37 milliárdos követelést támaszt Zugló önkormányzata a Bayer-csoport egy cége ellen

Rózsa András polgármester tájékoztatása szerint a korábbi becsléseket jelentősen meghaladó követelés több tételt is magában foglal. A kerület ragaszkodik egy 400 férőhelyes P+R parkoló, valamint egy 30 ezer négyzetméteres, közintézményeknek szánt terület biztosításához. Emellett számonkérik a Szugló utcai közúti híd szélesítését, egy új gyalogoshíd megépítését, továbbá húsz évre számított kompenzációt kérnek az építményadó-bevételek kiesése miatt.

A zuglói képviselő-testület idén szeptemberben határozott arról, hogy jogi útra tereli az ügyet, mivel álláspontjuk szerint

a projektcég több ponton is megszegte az eredetileg 2006-ban kötött, majd többször módosított megállapodást.

A 2024-ben megválasztott kerületvezető hangsúlyozta, hogy a beruházás maradandó kárt okozott Zuglónak, a fejlesztő pedig számos ígéretét nem tartotta be. Hozzátette ugyanakkor, hogy nyitottak a kompromisszumra és egy megfelelő összegű kártérítésre, mert el szeretnék kerülni, hogy a csődeljárásnak magánemberek lássák kárát.

A komplexum körüli válság idén augusztusban éleződött ki igazán, amikor a Magyar-kormány bejelentette, hogy eláll a 7 irodaházból álló kormányzati negyed megvásárlásától, felbontva ezzel az előző kabinet által kötött, mintegy 255 milliárd forintos szerződést. A lépést követően a beruházó Bayer-csoport több vállalata, köztük a ZVK Development Kft. is csődeljárást kért maga ellen. Az állami kihátrálás miatt a cégcsoportnak a piacon kellene vevőt találnia az épületekre, ám az önkormányzat most bejelentett, gigantikus összegű kárigénye és a pereskedés lehetősége jelentősen megnehezítheti a potenciális befektetők felkutatását.

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