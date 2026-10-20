Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól

Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A családokat érintő adóintézkedéseket Kármán András mutatta be a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 év alatti anyák szja-mentessége, ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem vesz el semmit, csak nem vezeti be azt, aminek nincs fedezete.

A 2026-os és 2027-es költségvetésre nulla forint fedezet volt betervezve az anyák szja-mentességének továbbvitelére.

Fedezet nélküli intézkedések voltak a költségvetésben

- hangsúlyozta Magyar Péter a kétgyermekes anyákra vonatkozó szja-mentesség továbbvitele kapcsán (eddig ugye a 40 év alatti anyák kapták meg az örök életre szoló adómentességet), azok után, hogy Kármán András a sajtótájékoztatón részletesen bemutatta a prezentációján, hogy a családokat milyen adóintézkedések érintik.

Ciklus végére 600 milliárd forintba került volna az anyák szja-mentességének továbbvitele, jövőre csak ez 200 milliárd forintba került volna - jelezte a kormányfő.

A kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 éves anyák szja-mentessége. Ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék - hangoztatta a miniszterelnök.

Nem elveszi a Tisza-kormány, hanem nem vezeti be, aminek nincs fedezete - mondta a logika kapcsán a kormányfő.

A prezentációból részletesen kiderült, hogy mit tervez a kormány a családokat érintő adókedvezményekkel, támogatásokkal. Ebből kiolvasható, hogy aki eddig hozzájutott kétgyermekes anyaként (40 év alatti anyákkal bezárólag) az örök életre szóló szja-mentességhez, azoknak ez megmarad, havi bruttó 1 millió forintig.

Részlet Kármán András pénzügyminiszter október 20-i prezentációjából. Fotó: Portfolio

A családi pótlék duplázásának hatását is részletezte Kármán András tárcavezető.

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