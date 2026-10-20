Az izraeli elnökkel tárgyalt Magyar Péter

A diplomáciai találkozón a magyar kormányfő és az izraeli elnök áttekintette a kétoldalú kapcsolatok aktuális helyzetét, valamint a közös munkában rejlő lehetőségeket. A felek egyetértettek abban, hogy a kiemelt ágazatokban kulcsfontosságú a partnerség mélyítése.

A megbeszélést követően a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

közös érdek az Izrael és Magyarország között fennálló történelmi, kulturális, gazdasági és védelmi együttműködés további erősítése.

A kétoldalú párbeszéd a jövőben személyesen folytatódhat egy közelebbről még meg nem határozott időpontban, miután a kormányfő jelezte, hogy örömmel fogadta az elnök izraeli látogatásra szóló meghívását.

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