Betelt a pohár a magyaroknál: akár kisajátítással is megvédenék a Balatont

A válaszadók közel kétharmada, 65 százaléka úgy látja, hogy a Balaton partját az elmúlt időszakban túlságosan beépítették. Ez a nagymértékű beépítés a szabadstrandok rovására ment, a megkérdezettek 60 százaléka kevesli a szabadon és ingyenesen hozzáférhető partszakaszokat.
A kérdés megítélésében viszont éles különbségek mutatkoznak a politikai szimpátia mentén:
míg a kormánypárti Tisza Párt és az ellenzéki formációk szavazói kiugróan magas arányban elégedetlenek a jelenlegi helyzettel, addig a Fidesz szavazói lényegesen megosztottabbak a túlzott beépítettség és a szabadstrandok ügyében.
A tó körüli fejlesztések kapcsán a lakosság 77 százaléka egyértelműen a környezetvédelmi szempontokat részesíti előnyben a gazdasági és befektetői érdekekkel szemben. Ezt az álláspontot tükrözi az is, hogy tízből heten támogatnák az építkezések felfüggesztését mindaddig, amíg egy tudományos vizsgálat fel nem tárja azok pontos környezeti hatásait. Ha pedig egy már engedélyezett beruházásról derülne ki, hogy károsítja a tavat, a válaszadók fele azonnal leállítaná a munkálatokat, 40 százalékuk pedig szigorúbb feltételekhez kötné a folytatást. Érdemi környezeti kár esetén a megkérdezettek mindössze 5 százaléka engedélyezné az építkezést az eredeti tervek szerint.
A magyarok többsége, 55 százaléka elsősorban az államtól várja a Balaton ökológiai védelmét, messze megelőzve az önkormányzatok és a lakosság felelősségét. Ennek érdekében a társadalom kifejezetten határozott lépéseket is elfogadna.
A megkérdezettek 72 százaléka egyetértene azzal, hogy az állam akár kisajátítással védje meg az érzékeny területeket,
míg a kiemelt fontosságú partszakaszokon bevezetendő teljes körű építési tilalmat a válaszadók elsöprő többsége, 84 százaléka támogatná.
A kutatás rávilágít arra, hogy bár a tó védelme társadalmi minimum, a politikai hovatartozás és a demográfiai tényezők árnyalják a képet. A Tisza Párt szimpatizánsai szinte minden kérdésben a legelkötelezettebb környezetvédők. A Fidesz-tábor megosztottsága mögött részben az állhat, hogy sokan a korábbi kormányzati intézkedések kritikájaként értelmezik a Balaton jelenlegi állapotát firtató felvetéseket. Emellett az ellenzéki párt szavazótáborában felülreprezentált idősebb, kisebb településeken élő rétegek hagyományosan kevésbé nyitottak a zöldpolitikai kérdésekre. Ettől függetlenül beszédes adat, hogy még a Balatont soha nem látogató, a témában kevésbé érintett állampolgárok többsége is a gazdasági érdekek elé sorolja a tó természeti értékeinek megóvását.
A kutatás részletes eredményei itt olvashatók.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Erre zakatolnak majd az állami építőipari fejlesztések − Részletek a kormányzati tervekről első kézből az iparág csúcstalálkozóján!
A legmagasabb szintről tudhatjuk meg az állami építéspolitikai elvek
Látványos fordulat Amerikában: úgy néz ki, elvesztette egyik legerősebb szövetségesét Netanjahu
Úgy néz ki, az alelnök már nem követi főnökét.
Az EU szép csendben egy 80 milliárd eurós gigatervvel védi ki a technológiai elvándorlást
Történelmi lépésre szánta el magát a vezető európai csúcsbank.
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Megmutatjuk, mire érdemes most figyelni.
Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot
Mutatjuk, kinek mennyivel nőhet a nyugdíja.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Titkos tárgyaláson bukkant fel Trump háborús minisztere: pattanásig feszült a helyzet, ismét felrobban a Közel-Kelet?
Egyelőre mindenki nagyon szűkszavú a vizittel kapcsolatosan.
Brutális célár érkezett az OTP-re, ez eddig a legmagasabb!
Az orosz para ellenére emelt az elemzőház.
9 millióval kevesebb hitel, 55 ezerrel drágább törlesztő - ezt jelenti a gyakorlatban a Wekerle+ hitel
Az Otthon Start helyett 2027-től jön a Wekerle+ hitel, amelyet már csak a 18 és 41 év közötti első lakásvásárlók és -építők vehetnek igénybe. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lak
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.