15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Az izraeli elnökkel tárgyalt Magyar Péter
Gazdaság

Az izraeli elnökkel tárgyalt Magyar Péter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök Budapesten fogadta Jichák Hercog izraeli államfőt. A megbeszélésen a két ország közötti kapcsolatok, köztük a gazdasági és védelmi együttműködés szorosabbra fűzéséről egyeztettek – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

A diplomáciai találkozón a magyar kormányfő és az izraeli elnök áttekintette a kétoldalú kapcsolatok aktuális helyzetét, valamint a közös munkában rejlő lehetőségeket. A felek egyetértettek abban, hogy a kiemelt ágazatokban kulcsfontosságú a partnerség mélyítése.

A megbeszélést követően a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

közös érdek az Izrael és Magyarország között fennálló történelmi, kulturális, gazdasági és védelmi együttműködés további erősítése.

A kétoldalú párbeszéd a jövőben személyesen folytatódhat egy közelebbről még meg nem határozott időpontban, miután a kormányfő jelezte, hogy örömmel fogadta az elnök izraeli látogatásra szóló meghívását.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: újabb részletek derültek ki a bérekről és az adókról

Összehangolt akcióra készül az Egyesült Államok: óriási üzemanyagkészlet kerülhet a piacra

Bóna Szabolcs szívesen befizetné a vagyonadót, ha érintett lesz

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility