkeztetés javulásában érhető majd tetten.

Bár elsőre ez kevésbé lesz látványos, de hosszabb távon hozzájárul majd az egészségügy állapotának javításához

- mondja a pénzügyminiszter.

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Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól

Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A családokat érintő adóintézkedéseket Kármán András mutatta be a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 év alatti anyák szja-mentessége, ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem vesz el semmit, csak nem vezeti be azt, aminek nincs fedezete.

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Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
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A nyugdíjintézkedésekről

Kármán András elmondása szerint a Tisza-kormány másik fontos prioritása a nyugdíjasok helyzetének rendezése volt.

Ezt a kabinet a minimálnyugdíjak 120 000 forintra emelésével, a kisnyugdíjasok sávos nyugdíjemelésével, valamint a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésével kívánja elérni.

Ez utóbbi intézkedéssel kapcsolatban Kármán András elmondta, hogy a SZÉP-kártyához a havi 500 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkező állampolgárok (a nyugdíjasok 97 százaléka) férnek majd hozzá.

Az intézkedés bevezetése 4 év alatt történik majd, és teljes kifutás esetén a kártya évi 200 ezer forintot jelent majd a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjúak számára, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjban részesülők pedig évi 100 ezer forintot kaphatnak.

Kármán András ezután hangsúlyozza, hogy mindenféle politikai riogatás ellenére

megmarad a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete, a kisnyugdíjasok felzárkóztatása és a SZÉP-kártya ezen felül érkezik majd.

nyugdíj
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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Duplázza a kormány a családi pótlékot

Kármán András elmondta, hogy a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot a Tisza-kormány most egy lépésben megduplázza.

Az intézkedés mintegy 300 milliárd forinttal növeli a kiadásokat, de ennek köszönhetően mintegy 970 ezer - 1 millió család fog jobban járni 2027-ben.

A magasabb családi pótlék azt jelenti, hogy gyermekenként éves szinten 146 400 forinttal több forrás jut a magyar családoknak.

A pénzügyminiszter szerint nagyjából 40 - 60 000 olyan család lesz, akik kevesebb támogatásra számíthatnak majd az új rendszerben, de ezen családok a felső jövedelmi rétegbe tartoznak.

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Igazságosabb lesz az édesanyák adómentessége

Kármán András ezután a családtámogatásokra és az ehhez kapcsolódó intézkedésekre tért át. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a 25 éven aluliak adómentessége változatlan marad, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyák adómentessége továbbra is élethosszig jár (havi bruttó 1 millió forintig),

a 2 gyermekes édesanyák 1 millió forintig terjedő adómentessége viszont igazságosabbá válik azzal, hogy a kedvezmény csak 40 éves korig lesz érvényes.

Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

az intézkedések célja az igazságosság, hiszen a kormány azokat az embereket akarja támogatni, akik arra valóban rászorulnak, míg a sok millió forintot keresők igenis járuljanak hozzá a közteherviseléshez.

A kormányfő elmondta, hogy a leköszönt Fidesz-kormány adómentességi ígérete mindenféle fedezet nélkül éves szinten 200 milliárd forintos kiadást jelentett volna az államháztartás számára, így ezen intézkedések felülvizsgálata, átalakítása indokolt volt.

adókedvezmény
Forrás: Magyar Péter YouTube-csatornája.
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A szakszervezetek kritikáira reagál Magyar Péter

A szakszervezeti véleményekre és elégedetlenkedő hangokra Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy érti a nagyobb béremelés társadalmi igényét,

de az ország csak addig tud nyújtózkodni, ameddig a takarója ér, neki pedig miniszterelnökként nemcsak most, hanem a következő években folyamatosan is az emberek szemébe kell néznie.

Magyar Péter elmondja, hogy

sok ágazatban van szükség dinamikus béremelésekre, de egy költségvetési ciklus alatt lehetetlen megoldani évtizedek elmaradásait, gazdasági problémáit.

A kormányfő tehát ismételten hangsúlyozza a felelős gazdálkodás és a hiánycsökkentés szükségességét, hiszen csak így tartható fenn a kamatkiadások csökkentése, amit a kormány végső soron egészségügyre és oktatásra költhet majd.

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Adócsökkentések, béremelések

Kármán András a bevezető után a Tisza-kormány új gazdasági intézkedéseinek ismertetésére tér át.

A tárcavezető kiemelte a minimálbérért foglalkoztatott munkavállalók szja-csökkentését, illetve az átfogó kormányzati béremelési programot is.

Kármán András hangsúlyozza, hogy

a legtöbb ágazatban a bruttó bér emelkedése és az adócsökkentések hatása egyaránt emelni fogja a dolgozók nettó (azaz kézhez kapott) keresetét, a hatás pedig ott lesz a legnagyobb, ahol a legalacsonyabb szintről indulnak a bérek.

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Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es

Kármán András hangsúlyozza, hogy

a 2027-es költségvetés az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz.

A pénzügyi tárca vezetője ezt a munkavállalók felét érintő adócsökkentéssel, az átfogó béremelési programmal és az szociális intézkedésekkel (családi pótlék emelése, nyugdíjemelés) indokolta. A pénzügyminiszter szerint a költségvetés bevételi szempontból is igazságosabb lesz, hiszen a kormány növelni fogja a nagyvállalatok adóterhét, ami adózási szempontból közelíti a nagy-, illetve a kis- és középvállalatok helyzetét.

Kármán András szerint a költségvetés ugyanakkor a fejlődést is támogatja, hiszen a 2027-es költségvetés helyreállítja a felelős államháztartási gazdálkodást (ennek legfontosabb bizonyítéka a 2027-re tervezett 4,9 százalékos GDP-arányos hiány), illetve a vállalkozásokat támogató adótörvény-módosítások.

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Kármán András is az örökség ismertetésével kezd

A szót átvevő pénzügyminiszter többször hangsúlyozza, hogy kifejezetten nehéz örökséggel nézett szembe a Tisza-kormány a 2027-es költségvetési terv összeállításakor, ugyanakkor a kiadások visszavágásával a 2026-os hiány már érdemben kisebb lesz, mint azt a hatalom átvételekor előrejelezték.

A pénzügyminiszter ezután kiemelte, hogy a gazdasági növekedés hiánya szintén komoly kihívást jelent a költségvetés számára, ugyanis

a kormánynak így nemcsak felelősen kell gazdálkodnia, de a gazdaságot is be kell indítania és az elmúlt években elmaradt szociális intézkedéseket is pótolnia kell.

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Kezdődik a sajtótájékoztató

A részletek ismertetését Magyar Péter miniszterelnök azzal kezdi, hogy az új költségvetést egy kifejezetten nehéz gazdasági helyzetben kellett a kormánynak összeállítania. A miniszterelnök úgy véli, hogy

a mostani költségvetéssel szinte minden magyar jobban jár majd, de egy költségvetés nem tudja a gazdaság összes elmaradását és problémáit orvosolni.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzati ciklus 4 éves, de a kormány feladata az, hogy a ciklus teljes ideje alatt megőrizze a hitelességet.

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Jönnek a részletek az új költségvetésről - Közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Kármán András

Kedden 10 órától

közös sajtótájékoztató keretében ismerteti a 2027-es költségvetési terv részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter.

A kormányfő hétfőn az Országgyűlésben már ismertette a büdzsé tervezet főbb sarokszámait, ma reggel pedig a Kossuth Rádióban a középtávú hiánypályát is elárulta, a költségvetési terv részleteit és konkrét intézkedéseit ugyanakkor várhatóan a mai sajtótájékoztatón ismerheti majd meg a nyilvánosság. Szintén ez lesz az első alkalom, ahol az érintettek kérdésekre is válaszolnak majd.

A sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A 2027-es költségvetésről készült beszámolóinkat, elemzéseinket alább olvashatják:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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