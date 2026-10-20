Betelt a pohár a magyaroknál: akár kisajátítással is megvédenék a Balatont

A válaszadók közel kétharmada, 65 százaléka úgy látja, hogy a Balaton partját az elmúlt időszakban túlságosan beépítették. Ez a nagymértékű beépítés a szabadstrandok rovására ment, a megkérdezettek 60 százaléka kevesli a szabadon és ingyenesen hozzáférhető partszakaszokat.

A kérdés megítélésében viszont éles különbségek mutatkoznak a politikai szimpátia mentén:

míg a kormánypárti Tisza Párt és az ellenzéki formációk szavazói kiugróan magas arányban elégedetlenek a jelenlegi helyzettel, addig a Fidesz szavazói lényegesen megosztottabbak a túlzott beépítettség és a szabadstrandok ügyében.

A tó körüli fejlesztések kapcsán a lakosság 77 százaléka egyértelműen a környezetvédelmi szempontokat részesíti előnyben a gazdasági és befektetői érdekekkel szemben. Ezt az álláspontot tükrözi az is, hogy tízből heten támogatnák az építkezések felfüggesztését mindaddig, amíg egy tudományos vizsgálat fel nem tárja azok pontos környezeti hatásait. Ha pedig egy már engedélyezett beruházásról derülne ki, hogy károsítja a tavat, a válaszadók fele azonnal leállítaná a munkálatokat, 40 százalékuk pedig szigorúbb feltételekhez kötné a folytatást. Érdemi környezeti kár esetén a megkérdezettek mindössze 5 százaléka engedélyezné az építkezést az eredeti tervek szerint.

A magyarok többsége, 55 százaléka elsősorban az államtól várja a Balaton ökológiai védelmét, messze megelőzve az önkormányzatok és a lakosság felelősségét. Ennek érdekében a társadalom kifejezetten határozott lépéseket is elfogadna.

A megkérdezettek 72 százaléka egyetértene azzal, hogy az állam akár kisajátítással védje meg az érzékeny területeket,

míg a kiemelt fontosságú partszakaszokon bevezetendő teljes körű építési tilalmat a válaszadók elsöprő többsége, 84 százaléka támogatná.

A kutatás rávilágít arra, hogy bár a tó védelme társadalmi minimum, a politikai hovatartozás és a demográfiai tényezők árnyalják a képet. A Tisza Párt szimpatizánsai szinte minden kérdésben a legelkötelezettebb környezetvédők. A Fidesz-tábor megosztottsága mögött részben az állhat, hogy sokan a korábbi kormányzati intézkedések kritikájaként értelmezik a Balaton jelenlegi állapotát firtató felvetéseket. Emellett az ellenzéki párt szavazótáborában felülreprezentált idősebb, kisebb településeken élő rétegek hagyományosan kevésbé nyitottak a zöldpolitikai kérdésekre. Ettől függetlenül beszédes adat, hogy még a Balatont soha nem látogató, a témában kevésbé érintett állampolgárok többsége is a gazdasági érdekek elé sorolja a tó természeti értékeinek megóvását.

A kutatás részletes eredményei itt olvashatók.

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