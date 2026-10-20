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Bajba kerülhetnek a kisboltok a vagyonadó miatt, a kiskereskedelmi adó emelése azonban kigazdálkodható
Gazdaság

Bajba kerülhetnek a kisboltok a vagyonadó miatt, a kiskereskedelmi adó emelése azonban kigazdálkodható

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A jelenlegi formájában tervezett vagyonadó súlyos károkat okozhat a magyar kereskedelmi cégeknek, mivel a működőtőke és a termelőeszközök megadóztatása leépítésekhez, valamint a piac külföldi szereplők javára történő átrendeződéséhez vezethet – figyelmeztet Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. Bár a szakmai szervezet a kiskereskedelmi különadó emelését az árrésstop kivezetése miatt elfogadhatónak tartja, a vagyonadó diszkriminatív jellege és a hatástanulmányok hiánya miatt érdemi párbeszédet sürget a kormánnyal, miközben a vidéki kisboltok megmentésén is dolgozik - írta a Pénzcentrum.

Neubauer Katalin hangsúlyozta, hogy a szervezet alapvetően egyetért a jogellenesen szerzett vagyonok visszaszerzésével, a vagyonadó nemrég bejelentett, a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó tervezete azonban komoly gazdasági kockázatokat hordoz. A fő probléma az, hogy

a szabályozás nemcsak a magánvagyont, hanem a vállalkozások működéséhez elengedhetetlen, illikvid vagyonelemeket

– például az épületeket, gépeket, árukészletet és fuvareszközöket – is az adóalap részévé tenné. Mivel az adót a megtermelt, a kereskedelemben jelenleg gyakran mindössze 1–2 százalékos profitmarzsból kellene kifizetni, ez felélné a cégek fejlesztési forrásait, és rövid úton a működésüket, valamint munkahelyek tömegeit veszélyeztetné.

A főtitkár rámutatott, hogy a tervezet ráadásul kettős mércét alkalmaz, hiszen a külföldi tulajdonú cégek mentesülnének e kötelezettség alól, miközben a szabályozás a magyar tulajdonú, sokszor évtizedek óta épített, generációváltás előtt álló családi vállalkozásokat sújtaná. Mivel a hazai kereskedelem forgalmának jelentős részét már amúgy is külföldi hátterű vállalatok bonyolítják, a magyar cégek működőtőkéjének megadóztatása felgyorsítaná a piac átrendeződését. A hazai vállalkozások egy része kénytelen lenne eladni az üzletét, aki pedig marad, a kényszerű beruházás-visszafogások miatt végleg lemaradna a versenyben.

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A szövetség azt is kifogásolja, hogy a törvénytervezetet érdemi hatástanulmányok és modellezés nélkül, a szakmai szervezetek előzetes bevonása nélkül készítették el. Komoly aggályokat vet fel a vagyonelemek kötelező értékbecslése is, mivel a piacon mindössze maroknyi cég jogosult ilyen feladatra, ami hatalmas árfelhajtó hatással járna, miközben felmérhetetlen mennyiségű érzékeny adat kerülne néhány piaci szereplő kezébe. Az MNKSZ ezért önálló, szakmai érvekkel alátámasztott javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak, amelyben a termelőeszközök adóztatásának elhagyását kéri.

A kiskereskedelmi különadó alsó sávjának 0,15 százalékról 0,45 százalékra történő emelését a szövetség ugyanakkor jóval rugalmasabban kezeli. Neubauer Katalin szerint az új teher azért elfogadhatóbb, mert a kormány ezzel párhuzamosan bejelentette az árrésstop kivezetését is. Mivel a korábbi ársapka sokkal jelentősebb veszteségeket okozott a kereskedőknek,

a különadó emelésének mértékét kigazdálkodhatónak tartják.

A jövőbeli tervek kapcsán a beszélgetés kitért a vidéki kisboltok egyre nehezebb helyzetére is. Jelenleg is számos olyan kistelepülés van, ahol a gazdaságtalan üzemeltetés és az elszívó hatás miatt már egyáltalán nincs élelmiszerüzlet. Az MNKSZ üdvözli a közelmúltbeli keresletélénkítő kormányzati lépéseket, de a tartós megoldás érdekében a gazdasági tárca felkérésére novemberre egy átfogó stratégiát is kidolgoznak. Céljuk egy olyan észszerű javaslatcsomag összeállítása, amely stabil, a fejlődést támogató jogszabályi környezetet teremt, és hosszú távon biztosítja a vidék alapellátását.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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