A Magyar Telekom vezérigazgatója kiszáll a Fradi elnökségéből

Október 27-én tartja tisztújító közgyűlését a Ferencvárosi Torna Club. Bár Kubatov Gábor jelenlegi elnök újraindul a posztért, a Magyar Péter által bejelentett új összeférhetetlenségi szabályok miatt várhatóan rövidesen így is távoznia kell a klub éléről.

A vezetőség összetétele azonban tőle függetlenül is átalakul, hiszen az új elnökség jelöltlistáján már nem szerepel Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki eddig elnökségi tagként vett részt az egyesület irányításában.

A távközlési vállalat a személyi változás kapcsán közölte, hogy a vezérigazgató egyéb kötelezettségei miatt nem tudja tovább felelősséggel vállalni az elnökségi munkát, de szakértelmével a jövőben is szívesen segíti a klubot.

A lépés nem jelenti azt, hogy a cég eltávolodna az FTC-től, hiszen a Magyar Telekom még az év elején további négy évre meghosszabbította szponzorációs szerződését, így az állami források mellett továbbra is a zöld-fehérek egyik legjelentősebb támogatója marad.

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