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Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: számos felújítási projekt indul el a magyar honvédségnél
Gazdaság

Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: számos felújítási projekt indul el a magyar honvédségnél

MTI
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A jövő évben felújítják a hajdúhadházi, a debreceni, a tatai és a szolnoki laktanyát, valamint a nyírteleki katonai objektumot - közölte a honvédelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy

idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el, a munkát pedig 2027-ben is folytatják.

A rendelkezésre álló források egy részét a jövőben is a Magyar Honvédség működési feltételeinek javítására, az infrastruktúra fejlesztésére és a katonák mindennapi szolgálatának támogatására összpontosítják - tette hozzá.

Olyan honvédséget építünk, amelyben a korszerű infrastruktúra és a szolgálat méltó feltételei egyaránt kiemelt figyelmet kapnak

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- fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

Címlapkép forrása: MTI

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