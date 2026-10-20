Anyák szja-mentessége: nem jár örök életre a 2 gyermekeseknek 40 év felett

Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A kormányfő a Portfolio érdeklődésére egyértelművé tette: a kétgyermekes anyák esetében 40 év felett már nem fog járni az szja-mentesség, azoknak sem, akik eddig hozzájutottak, és időközben lettek 40 évnél idősebbek.

A 2026-os és 2027-es költségvetésre nulla forint fedezet volt betervezve az anyák szja-mentességének továbbvitelére.

Fedezet nélküli intézkedések voltak a költségvetésben

- hangsúlyozta Magyar Péter a kétgyermekes anyákra vonatkozó szja-mentesség továbbvitele kapcsán (eddig ugye a 40 év alatti anyák kapták meg az örök életre szoló adómentességet), azok után, hogy Kármán András a sajtótájékoztatón részletesen bemutatta a prezentációján, hogy a családokat milyen adóintézkedések érintik.

Ciklus végére 600 milliárd forintba került volna az anyák szja-mentességének továbbvitele, jövőre csak ez 200 milliárd forintba került volna - jelezte a kormányfő.

Nem elveszi a Tisza-kormány, hanem nem vezeti be, aminek nincs fedezete - mondta a logika kapcsán a kormányfő.

A prezentációból részletesen kiderült, hogy mit tervez a kormány a családokat érintő adókedvezményekkel, támogatásokkal.

Helyesbítés: cikkünk korábbi verziójában azt írtuk, hogy aki korábban megkapta (40 év alatt) kétgyermekes anyaként az szja-mentességet, az megtarthatja örökre ezt a kedvezményt, Magyar Péter a Portfolio kérdésére a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy ez nem így lesz, a 2 gyermekes anyák esetében 40 év felett senki sem kap szja-mentességet.

A 3 és több gyermekes anyák esetében marad meg az szja-mentesség élethosszig (vagyis 40 év felett is), a havi bruttó 1 millió forintos fizetés alatt.

Részlet Kármán András pénzügyminiszter október 20-i prezentációjából.

A családi pótlék duplázásának hatását is részletezte Kármán András tárcavezető.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert